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Мінсоцполітики готує програми стажування для фахівців з інвалідністю, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінсоцполітики готує програми стажування для фахівців з інвалідністю, - Лазебна

Під час презентації пілотного проєкту "Працюй вільно", який має на меті допомогу у працевлаштуванні людей з інвалідністю, міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила на тому, що Міністерство планує запровадити програми стажування для фахівців з інвалідністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Лазебної, на сьогодні вже перші люди з інвалідністю пройшли стажування в Юридичному департаменті та Директораті соціального захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики.

Стажування тривало з 14 по 25 червня та з 19 липня по 6 серпня цього року. За результатами стажування набуті навички роботи в Юридичному департаменті та Директораті соціального захисту прав осіб з інвалідністю міністерства. Стажування розширило можливості осіб з інвалідністю щодо подальшого працевлаштування.

"Чому саме допомога у працевлаштуванні? Тому що якісна освіта і гідна робота – єдиний шлях до гідного життя, зменшення нерівності та побудови насправді інклюзивного суспільства", - зазначила Лазебна.

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В Україні працює близько 600 тис. людей з інвалідністю працездатного віку, а могли б працювати більше ніж 1,5 млн людей з інвалідністю. Тобто, для майже 60% гарантоване право на працю залишається нереалізованим.

На сьогодні в Міністерстві розглядається можливість запровадження нових стимулів для працевлаштування людей з інвалідністю.

Серед них - оплачувані контракти з роботодавцями на навчання та стажування людей з інвалідністю на робочому місці; компенсація роботодавцю протягом двох років з моменту працевлаштування зарплати, податків та соціальних внесків, сплачених за працюючу людину з інвалідністю, у розмірі 50-100% фактичних витрат у залежності від ступеня інвалідності працівника; кооперація з сайтами пошуку роботи та рекрутинговими агенціями з метою консолідації вакансій для людей з інвалідністю і резюме, розглядається можливість фіксованої виплати таким порталам за кожного працевлаштованого; розвиток програми надомної праці людей з інвалідністю в інтересах бюджетних закладів.
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Мда..Инвалидов будет много после этой войны. Власть что-то думает с исками к стране агрессору ? Или народу и этот тягар на плечи положат ?
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15.08.2021 10:54 Відповісти
Кому это надо кроме самих инвалидов? Как и всё у нас: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
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15.08.2021 11:15 Відповісти
Если власти не надо - то нахер такую власть !
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15.08.2021 11:16 Відповісти
Конечно нахер. Но только в этом вопросе такая власть у нас всегда.
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15.08.2021 11:57 Відповісти
После прочтения последнего обзаца становится понятным куда уйдут деньги.
Ну ничего, лишний распил не помешает. ((
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15.08.2021 11:14 Відповісти
эпоха отобранных олигархами дураков. и под видом выборов навязанных их каналами.
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15.08.2021 11:21 Відповісти
"В Украине работает около 600 тыс. людей с инвалидностью трудоспособного возраста, а могли бы работать более 1,5 млн людей с инвалидностью."
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Дура, зайди на сайт jobs чи rabota поглянути резюме від людей з обмеженими можливостями - "Здам трудову книжку за 2000-3500 грн". Вакансії обіцяють "золоті гори", а фактично максимум мінімалку, а то і менше. При цьому більшість інвалідів втрачають право на субсидію. Фактично вакансія інваліда обходиться даром для роботодавця, тому що роботодавець повинен буде заплатити повинен заплатити штраф у Фонд інвалідів у розмірі 12 середніх заробітних плат у випадку відсутності інваліда на підприємстві.
Тому 600 тис. то не активні працівники, а просто трудові книжки у відділі кадрів. Покажіть яка середня заробітна плата зайнятого інваліда по Україні, згрупувати по рівнях заробітних плат, по спеціальностях, по регіонах, по статі. Скільки інвалідів пройшло стажування в Мінсоці? Чомусь не сказали.

І саме головне - як розпилюють Фонд інвалідів. Це не покажуть ніколи.

Одним із головних факторів визначення рівня культури держави є показник відношення державних органів влади до людей з обмеженими можливостями.

Яке відношення в Україні добре відомо.
По злодійським понятіям забороняється злодіям грабувати церкви, повій і калік. Але злодійські понятія не діють сьогодні і владу в державі захопили бариги, які не мають нічого святого, тому що за 5 коп. барига пердне в церкві і перехреститься.
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15.08.2021 12:22 Відповісти
 
 