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Традиционная баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа

Новости Цензор.НЕТ Общество

14 августа из Херсонской области в Киев отправится баржа с арбузами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании "Нибулон".

"14 августа несамоходное судно NBL-003 вместе с буксиром "Нодари Чантурия" отправится в пятый юбилейный полосатый рейс, а уже 20 августа груз прибудет на перегрузочный терминал "Нибулон" в Переяславе", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Впервые после 14-летнего перерыва по Днепру в Киев отправили баржу с 250 тоннами херсонских арбузов. ВИДЕО

На барже доставят 350 тонн арбузов, которые собраны в Херсонской области. Их планируют продавать в супермаркетах сети "Сільпо".

Впервые за 14 лет баржу с арбузами отправили в Киев летом 2017 года. Т

В 2020 году на барже в Киев доставили 300 тонн арбузов. На каждом арбузе была наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать о его происхождении, а также об интересных местах в Херсонской области и о том, как до них добраться.

Смотрите на Цензор.НЕТ"Легендарная" баржа с арбузами прибыла на разгрузку в Переяслав-Хмельницкий. ВИДЕО

Традиционная баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Слуги народа сожрали вместе с баржей, как зерно и маски из Госрезерва.
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14.08.2021 01:29
+7
Гройсмана нет в кабинете но дело его живее его политики)
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14.08.2021 02:24
+7
Щас-щас экономика взлетит, утретесь там в Монако.
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14.08.2021 02:51
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А та что в прошлом году отправили доплыла?
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14.08.2021 01:23 Ответить
Слуги народа сожрали вместе с баржей, как зерно и маски из Госрезерва.
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14.08.2021 01:29 Ответить
Баржа доплыла. А арбузы по дороге разобрали.
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14.08.2021 01:38 Ответить
Плывёт ещё.
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14.08.2021 07:55 Ответить
Хух... а я то думал будет в этом году или не будет.
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14.08.2021 01:53 Ответить
Що значить буде? Принаймні у Дніпрі ми вже з кінця липня їмо вотерні мелони, аж за вухами лящить... 🍉🍉🍉
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14.08.2021 02:42 Ответить
Кожен рік ту баржу піарять як щось надзвичайне. А коли моста в Херсоні не було, то тих барж з кавунами караванами йшло. А так кавуни у нас вже по 2 грн кіло, якщо кавунів 5 береш.
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14.08.2021 08:47 Ответить
у нас в Николаеве кавун по 4грн /кiло
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14.08.2021 10:57 Ответить
У Львові 10 гр/кг. Появились десь на початку березня і коштували дорого , а зараз ціна впала до 10 гр. Кажуть що з Херсону .
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14.08.2021 18:14 Ответить
зате у вас картопля дешевше Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня - Цензор.НЕТ 333
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14.08.2021 23:15 Ответить
В Киеве на сегодня арбузы по 5 картошка по 6 -вроде не очень дорого ...
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15.08.2021 00:30 Ответить
Хде? Я конечно обленился, отдельно за картошкой не поехал, брал картоху в ультрамаркете. по 16 Щас навезли иджипетской -ее ваще жрать нельзя.
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15.08.2021 05:40 Ответить
Гройсмана нет в кабинете но дело его живее его политики)
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14.08.2021 02:24 Ответить
Баржи Гройсмана живее самого Гройсмана)
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14.08.2021 02:25 Ответить
Грося молодец. и то шо он баржи оживил ему только плюс. Если конечно это он оживил
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15.08.2021 05:43 Ответить
Господи, зделай так, что бы та баржа с арбузами дошла без приключений.
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14.08.2021 02:37 Ответить
а шо с ней может случиться? Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня - Цензор.НЕТ 4599
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14.08.2021 10:58 Ответить
Щас-щас экономика взлетит, утретесь там в Монако.
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14.08.2021 02:51 Ответить
ел в прошлом годе половинку..с трашав цахфане..эх...в этом не ел и в траше год не был( Традиционная баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа - Цензор.НЕТ 1775
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14.08.2021 04:16 Ответить
Новость об арбузах намного вкуснее кислых новостей о депутате Киви.
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14.08.2021 04:46 Ответить
У нас кавуни вже продають повсюди.
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14.08.2021 06:47 Ответить
"овочі сільпо" це принизливе погонялово власників мережі.
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14.08.2021 07:25 Ответить
А почем сейчас арбузы в других городах?
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14.08.2021 07:59 Ответить
Від 3.50 до 12 грв...
Полтавська область...))
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14.08.2021 08:55 Ответить
8 грн - Київ
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14.08.2021 09:19 Ответить
почему 8 ?
Кишеня /фоззи по 5 ....
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15.08.2021 00:31 Ответить
Сильпо 9.30
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15.08.2021 08:06 Ответить
8 гр
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14.08.2021 09:42 Ответить
в Николаеве кавун 4грн/кг
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14.08.2021 10:59 Ответить
Львів 10гр/кг
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14.08.2021 18:16 Ответить
Прикмета, як приходить баржа з кавунами в Київ - вони дорожчають.
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14.08.2021 08:50 Ответить
Хто замовив баржу? Питання к Білецькому...
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14.08.2021 08:54 Ответить
Красота та смакота !
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14.08.2021 09:24 Ответить
Це означає що гарбузи подорожчають.Відправляють то на баржі багато тон але чомусь замовчують в якому стані вони допливають до Києва та скільки тон згниє.По не підтверженим данним збитки становлять до 40-50%.
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14.08.2021 09:34 Ответить
Это ты гнилая сливка!
Гарбуз - это тыква, а арбуз будет кавун!
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14.08.2021 09:39 Ответить
Ну-ну...
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14.08.2021 11:47 Ответить
В этом году из за дождей они там не сладкие , вот юга одесской области -сахарные !
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14.08.2021 13:20 Ответить
Какая ужасная новость. Сродни дешевой пропаганде о борьбе за урожай из нашего прошлого. 500 тонн, то есть 10 фур с перегрузом. А ведь у нас демонополизированное сельское хозяйство. Да фура заехала в обед на оптовое поле, ее загрузили до темна (пока водитель спал). В 10 вечера машина поехала и в шесть утра она в Киеве на оптовой базе. В Херсонской области загрузились по 3 грн за кило, на базе сдали по 4 грн (перекуп и водитель имеют 40 000 грн). А дальше с базьі кто как продаст: кто по 5 грн, кто по восемь. У нас в Одессе арбузьі от 4 до 8 грн. А вьі тут лепите горбатого про баржу с арбузами. Хорошо хоть В.Гройсмана не приплетаете. Баржа везет трое суток со сложной логистикой. Фура везет 10 часов: с поля до столу.
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14.08.2021 14:48 Ответить
Значить треба збудувати баржу , яка зможе брати 5000 тон . Більшість вантажу в світі перевозять по воді .
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14.08.2021 18:23 Ответить
Баржу-вертоліт.
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15.08.2021 00:55 Ответить
спасибо Пороху и Гройсману за это
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14.08.2021 22:36 Ответить
 
 