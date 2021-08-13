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Собеседование на должность главы БЭБ прошли Мельник, Горбаль и Ковчи (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Собеседование на должность главы БЭБ прошли Мельник, Горбаль и Ковчи (обновлено)

На следующий этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли Вадим Мельник, Василий Горбаль и Аттила Ковчи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию заседания Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы БЭБ.

Каждый из этих претендентов набрал во время голосования по 7 баллов.

Каждый член Комиссии мог поддержать до 5 кандидатов, один голос засчитывался как один балл. При этом членов Комиссии призывали оценивать кандидатов по критериям добропорядочности, этики и компетентности.

Перед этим Комиссия провела со всеми 12 кандидатами собеседование, продолжавшееся более 7 часов.

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Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Василий Горбаль с сентября-2020 является членом Совета НБУ, при чем занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-2014 годах. Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009-м, членом Партии регионов, депутатом Верховной Рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году Горбаль возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Атилла Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020-м был завотделения правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
"Василий Горбаль"

Ахахаха)) рыг из банды петуховича пролез как "новое лицо" к государственной кормушке. зебилы, как же красиво вас тупорылых трахает, ваш клоун вова!
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13.08.2021 20:04
+7
Знайомі "нові" обличчя !!!))))
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13.08.2021 20:07
+6
зебилы вернули во власть всю рыговскую ылиту в расчете на...Кстати, зебобики, а на что вы рассчитывали, когда вот это все возвращается во власть? На лучшую жизнь?
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13.08.2021 20:19
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)))
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13.08.2021 20:01 Ответить
"Василий Горбаль"

Ахахаха)) рыг из банды петуховича пролез как "новое лицо" к государственной кормушке. зебилы, как же красиво вас тупорылых трахает, ваш клоун вова!
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13.08.2021 20:04 Ответить
Знайомі "нові" обличчя !!!))))
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13.08.2021 20:07 Ответить
эту тётю.....Собеседование на должность главы БЭБ прошли Мельник, Горбаль и Ковчи - Цензор.НЕТ 8627 Собеседование на должность главы БЭБ прошли Мельник, Горбаль и Ковчи - Цензор.НЕТ 1549
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13.08.2021 20:05 Ответить
Ставки повышаются.
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13.08.2021 20:05 Ответить
Чергова дія лялькової вистави кремлівського лялькового балагана !!!)))
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13.08.2021 20:05 Ответить
Шоу. Для кого шоу? Для наріду? Для заходу? Для "галочки". Начебто конкурс.
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13.08.2021 20:09 Ответить
Локшина для бажаючих,ол ексклюзів !!!)))
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13.08.2021 20:13 Ответить
Блазні у своєму репертуарі влаштували "Лігу сміху" над Україною 🇺🇦😠.
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13.08.2021 20:14 Ответить
зебилы вернули во власть всю рыговскую ылиту в расчете на...Кстати, зебобики, а на что вы рассчитывали, когда вот это все возвращается во власть? На лучшую жизнь?
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13.08.2021 20:19 Ответить
ще тільки кончених багатирьовай і бахтєєвай бракує, тупі ригівські свині
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13.08.2021 20:32 Ответить
еще не вечер)
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14.08.2021 10:00 Ответить
"Общество будущего" и "Правый сектор" требуют от комиссии по избранию председателя БЭБ проверить Василия Горбаля на полиграфе
Более 100 представителей общественного движения «Общество будущего» и партии «Правый сектор» проводят акцию с требованием в рамках конкурсного отбора на должность председателя Бюро экономической безопасности провести полиграфическое исследование Василия Горбаля
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13.08.2021 20:43 Ответить
Это явно не пройдет - Атилла Ковчи в 2016-2020-м был завотделения правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.

Остается "МЕЛЬНИК". на это и расчет....
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14.08.2021 13:38 Ответить
Чо микілу азарова не запросили, раз риг горбаль тут?
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13.08.2021 20:51 Ответить
Вже ясно,що буде Мельник,для чого цей цирк,якщо Дерьмак на нього поставив.
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13.08.2021 21:01 Ответить
На следующий этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли " бывшие региональные папиредники "
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13.08.2021 21:46 Ответить
***, яке гімно
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13.08.2021 21:59 Ответить
Это какой горбаль .бывший рыг и ота тварь?
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13.08.2021 22:06 Ответить
Ну, то як кажуть, пливли, пливли, а на березі всралися. На жаль, в цьому "па новому" конкурсі не вистачає іншого Мельника, вже покійного та його наставника - Азірова. Вони б напевно виграли
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13.08.2021 23:49 Ответить
Горбаль полюбому, я до сих пор помню как оформлял авто а оно влетело на площадку перед мрео на мерсе, как к себе домой, чуть не посбивав людей. Вывалило пузо и кривую харю и пошло к начальнику отделения по своим вопросам.
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14.08.2021 00:44 Ответить
тот самый львивський манкурт Вася Горбаль?..
зебилы, вы чемпионы всего.. понавыбирали "новые лиТца", дебилы, блин
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14.08.2021 09:40 Ответить
У Васи деньги заканчиваются, не иначе. Вспоминаю рекламную агитку от Васи - победитель всевозможных школьных олимпиад.
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15.08.2021 06:03 Ответить
да ладно Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі - Цензор.НЕТ 3485 , у васьки бабок больше, остальные -просто нищеброды, он и пройдет...васек родом из привокзального рынка, продавцы тамошние со стажем, хорошо помнят всех рекетеров и васька тож не забыли... Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі - Цензор.НЕТ 3485...а америнский прафесар всех академий, милаванов, Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі - Цензор.НЕТ 3485 очень любит деньги...
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14.08.2021 11:19 Ответить
Василь Горбаль - відвертий бандит, Аттіла Ковчі - взагалі не слов'янин, як його кандидатура потрапила до списку на таку посаду? Про першого не знаю, але мабуть також походить з якогось кримінального угруповання.
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14.08.2021 12:03 Ответить
Одні ублюдки,коротоко кажучи. Ці накерують...
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14.08.2021 12:07 Ответить
За мість агронома та ригіонала поміняти на Данилюка
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14.08.2021 14:22 Ответить
 
 