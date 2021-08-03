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Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП

Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 августа, подписал три закона, необходимые для внедрения судебной реформы.

Об этом сообщается в карточках соответствующих законопроектов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.

Речь идет, в частности, о законопроекте №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Зеленский ветировал его 8 июля, но 13 июля депутаты повторно проголосовали за него, согласившись с предложениями президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС

Второй законопроект №5068 касается очистки Высшего совета правосудия. Будет создана комиссия по этике с международными экспертами, которая будет проверять доброчестность членов ВСП.

Связанный с ним законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Также читайте: Рада разблокировала подписание законов о реформе Высшего совета правосудия

Напомним, что принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина выполнила условия для получения второго транша в рамках кредитной программы Международного валютного фонда.

закон (3175) Зеленский Владимир (20232) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501)


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Топ комментарии
+5
Вибачте, так а хто замовив Шишова?
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03.08.2021 12:04
+5
Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП - Цензор.НЕТ 5453
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03.08.2021 12:07
+4
А недозамовив Чауса?
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03.08.2021 12:06
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Вибачте, так а хто замовив Шишова?
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03.08.2021 12:04 Ответить
А недозамовив Чауса?
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03.08.2021 12:06 Ответить
А здав вагнерівців замовнику вбивства Шишова?
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03.08.2021 12:07 Ответить
Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП - Цензор.НЕТ 5453
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03.08.2021 12:07 Ответить
Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП - Цензор.НЕТ 4745Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП - Цензор.НЕТ 9512
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03.08.2021 12:05 Ответить
Так вроде 6-го?
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03.08.2021 12:25 Ответить
3 августа - Международный день пива, неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
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03.08.2021 12:30 Ответить
Міжнародний день пива (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. International Beer Day) - щорічне неофіційне свято, що проходить в першу п'ятницю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C серпня . Засновником його був власник бару Джесс Авшаломов (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Jesse Avshalomov)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0#cite_note-nash-1 [1] , що вибрав початок серпня у зв'язку з літньою погодою і віддаленістю від інших пивних святhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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03.08.2021 12:32 Ответить
мдаа.. косячок стался!.. ничего.. выпьем и 3 и 6ого.. с праздником!
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03.08.2021 12:35 Ответить
3 начинаем 6 заканчиваем!🍺🍻😉
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03.08.2021 12:34 Ответить
взято здесь: https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1422448396602732545 (Официальный аккаунт ООН)..
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03.08.2021 12:33 Ответить
Да и хрен на него. Вобщем с праздником.
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03.08.2021 12:40 Ответить
Подписал? От разбойник.
Я ж предупреждал...
Не пейте много жидкости на ночь...
Теперь переписывать нужно...
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03.08.2021 12:06 Ответить
Это не чистка ,а зачистка, Членограй подчищает следы ,опять же выборам рядом должны быть все свои.
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03.08.2021 12:14 Ответить
+Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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03.08.2021 12:26 Ответить
Далі КС все відмінить і все піде спочатку.
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03.08.2021 12:30 Ответить
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Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ та очищення ВРП - Цензор.НЕТ 5204
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03.08.2021 12:37 Ответить
 
 