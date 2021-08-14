Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня

14 серпня із Херсонської області до Києва вирушить баржа з кавунами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба компанії "Нібулон".

"14 серпня несамохідне судно NBL-003 разом з буксиром "Нодарі Чантурія" вирушить у п’ятий ювілейний смугастий рейс, а вже 20 серпня вантаж прибуде на перевантажувальний термінал ТОВ СП "НІБУЛОН" у Переяславі", - йдеться в повідомленні.

На баржі доставлять 350 тонн кавунів, які зібрані в Херсонській області. Їх планують продавати в супермаркетах мережі "Сільпо".

Вперше за 14 років баржу з кавунами відправили до Києва влітку 2017 року.

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У 2020 році на баржі до Києва доставили 300 тонн кавунів. На кожному кавуні була наклейка з QR-кодом, за якою можна дізнатися про його походження, а також про цікаві місця в Херсонській області і про те, як до них дістатися.