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Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

14 серпня із Херсонської області до Києва вирушить баржа з кавунами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба компанії "Нібулон".

"14 серпня несамохідне судно NBL-003 разом з буксиром "Нодарі Чантурія" вирушить у п’ятий ювілейний смугастий рейс, а вже 20 серпня вантаж прибуде на перевантажувальний термінал ТОВ СП "НІБУЛОН" у Переяславі", - йдеться в повідомленні.

На баржі доставлять 350 тонн кавунів, які зібрані в Херсонській області. Їх планують продавати в супермаркетах мережі "Сільпо".

Вперше за 14 років баржу з кавунами відправили до Києва влітку 2017 року. 

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У 2020 році на баржі до Києва доставили 300 тонн кавунів. На кожному кавуні була наклейка з QR-кодом, за якою можна дізнатися про його походження, а також про цікаві місця в Херсонській області і про те, як до них дістатися.

Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Слуги народа сожрали вместе с баржей, как зерно и маски из Госрезерва.
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14.08.2021 01:29
+7
Гройсмана нет в кабинете но дело его живее его политики)
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14.08.2021 02:24
+7
Щас-щас экономика взлетит, утретесь там в Монако.
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14.08.2021 02:51
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А та что в прошлом году отправили доплыла?
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14.08.2021 01:23 Відповісти
Слуги народа сожрали вместе с баржей, как зерно и маски из Госрезерва.
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14.08.2021 01:29 Відповісти
Баржа доплыла. А арбузы по дороге разобрали.
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14.08.2021 01:38 Відповісти
Плывёт ещё.
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14.08.2021 07:55 Відповісти
Хух... а я то думал будет в этом году или не будет.
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14.08.2021 01:53 Відповісти
Що значить буде? Принаймні у Дніпрі ми вже з кінця липня їмо вотерні мелони, аж за вухами лящить... 🍉🍉🍉
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14.08.2021 02:42 Відповісти
Кожен рік ту баржу піарять як щось надзвичайне. А коли моста в Херсоні не було, то тих барж з кавунами караванами йшло. А так кавуни у нас вже по 2 грн кіло, якщо кавунів 5 береш.
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14.08.2021 08:47 Відповісти
у нас в Николаеве кавун по 4грн /кiло
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14.08.2021 10:57 Відповісти
У Львові 10 гр/кг. Появились десь на початку березня і коштували дорого , а зараз ціна впала до 10 гр. Кажуть що з Херсону .
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14.08.2021 18:14 Відповісти
зате у вас картопля дешевше Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня - Цензор.НЕТ 333
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14.08.2021 23:15 Відповісти
В Киеве на сегодня арбузы по 5 картошка по 6 -вроде не очень дорого ...
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15.08.2021 00:30 Відповісти
Хде? Я конечно обленился, отдельно за картошкой не поехал, брал картоху в ультрамаркете. по 16 Щас навезли иджипетской -ее ваще жрать нельзя.
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15.08.2021 05:40 Відповісти
Гройсмана нет в кабинете но дело его живее его политики)
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14.08.2021 02:24 Відповісти
Баржи Гройсмана живее самого Гройсмана)
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14.08.2021 02:25 Відповісти
Грося молодец. и то шо он баржи оживил ему только плюс. Если конечно это он оживил
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15.08.2021 05:43 Відповісти
Господи, зделай так, что бы та баржа с арбузами дошла без приключений.
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14.08.2021 02:37 Відповісти
а шо с ней может случиться? Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня - Цензор.НЕТ 4599
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14.08.2021 10:58 Відповісти
Щас-щас экономика взлетит, утретесь там в Монако.
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14.08.2021 02:51 Відповісти
ел в прошлом годе половинку..с трашав цахфане..эх...в этом не ел и в траше год не был( Традиционная баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа - Цензор.НЕТ 1775
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14.08.2021 04:16 Відповісти
Новость об арбузах намного вкуснее кислых новостей о депутате Киви.
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14.08.2021 04:46 Відповісти
У нас кавуни вже продають повсюди.
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14.08.2021 06:47 Відповісти
"овочі сільпо" це принизливе погонялово власників мережі.
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14.08.2021 07:25 Відповісти
А почем сейчас арбузы в других городах?
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14.08.2021 07:59 Відповісти
Від 3.50 до 12 грв...
Полтавська область...))
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14.08.2021 08:55 Відповісти
8 грн - Київ
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14.08.2021 09:19 Відповісти
почему 8 ?
Кишеня /фоззи по 5 ....
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15.08.2021 00:31 Відповісти
Сильпо 9.30
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15.08.2021 08:06 Відповісти
8 гр
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14.08.2021 09:42 Відповісти
в Николаеве кавун 4грн/кг
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14.08.2021 10:59 Відповісти
Львів 10гр/кг
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14.08.2021 18:16 Відповісти
Прикмета, як приходить баржа з кавунами в Київ - вони дорожчають.
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14.08.2021 08:50 Відповісти
Хто замовив баржу? Питання к Білецькому...
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14.08.2021 08:54 Відповісти
Красота та смакота !
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14.08.2021 09:24 Відповісти
Це означає що гарбузи подорожчають.Відправляють то на баржі багато тон але чомусь замовчують в якому стані вони допливають до Києва та скільки тон згниє.По не підтверженим данним збитки становлять до 40-50%.
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14.08.2021 09:34 Відповісти
Это ты гнилая сливка!
Гарбуз - это тыква, а арбуз будет кавун!
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14.08.2021 09:39 Відповісти
Ну-ну...
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14.08.2021 11:47 Відповісти
В этом году из за дождей они там не сладкие , вот юга одесской области -сахарные !
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14.08.2021 13:20 Відповісти
Какая ужасная новость. Сродни дешевой пропаганде о борьбе за урожай из нашего прошлого. 500 тонн, то есть 10 фур с перегрузом. А ведь у нас демонополизированное сельское хозяйство. Да фура заехала в обед на оптовое поле, ее загрузили до темна (пока водитель спал). В 10 вечера машина поехала и в шесть утра она в Киеве на оптовой базе. В Херсонской области загрузились по 3 грн за кило, на базе сдали по 4 грн (перекуп и водитель имеют 40 000 грн). А дальше с базьі кто как продаст: кто по 5 грн, кто по восемь. У нас в Одессе арбузьі от 4 до 8 грн. А вьі тут лепите горбатого про баржу с арбузами. Хорошо хоть В.Гройсмана не приплетаете. Баржа везет трое суток со сложной логистикой. Фура везет 10 часов: с поля до столу.
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14.08.2021 14:48 Відповісти
Значить треба збудувати баржу , яка зможе брати 5000 тон . Більшість вантажу в світі перевозять по воді .
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14.08.2021 18:23 Відповісти
Баржу-вертоліт.
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15.08.2021 00:55 Відповісти
спасибо Пороху и Гройсману за это
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14.08.2021 22:36 Відповісти
 
 