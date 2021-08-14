Россия и Китай неоднократно распространяли фейки о COVID-19, - министерство внутренней безопасности США
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
США обвинили Россию и Китай в распространении фейков о COVID-19. Таким образом, по их мнению, они "подогревали" связанные с пандемией конспирологические теории.
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней безопасности (МВБ) США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По заявлению американского министерства, противники США активизировали попытки запугать общество.
"Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин", - отмечается в сообщении.
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+8 Super Gut
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Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113].
русский с китайцем - братья на век!
хотя оба варинта подтвердятся...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Потім Воз і їх лакеї - говорили - що вакцини - це рішення проблеми. Тепер виявляється, що вакцинування не вирішує проблеми. І всі обмеження залишаються. Чергова брехня.
Яку брехню нам відкриють через пару років?
Журналисты BBC попробовали выйти на связь с представителями маркетинговой компании Fazze, но электронные письма без ответа вернулись с домена российско-британской компании AdNow, которой, как выяснилось, принадлежит Fazze. ВВС удалось связаться с одним из директоров британского отделения фирмы Эваном Толадеем, но тот рассказал, что к деятельности Fazze не имеет никакого отношения - это предприятие его российского компаньона Станислава Фесенко и еще одного россиянина, которого он не знает.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
In July 2021, following multiple large public events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3-17; 346 (74%) occurred in fully vaccinated persons. Testing identified the Delta variant in 90% of specimens from 133 patients. Cycle threshold values were similar among specimens from patients who were fully vaccinated and those who were not.