Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 206 млн 256 тыс. 126 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 346 тыс. 28 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 597 тыс. 745 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 621 тыс. 16.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 156 тыс. 493, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 430 тыс. 732.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 319 тыс. заболевших, умерли 567 тыс. 862 человека.

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По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 559,2. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 912 человек, в Индии - 309, Бразилии - 2 тыс. 651.