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Новости Политика Украины
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Акция протеста "Остановить капитуляцию", организованная "Национальным корпусом", завершилась

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Акция протеста

Акция протеста, анонсированная партией "Национальный корпус", завершилась.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина", протестующие после скандирований лозунгов против действующей власти и намерений имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" уходят из-под дома, где находится квартира президента Владимира Зеленского, в сторону метро "Арсенальная".

Многие из протестующих в балаклавах.

Возле Мариинского парка по-прежнему дежурят полицейские и медицинские патрули.

Информации о задержанных нет.

Ранее полиция Киева сообщила, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Нацгвардии защищают петуха у Офиса Президента от участников митинга. ФОТО дня

Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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Топ комментарии
+15
Шапіто

Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 8120 Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 6560
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14.08.2021 16:39
+14
Мальчик пас баранов, и, будто увидев барыгу, начал кричать: "Зупинимо капітуляцію!"
Люди прибежали и видят: неправда. Так делал он не раз.
И когда пришел барыга, мальчик стал кричать: "Зупинимо капітуляцію!".
Но люди уже знали, что он ******, и не пошли. Звали мальчика Андрій.
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14.08.2021 16:35
+8
Чи побачите ви нацжон на марші захисників зі справжніми патріотами ? Ні , бо вони тітушки. які превели до влади Зеплісняву .
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14.08.2021 16:33
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Все , бобік здох )))
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14.08.2021 16:27 Ответить
Мальчик пас баранов, и, будто увидев барыгу, начал кричать: "Зупинимо капітуляцію!"
Люди прибежали и видят: неправда. Так делал он не раз.
И когда пришел барыга, мальчик стал кричать: "Зупинимо капітуляцію!".
Но люди уже знали, что он ******, и не пошли. Звали мальчика Андрій.
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14.08.2021 16:35 Ответить
Бобік Андрій , песик Зеколомойші .
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14.08.2021 16:42 Ответить
Андрей это та шлюха которая получила 500 кусков от каламойши за Иловайский котел-ЗУГРЕС.
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14.08.2021 16:44 Ответить
#березовец #ермак #вицепрезидентНи один посол не назначается без визы Ермака | Скандальные подробности визита в Вашингтон
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14.08.2021 16:27 Ответить
https://youtu.be/SFScVFKVJOY
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14.08.2021 16:30 Ответить
час хунвейбінів в Україні закінчується...
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14.08.2021 16:32 Ответить
Чи побачите ви нацжон на марші захисників зі справжніми патріотами ? Ні , бо вони тітушки. які превели до влади Зеплісняву .
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14.08.2021 16:33 Ответить
Рекетиры успокоились?
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14.08.2021 16:35 Ответить
Шапіто

Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 8120 Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 6560
показать весь комментарий
14.08.2021 16:39 Ответить
Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 2357
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14.08.2021 17:47 Ответить
Тут є хоч один порохобот чи лишень зебілоїди між собою спілкуються? Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 297
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14.08.2021 16:48 Ответить
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
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14.08.2021 16:50 Ответить
порохоботів нема; є тут україноцентристи, (і ти в т.ч.). А зебілів не помітив. Жодного
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14.08.2021 17:03 Ответить
блін, не встиг, перший зебіл нижче Юрій Ан - таки нарисувався!
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14.08.2021 17:04 Ответить
Не пострадал ли петух в косоворотке после митинга под ОП?
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14.08.2021 16:52 Ответить
Разошлись по мамкам контр-страйк играть.
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14.08.2021 16:56 Ответить
Удачно СБУ вытащило на свет пленки с вымогательством - теперь Нацкорпус токсичен как никогда (виноваты по большому счету сами).Теперь самое время имплементации формул штангенциркуля,выполнения хотелок пуйла - уставшие бобики все хавают...Жалко и мерзко!
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14.08.2021 16:57 Ответить
да, ладно) из кацкорпуса такие патриотьі(не считаю рядовьіх лопухов), как из бубы с ермаком
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14.08.2021 17:43 Ответить
Аваков, жлоб!
Мог бы еще часок проплатить!
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14.08.2021 17:02 Ответить
Вы это...плакатики не выбрасывайте.
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14.08.2021 17:06 Ответить
Все? Как-то быстро. При Порошенко видать больше платили, аж так что неделями в палатках сидели.
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14.08.2021 17:06 Ответить
главное вовремя возглавить протесты. все остальное туфта.
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14.08.2021 17:19 Ответить
ЗАРАЗ 17г-25хв-ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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14.08.2021 17:27 Ответить
гебня слегка обосралась, буба тоже. все довольньіе разошлись по домам
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14.08.2021 17:42 Ответить
"Информации о задержанных нет." Нацжены протестовали в нужных местах. Шоу закончилось. А зеледент никогда, от слова "никогда" не станет патриотом и украинцем...
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14.08.2021 18:06 Ответить
Ну,під ОПу в суботу,коли у Зєлі-вихідний,-то ще можна зрозуміти,з Єрмачєлом узгоджено.
Але пертися до квартири,де вже кілька років Зєля не з'являвся.... Клоуни.
Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 418
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14.08.2021 18:28 Ответить
Так що, смєлІ пісюніста вже?
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14.08.2021 18:44 Ответить
Странные нелогичные парни. Сами же привели Зеленского к власти. Зеленский это их президент )))
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14.08.2021 21:10 Ответить
и шо????????????????
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15.08.2021 01:16 Ответить
 
 