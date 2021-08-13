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Новости Политика Украины
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Зеленский поручил собрать СНБО 20 августа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил собрать СНБО 20 августа

20 августа по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание СНБО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины", - говорится в сообщении.

О времени и месте заседания СНБО будет сообщено дополнительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Хто такий Зеленський?
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13.08.2021 20:05
+8
атчьот о пасадке деревьев затребує, для чого ж у нього РНБО-ШАПІТО...
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13.08.2021 20:05
+8
клоун из телешоу каломойского
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13.08.2021 20:06
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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13.08.2021 20:02 Ответить
СЮПРААЙЗ!
Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до України

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
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13.08.2021 20:38 Ответить
Зеленський доручив зібрати РНБО 20 серпня - Цензор.НЕТ 8371
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13.08.2021 22:23 Ответить
Хто такий Зеленський?
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13.08.2021 20:05 Ответить
клоун из телешоу каломойского
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13.08.2021 20:06 Ответить
маленький голий сцарьок
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13.08.2021 20:06 Ответить
під опікою Козира
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13.08.2021 20:07 Ответить
Завхоз дерьмака.
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13.08.2021 20:11 Ответить
атчьот о пасадке деревьев затребує, для чого ж у нього РНБО-ШАПІТО...
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13.08.2021 20:05 Ответить
Пару недель телесериал "СНБО" был на каникулах. А 20-го выходит новая серия. Радуйся быдло!
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13.08.2021 20:07 Ответить
Чергова дія лялькової вистави кремлівського балагана !!!)))
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13.08.2021 20:09 Ответить
Як там з мережею кацапських магазинів? Закрили? А, ні. Вони працюють і розростаються.
Якщо Україна торгує з вбивцями, то чому німцям з "СП2" не торгувати?
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13.08.2021 20:14 Ответить
Будуть обговорювати відкриття парашкінського маркету ?
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13.08.2021 20:24 Ответить
Ситуацію з "ксенофобією" в Україні. Інших нагальних тем немає.
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13.08.2021 20:28 Ответить
а шо ж так припекло?
наверное обострение на фронте? или микки-чаус что-то мутит? или таки облесение (какое чудное слово))) ??? а мож из-за отех порубаных с кандачка кустов конопель?))) или таки просто на букет фрау в складчину скинуться ??? )))
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13.08.2021 20:42 Ответить
Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до України
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
ключова першафраза -!!!
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13.08.2021 20:45 Ответить
це для притомних...
а для нарколиг при владі - може бути що завгодно (і не факт що значуще для України)
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13.08.2021 21:34 Ответить
 
 