Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП
Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 августа, подписал три закона, необходимые для внедрения судебной реформы.
Об этом сообщается в карточках соответствующих законопроектов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.
Речь идет, в частности, о законопроекте №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Зеленский ветировал его 8 июля, но 13 июля депутаты повторно проголосовали за него, согласившись с предложениями президента.
Второй законопроект №5068 касается очистки Высшего совета правосудия. Будет создана комиссия по этике с международными экспертами, которая будет проверять доброчестность членов ВСП.
Связанный с ним законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.
Напомним, что принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ.
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина выполнила условия для получения второго транша в рамках кредитной программы Международного валютного фонда.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0
Я ж предупреждал...
Не пейте много жидкости на ночь...
Теперь переписывать нужно...