В Україні сьогодні 316 тисяч безробітних, - Шмигаль
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Кількість офіційно зареєстрованих безробітних станом на 13 серпня поточного року становила 316 тисяч осіб.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що це на 38% менше ніж на 1 серпня 2020 року.
"Якщо порівнювати з докризовим періодом (березень 2020 року), то кількість офіційних безробітних зараз на 50 тисяч осіб менше", - зазначив глава уряду.
Крім того, за його словами, в Держслужбі зайнятості зареєстровано понад 70 тисяч нових вакансій, в тому числі на керівні посади.
"За період карантину було працевлаштовано майже 800 тисяч українців. Завдяки державним програмам збережено понад 500 тисяч робочих місць. У той же час, роботодавці продовжують підвищувати зарплати. В середині червня середня офіційна зарплата перевищила 520 доларів. Це максимальний рівень в історії", - повідомив Шмигаль.
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Шмыналь не в курсе?
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Количество безработного населения достигает 1,8 млн человек
По итогам января-марта 2021 года уровень безработицы среди украинцев в возрасте 15-70 лет достиг 10,5%. Показатель вырос на 0,4 п.п. по сравнению с прошлым кварталом и на 1,9 п.п. по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики от 24 июня.
Как отмечается, это рекордный уровень за четыре года исследований.
Интересно было бы узнать на сколько сократилось население Украины,что-то мне подсказывает что в процентном соотношении отличий не будет.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в щорічному звіті Центру Разумкова «Україна 2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики» ...
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Сколько не говори халва - слаще во рту не станет. Как ни крути, а налоги платят все. Так же как и государственные сборы в случае оформления недвижимости и т.д. И работаешь ты или нет, но платишь все равно. Относительно лично меня - я уже более тридцати лет работаю и что положено государству плачу в виде прямых налогов. Ну а косвенные, как я писал ранее, платят все. Потому и речь может идти только лишь о размере налогов который каждый оплачивает.
Шмыгаль по старой рыговской привычке, держит людей за безмозглых животных.
Типа никто не понимает, что 10 млн. заробитчан это и есть потенциальные безработные в Украине.
Для 10 млн. граждан Украины нет работы в Украине, поэтому они и вынуждены ездить зарабатывать на жизнь за границу.
А этот утырок про какие то 300 тысяч безработных вещает.