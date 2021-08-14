Акция протеста "Остановить капитуляцию", организованная "Национальным корпусом", завершилась
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Акция протеста, анонсированная партией "Национальный корпус", завершилась.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", протестующие после скандирований лозунгов против действующей власти и намерений имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" уходят из-под дома, где находится квартира президента Владимира Зеленского, в сторону метро "Арсенальная".
Многие из протестующих в балаклавах.
Возле Мариинского парка по-прежнему дежурят полицейские и медицинские патрули.
Информации о задержанных нет.
Ранее полиция Киева сообщила, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан.
Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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Люди прибежали и видят: неправда. Так делал он не раз.
И когда пришел барыга, мальчик стал кричать: "Зупинимо капітуляцію!".
Но люди уже знали, что он ******, и не пошли. Звали мальчика Андрій.
Мог бы еще часок проплатить!
Але пертися до квартири,де вже кілька років Зєля не з'являвся.... Клоуни.