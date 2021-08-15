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Новости Общество
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Минсоцполитики готовит программы стажировки для специалистов с инвалидностью, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минсоцполитики готовит программы стажировки для специалистов с инвалидностью, - Лазебная

Во время презентации пилотного проекта "Работай свободно", который подразумевает помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью, министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что Министерство планирует ввести программы стажировки для специалистов с инвалидностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным Лазебной, на сегодняшний день уже первые люди с инвалидностью прошли стажировку в Юридическом департаменте и Директорате социальной защиты прав лиц с инвалидностью министерства.

Стажировка продолжалась с 14 по 25 июня и с 19 июля по 6 августа этого года. По результатам стажировки приобретены навыки работы в Юридическом департаменте и Директорате социальной защиты прав лиц с инвалидностью министерства. Стажировка расширила возможности лиц с инвалидностью по дальнейшему трудоустройству.

"Почему именно помощь в трудоустройстве? Потому что качественное образование и достойная работа - единственный путь к достойной жизни, уменьшению неравенства и построению на самом деле инклюзивного общества", - отметила Лазебная.

В Украине работает около 600 тыс. людей с инвалидностью трудоспособного возраста, а могли бы работать более 1,5 млн людей с инвалидностью. То есть, для почти 60% имеющих гарантированное право на труд остается нереализованным.

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Сегодня в Министерстве рассматривается возможность введения новых стимулов для трудоустройства людей с инвалидностью.

Среди них - оплачиваемые контракты с работодателями на обучение и стажировку людей с инвалидностью на рабочем месте; компенсация работодателю в течение двух лет с момента трудоустройства зарплаты, налогов и социальных взносов, уплаченных за работающего человека с инвалидностью, в размере 50-100% фактических затрат в зависимости от степени инвалидности работника; кооперация с сайтами поиска работы и рекрутинговыми агентствами с целью консолидации вакансий для людей с инвалидностью и резюме, рассматривается возможность фиксированной выплаты таким порталам за каждого трудоустроенного; развитие программы надомного труда людей с инвалидностью в интересах бюджетных учреждений.

Автор: Ірина Дашківська
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Мда..Инвалидов будет много после этой войны. Власть что-то думает с исками к стране агрессору ? Или народу и этот тягар на плечи положат ?
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15.08.2021 10:54 Ответить
Кому это надо кроме самих инвалидов? Как и всё у нас: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
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15.08.2021 11:15 Ответить
Если власти не надо - то нахер такую власть !
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15.08.2021 11:16 Ответить
Конечно нахер. Но только в этом вопросе такая власть у нас всегда.
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15.08.2021 11:57 Ответить
После прочтения последнего обзаца становится понятным куда уйдут деньги.
Ну ничего, лишний распил не помешает. ((
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15.08.2021 11:14 Ответить
эпоха отобранных олигархами дураков. и под видом выборов навязанных их каналами.
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15.08.2021 11:21 Ответить
"В Украине работает около 600 тыс. людей с инвалидностью трудоспособного возраста, а могли бы работать более 1,5 млн людей с инвалидностью."
***
Дура, зайди на сайт jobs чи rabota поглянути резюме від людей з обмеженими можливостями - "Здам трудову книжку за 2000-3500 грн". Вакансії обіцяють "золоті гори", а фактично максимум мінімалку, а то і менше. При цьому більшість інвалідів втрачають право на субсидію. Фактично вакансія інваліда обходиться даром для роботодавця, тому що роботодавець повинен буде заплатити повинен заплатити штраф у Фонд інвалідів у розмірі 12 середніх заробітних плат у випадку відсутності інваліда на підприємстві.
Тому 600 тис. то не активні працівники, а просто трудові книжки у відділі кадрів. Покажіть яка середня заробітна плата зайнятого інваліда по Україні, згрупувати по рівнях заробітних плат, по спеціальностях, по регіонах, по статі. Скільки інвалідів пройшло стажування в Мінсоці? Чомусь не сказали.

І саме головне - як розпилюють Фонд інвалідів. Це не покажуть ніколи.

Одним із головних факторів визначення рівня культури держави є показник відношення державних органів влади до людей з обмеженими можливостями.

Яке відношення в Україні добре відомо.
По злодійським понятіям забороняється злодіям грабувати церкви, повій і калік. Але злодійські понятія не діють сьогодні і владу в державі захопили бариги, які не мають нічого святого, тому що за 5 коп. барига пердне в церкві і перехреститься.
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15.08.2021 12:22 Ответить
 
 