Из-за штамма "дельта" в США госпитализировали рекордное количество заболевших детей
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14 августа количество детей, госпитализированных с COVID-19 в США, достигло рекордного показателя - более 1900 человек.
Об этом пишет Reuters., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным Министерства здравоохранения страны, штамм коронавируса "Дельта", который быстро распространяется преимущественно среди невакцинированной части населения США, вызвал резкий рост показателей госпитализации за последние недели, особенно среди детей.
Сейчас они составляют около 2,4% всех госпитализированных в стране с COVID-19. Детям до 12 лет пока не разрешено делать прививки, что делает их более уязвимыми к инфекции.
Всего в США фиксируется в среднем около 129 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, причем этот показатель удвоился в течение двух последних недель. Ежедневно от коронавируса умирает в среднем 600 человек, что вдвое превышает смертность, наблюдавшуюся в конце июля.
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Слава барцам с прививками, стойте насмерть!
https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
In July 2021, following multiple large public events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3-17; 346 (74%) occurred in fully vaccinated persons. Testing identified the Delta variant in 90% of specimens from 133 patients.
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/israel-west-bank-and-gaza-travel-advisory.html
Do not travel to Israel due to COVID-19. Exercise increased caution in Israel due to terrorism and civil unrest.
Они бы не писали это если бы был полный запрет.
Avoid travel to Israel. (Это по-твоему запрет?)
If you must travel to Israel, make sure you are fully vaccinated before travel. Because of the current situation in Israel, even fully vaccinated travelers may be at risk for getting and spreading COVID-19 variants.
See recommendations for fully vaccinated travelers. (кто это писал бы при олном запрете?)
See recommendations for unvaccinated travelers. (кто это писал бы при олном запрете?)
А еще это -
Travelers should follow recommendations or requirements in Israel, the West Bank and Gaza, including wearing a mask and staying 6 feet apart from others.Quick guide for travelers.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
"Что добавляет этот отчет?
В июле 2021 года, после нескольких крупных публичных мероприятий в округе Барнстейбл, штат Массачусетс, было выявлено 469 случаев COVID-19 среди жителей Массачусетса, которые путешествовали в город в период с 3 по 17 июля; 346 (74%) произошли у полностью вакцинированных лиц. Тестирование выявило вариант Delta в 90% образцов от 133 пациентов. Пороговые значения цикла были одинаковыми среди образцов пациентов, которые были полностью вакцинированы, и тех, кто не был вакцинирован."
Так кто облажался?
Так кто там облажался?
Это тебе тяжело сообразить?
""Так кто облажался? ""
Так кто облажался?