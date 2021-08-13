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Зеленский поручил собрать СНБО 20 августа
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
20 августа по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание СНБО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины", - говорится в сообщении.
О времени и месте заседания СНБО будет сообщено дополнительно.
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Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до України
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
Якщо Україна торгує з вбивцями, то чому німцям з "СП2" не торгувати?
наверное обострение на фронте? или микки-чаус что-то мутит? или таки облесение (какое чудное слово))) ??? а мож из-за отех порубаных с кандачка кустов конопель?))) или таки просто на букет фрау в складчину скинуться ??? )))
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
ключова першафраза -!!!
а для нарколиг при владі - може бути що завгодно (і не факт що значуще для України)