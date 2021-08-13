Собеседование на должность главы БЭБ прошли Мельник, Горбаль и Ковчи (обновлено)

На следующий этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли Вадим Мельник, Василий Горбаль и Аттила Ковчи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию заседания Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы БЭБ.

Каждый из этих претендентов набрал во время голосования по 7 баллов.

Каждый член Комиссии мог поддержать до 5 кандидатов, один голос засчитывался как один балл. При этом членов Комиссии призывали оценивать кандидатов по критериям добропорядочности, этики и компетентности.

Перед этим Комиссия провела со всеми 12 кандидатами собеседование, продолжавшееся более 7 часов.

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Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Василий Горбаль с сентября-2020 является членом Совета НБУ, при чем занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-2014 годах. Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009-м, членом Партии регионов, депутатом Верховной Рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году Горбаль возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Атилла Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020-м был завотделения правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.