Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 206,2 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи становить 206 млн 256 тис. 126 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З початку поширення вірусу кількість жертв, пов'язаних з COVID-19 захворюванням, досягла 4 млн 346 тис. 28 осіб.

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли залишаються США, де виявлено сумарно 36 млн 597 тис. 745 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 621 тис. 16.

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Друге місце за кількістю тих, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 32 млн 156 тис. 493, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 430 тис. 732.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих перебуває Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 20 млн 319 тис. хворих, померли 567 тис. 862 людини.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 559,2. У США на 1 млн жителів померло 1 тис. 912 осіб, в Індії - 309, Бразилії - 2 тис. 651.