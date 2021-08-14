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безработица (445) Шмыгаль Денис (2319)

В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль

Количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на 13 августа текущего года составило 316 тысяч человек.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что это на 38% меньше чем на 1 августа 2020 года.

"Если сравнивать с докризисным периодом (март 2020 года), то количество официальных безработных сейчас на 50 тысяч человек меньше", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Максимальная помощь по безработице с 1 июля превысит 9,5 тыс. грн, минимальная - не изменится, - Госцентр занятости

Кроме того, по его словам, в Госслужбе занятости зарегистрировано более 70 тысяч новых вакансий, в том числе на руководящие должности.

"За период карантина было трудоустроено почти 800 тысяч украинцев. Благодаря государственным программам сохранено более 500 тысяч рабочих мест. В то же время, работодатели продолжают повышать зарплаты. В середине июня средняя официальная зарплата превысила 520 долларов. Это максимальный уровень в истории", - сообщил Шмыгаль.
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Топ комментарии
+7
Та, Бубочка тут не причетний, ...
В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5300
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14.08.2021 14:33
+7
Оно тупо врет. Даже по официальным данным у нас рекорд -- более 1.8 млн. человек.

В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1417
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14.08.2021 14:36
+5
Кабы еще Гончарук создал 5 миллионов рабочих мест
Шмыналь не в курсе?
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14.08.2021 14:21
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Кабы еще Гончарук создал 5 миллионов рабочих мест
Шмыналь не в курсе?
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14.08.2021 14:21 Ответить
Оно тупо врет. Даже по официальным данным у нас рекорд -- более 1.8 млн. человек.

В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1417
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14.08.2021 14:36 Ответить
Навіть по "офіційним данним", якщо вашу картинку брати до уваги то брешете ви.
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15.08.2021 02:58 Ответить
В Украине зафиксирован максимальный уровень безработицы за четыре года
https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/v-ukraine-zafiksirovali-maksimalnyj-uroven-bezrabotitsy-za-chetyre-hoda-4004356

Количество безработного населения достигает 1,8 млн человек
По итогам января-марта 2021 года уровень безработицы среди украинцев в возрасте 15-70 лет достиг 10,5%. Показатель вырос на 0,4 п.п. по сравнению с прошлым кварталом и на 1,9 п.п. по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики от 24 июня.
Как отмечается, это рекордный уровень за четыре года исследований.
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14.08.2021 14:38 Ответить
Меньше потому что уехали подальше от комиков.
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14.08.2021 14:21 Ответить
И чем заняли тех которые оказались в процентном соотношении ,,меньше,,?Вымерли с голодухи или покинули такую страну навсегда?
Интересно было бы узнать на сколько сократилось население Украины,что-то мне подсказывает что в процентном соотношении отличий не будет.
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14.08.2021 14:24 Ответить
Звіздьож ,реально на багато більше !!!)))
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14.08.2021 14:25 Ответить
Всех на посадку деревьев!!
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14.08.2021 14:25 Ответить
Краще держслужбовців ,іх на багато більше !!!)))
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14.08.2021 14:28 Ответить
ну і БРЕД
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14.08.2021 14:26 Ответить
Реальним критерієм оцінювання дій влади ,є рівень життя народа ,всього народа,а не окремих осіб чи груп осіб !!!!)))
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14.08.2021 14:27 Ответить
шо вы гаварите? а может в раз 50 больше?
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14.08.2021 14:27 Ответить
На тлі епідемії коронавірусу в Україні з 8,5% до 9,9% зріс рівень безробіття, а також відбулось падіння реальних доходів українців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в щорічному звіті Центру Разумкова «Україна 2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики» ...
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14.08.2021 14:33 Ответить
Та, Бубочка тут не причетний, ...
В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5300
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14.08.2021 14:33 Ответить
Як послухати цих дебілів, то виходить, що коронавірус пішов Україні ще й на користь.
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14.08.2021 14:35 Ответить
Ось така сама в них і коронавірусна статистика.
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14.08.2021 15:43 Ответить
- Так, милейший на что жалуетесь?
- У меня денег не меряно, есть яхта, купил остров в Эгейском море, свой самолет, Ролс-Ройс, великосветские красавицы считают за счастье ночь со мной и...
- Так на что жалуетесь?
- Люблю ********...
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14.08.2021 14:36 Ответить
Короновирус освобождает места для безработных В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4645
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14.08.2021 14:39 Ответить
Тут чистая правда. 316 тыс.безработных. Показалось,что трудоустроили 800 тыс.(это уменьшение биржи занятости - никуда они не делись просто им перестали платить пособие и что-то предлагать."Благодаря гос.программам" - сохранено 500тыс. рабочих мест. То есть им перестали платить зарплату,но увольнять запретили, чтобы они не пошли на биржу.(видел такое). ИТОГО - 1 600 000 с хвостиком безработных. И еще,бесят предположения,что какая-то работает экономика в тени. Она не в тени - она в мире теней.А это реальный спад ВВП!!!
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14.08.2021 14:48 Ответить
пусть огласит сколько у нас работающего населения, которое реально платит налоги
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14.08.2021 15:16 Ответить
Ну вроде ходит такая цифра что 13млн с небольшим.
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14.08.2021 15:45 Ответить
от 40 млн отнимем пенсионеров и детей до 18 и 13 млн работающих. получим реальную картину. но это будет далеко не 320 тыс)))
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14.08.2021 19:49 Ответить
Ну во-первых никак не 40млн. Сколько точно не знает никто. Во-вторых 320 тыс это ж только официальные безработные, т.е. те которые в службе занятости зарегистрировались. А там вечно не стоят. Там делают все, чтобы сократить срок выплат по безработице.
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14.08.2021 19:54 Ответить
да это все понятно, и стоят они там пол года а потом на вольные хлеба.))
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14.08.2021 19:57 Ответить
В нашей стране спасение утопающих всегда было делом самих утопающих. От нашей власти никто помощи не ждет. Лишь бы не мешали.
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14.08.2021 20:04 Ответить
с другой стороны, как украинцы платят налоги так их и спасают))) замкнутый круг. у нас нет привилегий для официально устроенного человека. кредит быстрее дадут безработному чем работающему
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14.08.2021 20:58 Ответить
Украинцы платят налоги все. Даже безработные. Речь может идти только о совокупном размере налогов. Ну и на счет так и спасают. У нас не спасают никого - ни официально работающих, ни безработных. Ну а кредиты - отдельная история. Это коммерческие банки. У них там свои критерии кому давать, а кому не давать. Ну и я как официально работающий могу сказать одно - покуда никогда не имел проблем с получением кредита когда он мне нужен был.
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14.08.2021 21:14 Ответить
вы сударь очень далеки от экономики))) у нас платит налоги в лучшем случае 40-50% и то минимальные. все фопы это внутренние оффшоры, юр лица минимизируют налогооблажение через фоп а крупный через кипр. власть ничего с этим не делает так как у нее у самой есть бизнес. какие граждане, такое и государство. не мы ли выбираем эту власть, или нам ее привозят?))) не обижайся на зеркало если ты там видишь тупую рожу. оно всего лишь зеркало)))
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15.08.2021 14:36 Ответить
Умник, а что такое 20% НДС в каждом товаре? Что такое акцизы в цене каждого подакцизного товара? Что такое таможенный сбор в цене каждого товара? Это не налоги? Или может их государство платит? Ыканамист, мля.
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15.08.2021 15:48 Ответить
идиот, ты даже не понимаешь что такое прямые налоги а что косвенные))) я кстати это и подозревал. ты баран сначала заплати налоги прямые, с ДОХОДА. а потом тратить их можешь и в другой стране. ндс это вообще возвратный налог))) а все акцизы и т.д идут на содержание твоей жирной жопы, на полицию, медицину, образование, садики, дороги и т.д. и если ты потратил свои деньги на базаре (в теневом рынке) то государство и этих денег не увидит, так как это все контробас неучтенный нигде)))
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15.08.2021 16:00 Ответить
Значит все таки налоги? Или как? Прямые или косвенные как не называй, но все таки налоги.
Сколько не говори халва - слаще во рту не станет. Как ни крути, а налоги платят все. Так же как и государственные сборы в случае оформления недвижимости и т.д. И работаешь ты или нет, но платишь все равно. Относительно лично меня - я уже более тридцати лет работаю и что положено государству плачу в виде прямых налогов. Ну а косвенные, как я писал ранее, платят все. Потому и речь может идти только лишь о размере налогов который каждый оплачивает.
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15.08.2021 16:07 Ответить
вот такие экономисты как ты сидят у зели))) при теневой экономике налоги вообще не платятся. если человек покупает товар то он где то должен взять деньги? или он их украл или заработал нечестным путем))) а косвенные налоги платишь не ты а производитель и магазин в котором ты купил товар. так что ты к тем налогам не имеешь никакого отношения, ты просто потребитель
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15.08.2021 16:15 Ответить
С каких это пор производитель и магазин на себя берут оплату налогов? Всегда, во все времена все оплачивает конечный потребитель. Это в цене заложено. Если бы платили производители и продавцы, то не было бы к примеру в цене товара НДС. Но он есть. Мда, Ыканамическое образование у Вас прям таки зашкаливает. Собственно как и здравый смысл. В Україні сьогодні 316 тисяч безробітних, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2215
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15.08.2021 16:19 Ответить
я подозреваю что тебе лет 15, не более)) налог на добавленную стоимость формируется так, ты купил пшеницу, соль, дрожжи, воду за 10 грн с ндс, ндс составляет 1,66 грн, ты спек булку хлеба и продаешь ее внутри страны за 15 грн, тогда пекарь платит ндс с 5 грн, это 83 коп. а если пекарь продает эту булку хлеба в эфиопию то он не платит 83 коп а государство ему еще и возвратит 1,66 потраченного ндс)) не поймешь, постараюсь разжевать еще проще. ндс это стимул продать товар за границу
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15.08.2021 20:35 Ответить
Я не знаю какой там кому стимул. Я знаю, что когда иду в магазин плачу 20% сверху от стоимости товара. И мне их никто не возвращает. НДС уже сидит в цене товара. И мне как-то побоку что и кто продает за границу. Здесь, в Украине эти 20% вытягивают с моего кошелька. Равно как с моего кошелька вытягивается акциз. Ибо мне никто его также не возвращает. Равно как и таможенный сбор сидит в цене импортируемого товара и мне их никто не возвращает. Так что это, если не налог? Можете жевать все что угодно, но я лично живу здесь и сейчас. И плачу все эти дополнительные налоги здесь и сейчас. И мне их никто не возвращает.
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15.08.2021 21:15 Ответить
тогда тебе нужно выкинуть паспорт украины ( так как здесь все несправедливо) и поехать например в польшу))) там тебя быстро научат платить налоги. как наши люди любят добавлять себе цену, задай себе вопрос, нужен ли я государству и что я делаю для государства?
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16.08.2021 07:05 Ответить
Так а что с Польшей то не так? У меня сейчас там зять работает. За вычетом налогов получает больше чем здесь получал раза в три. Продукты дешевле чем в Украине. Квартиру снимать почти так же как здесь. Может чуток более. Мы часто задаем вопрос что мы делаем для государства. Однако забываем задавать вопросы что государство сделало для нас. Посему и видим такую картину, что демография у нас катится в тартарары. А будет еще хуже. Мой сын к примеру даже не рассматривает уже жить и работать в Украине. Моя дочь с зятем также уже не видят себя в Украине. Что в этом хорошего? Получается что платя все налоги там человек может заработать себе на приемлемую жизнь и не парится. А здесь даже лавируя между статьями нашего налогового законодательства человек едва сводит концы с концами. Ведь вопрос стоит не просто оплати налоги и спи спокойно дорогой друг. Важно сколько у человека остается после уплаты налогов на жизнь. Получается что в той же Польше остается. У нас нет. И на счет задай вопрос нужен ли я государству. Я делаю вывод из текущей ситуации. Государству я нужен только для одного - ободрать как липку. У нас вон государство мостится как заробитчан ободрать налогами. Хотя государство пальцем о палец не стукнуло, чтобы их работой обеспечить с достойной оплатой, а потом уже с нее и брать налоги. Так что я делаю вывод - как люди мы государству не нужны. Мы ему нужны как дойные коровы. А чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее нужно меньше кормить и больше доить. Только вот при таком раскладе корова загнется быстро. Что впринципе и наблюдаем. Сколько там сейчас у нас миллионов украинцев в Украине живут? 42? 32? Думаю не более 30 миллионов. Будет еще меньше при такой политике государства. Налоговой в том числе.
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16.08.2021 10:51 Ответить
я же предлагал чемодан и вокзал)))) в чернигове адекватній работник получает не меньше 700-1000 уе. а совки ( я не о возрасте а о ментальности) максимум 300. беги сам от себя)))
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16.08.2021 21:45 Ответить
Вот захожу на сайт минфина и смотрю среднюю зарплату в Черниговской области за июнь месяц. Вижу 12128грн "грязными". Грубо говоря 450 у.е. И вот думаю кто же из вас пи...бол минфин или таки Вы? Склонен больше думать что таки Вы. Ибо минфин дает официальную статистику, а Ваши цифры неизвестно откуда взяты. Ну или на крайний случай можно предположить, что в Черниговской области в основном неадекватные работники и совки.
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16.08.2021 22:01 Ответить
ну если ты больной на голову то я тебя не вылечу)))) у нас в стране практический все получают белую з.п и доплату в конвертах, про что я писал выше, о теневой экономике
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21.08.2021 12:08 Ответить
А интересно, сколько у нас евреев не работающих при том что их в стране у нас 0,8%?????
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14.08.2021 15:22 Ответить
если населения 42 млна как брешет укрстат, то безработных 30 млнов, работающих 7 млнов, остальное дети и старики
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14.08.2021 15:32 Ответить
Шмыгаль, будучи официальным ставленником рыга Ахметова, плавно превратился в Азарова, который на белое говорил чёрное и наоборот.
Шмыгаль по старой рыговской привычке, держит людей за безмозглых животных.
Типа никто не понимает, что 10 млн. заробитчан это и есть потенциальные безработные в Украине.
Для 10 млн. граждан Украины нет работы в Украине, поэтому они и вынуждены ездить зарабатывать на жизнь за границу.
А этот утырок про какие то 300 тысяч безработных вещает.
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14.08.2021 15:33 Ответить
316 тыс - это данные по Киеву?
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14.08.2021 15:55 Ответить
оце наша офіційне безробіття таке брехливе.
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14.08.2021 16:01 Ответить
Откуда он такие цифры взял? Шмыголь явно не в Украине живёт. Либо у него глюки, либо он считает всех остальных людей вобще тупыми
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14.08.2021 19:52 Ответить
какой раз под ряд убеждаюсь что это правительство из созвездия "Кассиопеи"! а не Украины! В Україні сьогодні 316 тисяч безробітних, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6900
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14.08.2021 20:28 Ответить
это цифра на каждый миллион проживающих...
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15.08.2021 18:09 Ответить
 
 