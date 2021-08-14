В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль
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Количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на 13 августа текущего года составило 316 тысяч человек.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что это на 38% меньше чем на 1 августа 2020 года.
"Если сравнивать с докризисным периодом (март 2020 года), то количество официальных безработных сейчас на 50 тысяч человек меньше", - отметил глава правительства.
Кроме того, по его словам, в Госслужбе занятости зарегистрировано более 70 тысяч новых вакансий, в том числе на руководящие должности.
"За период карантина было трудоустроено почти 800 тысяч украинцев. Благодаря государственным программам сохранено более 500 тысяч рабочих мест. В то же время, работодатели продолжают повышать зарплаты. В середине июня средняя официальная зарплата превысила 520 долларов. Это максимальный уровень в истории", - сообщил Шмыгаль.
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Количество безработного населения достигает 1,8 млн человек
По итогам января-марта 2021 года уровень безработицы среди украинцев в возрасте 15-70 лет достиг 10,5%. Показатель вырос на 0,4 п.п. по сравнению с прошлым кварталом и на 1,9 п.п. по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики от 24 июня.
Как отмечается, это рекордный уровень за четыре года исследований.
Интересно было бы узнать на сколько сократилось население Украины,что-то мне подсказывает что в процентном соотношении отличий не будет.
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Сколько не говори халва - слаще во рту не станет. Как ни крути, а налоги платят все. Так же как и государственные сборы в случае оформления недвижимости и т.д. И работаешь ты или нет, но платишь все равно. Относительно лично меня - я уже более тридцати лет работаю и что положено государству плачу в виде прямых налогов. Ну а косвенные, как я писал ранее, платят все. Потому и речь может идти только лишь о размере налогов который каждый оплачивает.
Шмыгаль по старой рыговской привычке, держит людей за безмозглых животных.
Типа никто не понимает, что 10 млн. заробитчан это и есть потенциальные безработные в Украине.
Для 10 млн. граждан Украины нет работы в Украине, поэтому они и вынуждены ездить зарабатывать на жизнь за границу.
А этот утырок про какие то 300 тысяч безработных вещает.