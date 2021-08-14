Акция протеста "Остановить капитуляцию", организованная "Национальным корпусом", завершилась

Акция протеста, анонсированная партией "Национальный корпус", завершилась.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", протестующие после скандирований лозунгов против действующей власти и намерений имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" уходят из-под дома, где находится квартира президента Владимира Зеленского, в сторону метро "Арсенальная".

Многие из протестующих в балаклавах.

Возле Мариинского парка по-прежнему дежурят полицейские и медицинские патрули.

Информации о задержанных нет.

Ранее полиция Киева сообщила, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Нацгвардии защищают петуха у Офиса Президента от участников митинга. ФОТО дня

Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.