Зеленский поручил собрать СНБО 20 августа

20 августа по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание СНБО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины", - говорится в сообщении.

О времени и месте заседания СНБО будет сообщено дополнительно.

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