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Новини Політика України
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Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Акція протесту

Акція протесту, анонсована партією "Національний корпус", завершилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", учасники протесту після скандувань гасел проти чинної влади і намірів імплементувати так звану "формулу Штайнмаєра" йдуть з-під будинку, де розташована квартира президента Володимира Зеленського, в бік метро "Арсенальна" .

Багато з учасників протесту в балаклавах.

Біля Маріїнського парку, як і раніше, чергують поліцейські і медичні патрулі.

Інформації про затриманих немає.

Раніше поліція Києва повідомила, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян.

Також читайте: Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу. ФОТО дня

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.
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Топ коментарі
+15
Шапіто

Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 8120 Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 6560
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14.08.2021 16:39
+14
Мальчик пас баранов, и, будто увидев барыгу, начал кричать: "Зупинимо капітуляцію!"
Люди прибежали и видят: неправда. Так делал он не раз.
И когда пришел барыга, мальчик стал кричать: "Зупинимо капітуляцію!".
Но люди уже знали, что он ******, и не пошли. Звали мальчика Андрій.
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14.08.2021 16:35
+8
Чи побачите ви нацжон на марші захисників зі справжніми патріотами ? Ні , бо вони тітушки. які превели до влади Зеплісняву .
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14.08.2021 16:33
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Все , бобік здох )))
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14.08.2021 16:27 Відповісти
Мальчик пас баранов, и, будто увидев барыгу, начал кричать: "Зупинимо капітуляцію!"
Люди прибежали и видят: неправда. Так делал он не раз.
И когда пришел барыга, мальчик стал кричать: "Зупинимо капітуляцію!".
Но люди уже знали, что он ******, и не пошли. Звали мальчика Андрій.
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14.08.2021 16:35 Відповісти
Бобік Андрій , песик Зеколомойші .
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14.08.2021 16:42 Відповісти
Андрей это та шлюха которая получила 500 кусков от каламойши за Иловайский котел-ЗУГРЕС.
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14.08.2021 16:44 Відповісти
#березовец #ермак #вицепрезидентНи один посол не назначается без визы Ермака | Скандальные подробности визита в Вашингтон
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14.08.2021 16:27 Відповісти
https://youtu.be/SFScVFKVJOY
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14.08.2021 16:30 Відповісти
час хунвейбінів в Україні закінчується...
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14.08.2021 16:32 Відповісти
Чи побачите ви нацжон на марші захисників зі справжніми патріотами ? Ні , бо вони тітушки. які превели до влади Зеплісняву .
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14.08.2021 16:33 Відповісти
Рекетиры успокоились?
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14.08.2021 16:35 Відповісти
Шапіто

Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 8120 Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 6560
показати весь коментар
14.08.2021 16:39 Відповісти
Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 2357
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14.08.2021 17:47 Відповісти
Тут є хоч один порохобот чи лишень зебілоїди між собою спілкуються? Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 297
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14.08.2021 16:48 Відповісти
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
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14.08.2021 16:50 Відповісти
порохоботів нема; є тут україноцентристи, (і ти в т.ч.). А зебілів не помітив. Жодного
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14.08.2021 17:03 Відповісти
блін, не встиг, перший зебіл нижче Юрій Ан - таки нарисувався!
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14.08.2021 17:04 Відповісти
Не пострадал ли петух в косоворотке после митинга под ОП?
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14.08.2021 16:52 Відповісти
Разошлись по мамкам контр-страйк играть.
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14.08.2021 16:56 Відповісти
Удачно СБУ вытащило на свет пленки с вымогательством - теперь Нацкорпус токсичен как никогда (виноваты по большому счету сами).Теперь самое время имплементации формул штангенциркуля,выполнения хотелок пуйла - уставшие бобики все хавают...Жалко и мерзко!
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14.08.2021 16:57 Відповісти
да, ладно) из кацкорпуса такие патриотьі(не считаю рядовьіх лопухов), как из бубы с ермаком
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14.08.2021 17:43 Відповісти
Аваков, жлоб!
Мог бы еще часок проплатить!
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14.08.2021 17:02 Відповісти
Вы это...плакатики не выбрасывайте.
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14.08.2021 17:06 Відповісти
Все? Как-то быстро. При Порошенко видать больше платили, аж так что неделями в палатках сидели.
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14.08.2021 17:06 Відповісти
главное вовремя возглавить протесты. все остальное туфта.
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14.08.2021 17:19 Відповісти
ЗАРАЗ 17г-25хв-ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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14.08.2021 17:27 Відповісти
гебня слегка обосралась, буба тоже. все довольньіе разошлись по домам
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14.08.2021 17:42 Відповісти
"Информации о задержанных нет." Нацжены протестовали в нужных местах. Шоу закончилось. А зеледент никогда, от слова "никогда" не станет патриотом и украинцем...
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14.08.2021 18:06 Відповісти
Ну,під ОПу в суботу,коли у Зєлі-вихідний,-то ще можна зрозуміти,з Єрмачєлом узгоджено.
Але пертися до квартири,де вже кілька років Зєля не з'являвся.... Клоуни.
Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 418
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14.08.2021 18:28 Відповісти
Так що, смєлІ пісюніста вже?
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14.08.2021 18:44 Відповісти
Странные нелогичные парни. Сами же привели Зеленского к власти. Зеленский это их президент )))
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14.08.2021 21:10 Відповісти
и шо????????????????
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15.08.2021 01:16 Відповісти
 
 