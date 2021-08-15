Минсоцполитики готовит программы стажировки для специалистов с инвалидностью, - Лазебная

Во время презентации пилотного проекта "Работай свободно", который подразумевает помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью, министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что Министерство планирует ввести программы стажировки для специалистов с инвалидностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным Лазебной, на сегодняшний день уже первые люди с инвалидностью прошли стажировку в Юридическом департаменте и Директорате социальной защиты прав лиц с инвалидностью министерства.

Стажировка продолжалась с 14 по 25 июня и с 19 июля по 6 августа этого года. По результатам стажировки приобретены навыки работы в Юридическом департаменте и Директорате социальной защиты прав лиц с инвалидностью министерства. Стажировка расширила возможности лиц с инвалидностью по дальнейшему трудоустройству.

"Почему именно помощь в трудоустройстве? Потому что качественное образование и достойная работа - единственный путь к достойной жизни, уменьшению неравенства и построению на самом деле инклюзивного общества", - отметила Лазебная.

В Украине работает около 600 тыс. людей с инвалидностью трудоспособного возраста, а могли бы работать более 1,5 млн людей с инвалидностью. То есть, для почти 60% имеющих гарантированное право на труд остается нереализованным.

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Сегодня в Министерстве рассматривается возможность введения новых стимулов для трудоустройства людей с инвалидностью.

Среди них - оплачиваемые контракты с работодателями на обучение и стажировку людей с инвалидностью на рабочем месте; компенсация работодателю в течение двух лет с момента трудоустройства зарплаты, налогов и социальных взносов, уплаченных за работающего человека с инвалидностью, в размере 50-100% фактических затрат в зависимости от степени инвалидности работника; кооперация с сайтами поиска работы и рекрутинговыми агентствами с целью консолидации вакансий для людей с инвалидностью и резюме, рассматривается возможность фиксированной выплаты таким порталам за каждого трудоустроенного; развитие программы надомного труда людей с инвалидностью в интересах бюджетных учреждений.