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Россия и Китай неоднократно распространяли фейки о COVID-19, - министерство внутренней безопасности США

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Россия и Китай неоднократно распространяли фейки о COVID-19, - министерство внутренней безопасности США

США обвинили Россию и Китай в распространении фейков о COVID-19. Таким образом, по их мнению, они "подогревали" связанные с пандемией конспирологические теории.

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней безопасности (МВБ) США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По заявлению американского министерства, противники США активизировали попытки запугать общество.

"Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Какое ужасное совпадение! зебилы - самые ярые антивакцинаторы здесь на сайте. Походу зебилы и кацапы - пишут коменты из одной методички
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14.08.2021 09:22
+7
да что там говорить - здесь на цензоре есть активные рупоры кремля и российской пропаганды, с утра до вечера строчат фейки, бред... Удивительным образом их никто не трогает!
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14.08.2021 09:02
+7
ну зачем так огульно всех кто задумывается о целесообразности эффективности вакцины в частности штамм Дельта послал в нокаут все вакцины..в большей и меньшей степени также быстрота вакцин без длительного 4-5 летнего наблюдения за вакцинированными какие последствия принесут вакцины ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕК через 3 года 5 лет 7 лет и 10 и далее никто не знает понимаю есть паника есть страх есть экономика есть политика и есть бизнес и есть наши с вами здоровье и жизнь которые у политиков и корпораций монстров ничего не по сути не знают и не стоя в финансовом плане мы с вами наши смерти и инвалидности в результате опасности вакцин идут как ПОБОЧНЫЙ ожидаемый ущерб... и все... и не надо вешать ярлыки анти или за вакцину..пора от массового психоза переходит к здравомыслию и объективности пока Ковид побеждает на всех фронтах и мы несем и человеческие потери и финансовые КПД вакцин пока ничтожно мало в соттношении к затратам и РАСПИЛУ кому и война мать родна и пандемия также...
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14.08.2021 09:43
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да что там говорить - здесь на цензоре есть активные рупоры кремля и российской пропаганды, с утра до вечера строчат фейки, бред... Удивительным образом их никто не трогает!
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14.08.2021 09:02 Ответить
Та нічого тут дивного немає. Росія Фашистська використала Китай в,,Темну,,. КОВІД-19,як бактеріологічна ЗМЗ, був виготовлений у лабораторії в МО РФ. А через ,,Вектор,, в Новосибірську поширили на Китай з метою зменшення чисельності населення цієї країни. Спутник V це не антидот від КОВІДУ. Це фуфло для замилювання очей. Справжнім антидотом вже давно провакциновано міністра С,К,Шойгу та все його відомство в притул до останнього солдата. Всі інші силовики вакциновані фуфлом Спутник
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14.08.2021 09:20 Ответить
Повністю згоден з вами,окрім того,що на рф є справжня ефективна вакцина
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14.08.2021 09:32 Ответить
Какое ужасное совпадение! зебилы - самые ярые антивакцинаторы здесь на сайте. Походу зебилы и кацапы - пишут коменты из одной методички
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14.08.2021 09:22 Ответить
ну зачем так огульно всех кто задумывается о целесообразности эффективности вакцины в частности штамм Дельта послал в нокаут все вакцины..в большей и меньшей степени также быстрота вакцин без длительного 4-5 летнего наблюдения за вакцинированными какие последствия принесут вакцины ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕК через 3 года 5 лет 7 лет и 10 и далее никто не знает понимаю есть паника есть страх есть экономика есть политика и есть бизнес и есть наши с вами здоровье и жизнь которые у политиков и корпораций монстров ничего не по сути не знают и не стоя в финансовом плане мы с вами наши смерти и инвалидности в результате опасности вакцин идут как ПОБОЧНЫЙ ожидаемый ущерб... и все... и не надо вешать ярлыки анти или за вакцину..пора от массового психоза переходит к здравомыслию и объективности пока Ковид побеждает на всех фронтах и мы несем и человеческие потери и финансовые КПД вакцин пока ничтожно мало в соттношении к затратам и РАСПИЛУ кому и война мать родна и пандемия также...
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14.08.2021 09:43 Ответить
Ну, этому есть объяснение
Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113].
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14.08.2021 09:53 Ответить
Цікаво, скільки серед антивацинаторів прихильників плоскої Землі...
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14.08.2021 10:11 Ответить
та шо там фейки? - саму заразу лепили вместе!
русский с китайцем - братья на век!
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14.08.2021 09:31 Ответить
...скора іх будєт мільярд чєлавєк...
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14.08.2021 10:40 Ответить
трупаков или китайцев?
хотя оба варинта подтвердятся...
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14.08.2021 10:47 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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14.08.2021 09:41 Ответить
Да они до сих пор на одних и тех же граблях прыгают. Обеими ногами.
Росія і Китай неодноразово поширювали фейки про COVID-19, - міністерство внутрішньої безпеки США - Цензор.НЕТ 6094
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14.08.2021 09:59 Ответить
Росія і Китай неодноразово поширювали фейки про COVID-19, - міністерство внутрішньої безпеки США - Цензор.НЕТ 6871 Росія і Китай неодноразово поширювали фейки про COVID-19, - міністерство внутрішньої безпеки США - Цензор.НЕТ 9234
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14.08.2021 10:13 Ответить
Спочатку ВОЗ і їх лакеї категорично відкидали штучне походження корони - мовляв це фейк . Тепер визнали, що він штучного походження.
Потім Воз і їх лакеї - говорили - що вакцини - це рішення проблеми. Тепер виявляється, що вакцинування не вирішує проблеми. І всі обмеження залишаються. Чергова брехня.
Яку брехню нам відкриють через пару років?
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14.08.2021 13:26 Ответить
Новостная служба BBC 25 июля опубликовала расследование попытки распространения с помощью популярной соцсети Youtube ложной информации о смертности от вакцин западного производства. Согласно публикации, маркетинговое агентство Fazze обратилось к ряду германских и французских блогеров с предложением за вознаграждение срочно распространить в сети данные, которые, якобы, были получены в результате утечки из секретной лаборатории. Согласно этим данным, смертность среди получивших вакцину Pfizer втрое превышает смертность среди тех, кто был вакцинирован другими препаратами. С этой целью Fazze переслала блогерам околонаучную компиляцию, в которой факты были смешаны с вымыслом и вырванными из контекста данными. Все это подкреплялось ссылками на сомнительные источники в интернете, которые впоследствии были удалены.
Журналисты BBC попробовали выйти на связь с представителями маркетинговой компании Fazze, но электронные письма без ответа вернулись с домена российско-британской компании AdNow, которой, как выяснилось, принадлежит Fazze. ВВС удалось связаться с одним из директоров британского отделения фирмы Эваном Толадеем, но тот рассказал, что к деятельности Fazze не имеет никакого отношения - это предприятие его российского компаньона Станислава Фесенко и еще одного россиянина, которого он не знает.
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14.08.2021 13:28 Ответить
"и эффективности вакцин" - стесняюсь спросить, а в ЦКЗ США тоже агенты из паРаши сидят и пишут факты о не эффективности вакцин?

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid

In July 2021, following multiple large public events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3-17; 346 (74%) occurred in fully vaccinated persons. Testing identified the Delta variant in 90% of specimens from 133 patients. Cycle threshold values were similar among specimens from patients who were fully vaccinated and those who were not.
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15.08.2021 11:50 Ответить
 
 