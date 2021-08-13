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Зеленський доручив зібрати РНБО 20 серпня
Новини Цензор.НЕТ Політика України
20 серпня за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання РНБО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 в м. Київ засідання РНБО України", - сказано в повідомленні.
Про час і місце засідання РНБО буде повідомлено додатково.
Топ коментарі
+9 Старий грає
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+8 Nataliia Radchenko
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+8 Super Gut
показати весь коментар13.08.2021 20:06
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Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до України
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
Якщо Україна торгує з вбивцями, то чому німцям з "СП2" не торгувати?
наверное обострение на фронте? или микки-чаус что-то мутит? или таки облесение (какое чудное слово))) ??? а мож из-за отех порубаных с кандачка кустов конопель?))) или таки просто на букет фрау в складчину скинуться ??? )))
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
ключова першафраза -!!!
а для нарколиг при владі - може бути що завгодно (і не факт що значуще для України)