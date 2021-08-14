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Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 206,2 млн осіб, - університет Гопкінса

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 206,2 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи становить 206 млн 256 тис. 126 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З початку поширення вірусу кількість жертв, пов'язаних з COVID-19 захворюванням, досягла 4 млн 346 тис. 28 осіб.

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли залишаються США, де виявлено сумарно 36 млн 597 тис. 745 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 621 тис. 16.

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Друге місце за кількістю тих, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 32 млн 156 тис. 493, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 430 тис. 732.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих перебуває Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 20 млн 319 тис. хворих, померли 567 тис. 862 людини.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 559,2. У США на 1 млн жителів померло 1 тис. 912 осіб, в Індії - 309, Бразилії - 2 тис. 651.

Автор: Анастасія Потіха
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Афинеть!
От удара молнии за это время погибло всего в два раза больше!
Армагеддон!
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14.08.2021 14:04 Відповісти
Что или кто заставляет антиваксеров так брехать?
По одним данным, каждый год в мире от удара молнии погибают 24 000 человек и около 240 000 получают травмы[28]. По другим оценкам, в год в мире от удара молнии погибает 6000 человек[29].

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 346 тыс. 28 человек.Источник: https://censor.net/ru/n3282761
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14.08.2021 15:03 Відповісти
Тільки за минулий рік від куріння померло більше 8 мільйонів за даними ВООЗ. Карантин? Ні не чули.
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14.08.2021 14:14 Відповісти
Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн человек, - университет Хопкинса

Насморком заразились гораздо больше....
Такое впечатление, что новости публикуют троешники от Шария, у которыъх Бук стреляет на 12 000 километров!...
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14.08.2021 17:01 Відповісти
70% тяжелобольных коронавируса в
Израиле - привитые.

https://t.me/MOHre
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14.08.2021 20:38 Відповісти
 
 