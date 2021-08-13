УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4173 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 025 17
Данілов (1188) Зеленський (17420) РНБО (1717)

Зеленський доручив зібрати РНБО 20 серпня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив зібрати РНБО 20 серпня

20 серпня за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання РНБО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 в м. Київ засідання РНБО України", - сказано в повідомленні.

Про час і місце засідання РНБО буде повідомлено додатково.

Читайте також: В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Хто такий Зеленський?
показати весь коментар
13.08.2021 20:05
+8
атчьот о пасадке деревьев затребує, для чого ж у нього РНБО-ШАПІТО...
показати весь коментар
13.08.2021 20:05
+8
клоун из телешоу каломойского
показати весь коментар
13.08.2021 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
13.08.2021 20:02 Відповісти
СЮПРААЙЗ!
Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до України

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
показати весь коментар
13.08.2021 20:38 Відповісти
Зеленський доручив зібрати РНБО 20 серпня - Цензор.НЕТ 8371
показати весь коментар
13.08.2021 22:23 Відповісти
Хто такий Зеленський?
показати весь коментар
13.08.2021 20:05 Відповісти
клоун из телешоу каломойского
показати весь коментар
13.08.2021 20:06 Відповісти
маленький голий сцарьок
показати весь коментар
13.08.2021 20:06 Відповісти
під опікою Козира
показати весь коментар
13.08.2021 20:07 Відповісти
Завхоз дерьмака.
показати весь коментар
13.08.2021 20:11 Відповісти
атчьот о пасадке деревьев затребує, для чого ж у нього РНБО-ШАПІТО...
показати весь коментар
13.08.2021 20:05 Відповісти
Пару недель телесериал "СНБО" был на каникулах. А 20-го выходит новая серия. Радуйся быдло!
показати весь коментар
13.08.2021 20:07 Відповісти
Чергова дія лялькової вистави кремлівського балагана !!!)))
показати весь коментар
13.08.2021 20:09 Відповісти
Як там з мережею кацапських магазинів? Закрили? А, ні. Вони працюють і розростаються.
Якщо Україна торгує з вбивцями, то чому німцям з "СП2" не торгувати?
показати весь коментар
13.08.2021 20:14 Відповісти
Будуть обговорювати відкриття парашкінського маркету ?
показати весь коментар
13.08.2021 20:24 Відповісти
Ситуацію з "ксенофобією" в Україні. Інших нагальних тем немає.
показати весь коментар
13.08.2021 20:28 Відповісти
а шо ж так припекло?
наверное обострение на фронте? или микки-чаус что-то мутит? или таки облесение (какое чудное слово))) ??? а мож из-за отех порубаных с кандачка кустов конопель?))) или таки просто на букет фрау в складчину скинуться ??? )))
показати весь коментар
13.08.2021 20:42 Відповісти
Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до України
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
ключова першафраза -!!!
показати весь коментар
13.08.2021 20:45 Відповісти
це для притомних...
а для нарколиг при владі - може бути що завгодно (і не факт що значуще для України)
показати весь коментар
13.08.2021 21:34 Відповісти
 
 