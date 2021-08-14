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Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн человек, - университет Хопкинса

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 206 млн 256 тыс. 126 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 346 тыс. 28 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 597 тыс. 745 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 621 тыс. 16.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 156 тыс. 493, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 430 тыс. 732.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 319 тыс. заболевших, умерли 567 тыс. 862 человека.

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По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 559,2. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 912 человек, в Индии - 309, Бразилии - 2 тыс. 651.
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Афинеть!
От удара молнии за это время погибло всего в два раза больше!
Армагеддон!
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14.08.2021 14:04 Ответить
Что или кто заставляет антиваксеров так брехать?
По одним данным, каждый год в мире от удара молнии погибают 24 000 человек и около 240 000 получают травмы[28]. По другим оценкам, в год в мире от удара молнии погибает 6000 человек[29].

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 346 тыс. 28 человек.Источник: https://censor.net/ru/n3282761
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14.08.2021 15:03 Ответить
Тільки за минулий рік від куріння померло більше 8 мільйонів за даними ВООЗ. Карантин? Ні не чули.
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14.08.2021 14:14 Ответить
Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн человек, - университет Хопкинса

Насморком заразились гораздо больше....
Такое впечатление, что новости публикуют троешники от Шария, у которыъх Бук стреляет на 12 000 километров!...
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14.08.2021 17:01 Ответить
70% тяжелобольных коронавируса в
Израиле - привитые.

https://t.me/MOHre
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14.08.2021 20:38 Ответить
 
 