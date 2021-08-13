Зеленський доручив зібрати РНБО 20 серпня

20 серпня за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання РНБО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 в м. Київ засідання РНБО України", - сказано в повідомленні.

Про час і місце засідання РНБО буде повідомлено додатково.

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