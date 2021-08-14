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С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС

Террористы не нарушали перемирия с начала суток 14 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны
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Герої не вмирають, пам'ятаємо!С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3615

С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6033
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14.08.2021 17:25 Ответить
***
Ми пили з соняхів росу…

Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили
А «Град» січе, січе, січе…

Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали,
Комусь - відстрочили літа.

Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
Автор: Є. Комісарук (Дубно)
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14.08.2021 17:36 Ответить
"Перемирия"ню ню . Земрази
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14.08.2021 17:38 Ответить
штаб ООС циничная структура
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14.08.2021 18:07 Ответить
 
 