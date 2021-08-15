Мінсоцполітики готує програми стажування для фахівців з інвалідністю, - Лазебна
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Під час презентації пілотного проєкту "Працюй вільно", який має на меті допомогу у працевлаштуванні людей з інвалідністю, міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила на тому, що Міністерство планує запровадити програми стажування для фахівців з інвалідністю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними Лазебної, на сьогодні вже перші люди з інвалідністю пройшли стажування в Юридичному департаменті та Директораті соціального захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики.
Стажування тривало з 14 по 25 червня та з 19 липня по 6 серпня цього року. За результатами стажування набуті навички роботи в Юридичному департаменті та Директораті соціального захисту прав осіб з інвалідністю міністерства. Стажування розширило можливості осіб з інвалідністю щодо подальшого працевлаштування.
"Чому саме допомога у працевлаштуванні? Тому що якісна освіта і гідна робота – єдиний шлях до гідного життя, зменшення нерівності та побудови насправді інклюзивного суспільства", - зазначила Лазебна.
В Україні працює близько 600 тис. людей з інвалідністю працездатного віку, а могли б працювати більше ніж 1,5 млн людей з інвалідністю. Тобто, для майже 60% гарантоване право на працю залишається нереалізованим.
На сьогодні в Міністерстві розглядається можливість запровадження нових стимулів для працевлаштування людей з інвалідністю.
Серед них - оплачувані контракти з роботодавцями на навчання та стажування людей з інвалідністю на робочому місці; компенсація роботодавцю протягом двох років з моменту працевлаштування зарплати, податків та соціальних внесків, сплачених за працюючу людину з інвалідністю, у розмірі 50-100% фактичних витрат у залежності від ступеня інвалідності працівника; кооперація з сайтами пошуку роботи та рекрутинговими агенціями з метою консолідації вакансій для людей з інвалідністю і резюме, розглядається можливість фіксованої виплати таким порталам за кожного працевлаштованого; розвиток програми надомної праці людей з інвалідністю в інтересах бюджетних закладів.
Будь ласка, зачекайте...
Ну ничего, лишний распил не помешает. ((
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Дура, зайди на сайт jobs чи rabota поглянути резюме від людей з обмеженими можливостями - "Здам трудову книжку за 2000-3500 грн". Вакансії обіцяють "золоті гори", а фактично максимум мінімалку, а то і менше. При цьому більшість інвалідів втрачають право на субсидію. Фактично вакансія інваліда обходиться даром для роботодавця, тому що роботодавець повинен буде заплатити повинен заплатити штраф у Фонд інвалідів у розмірі 12 середніх заробітних плат у випадку відсутності інваліда на підприємстві.
Тому 600 тис. то не активні працівники, а просто трудові книжки у відділі кадрів. Покажіть яка середня заробітна плата зайнятого інваліда по Україні, згрупувати по рівнях заробітних плат, по спеціальностях, по регіонах, по статі. Скільки інвалідів пройшло стажування в Мінсоці? Чомусь не сказали.
І саме головне - як розпилюють Фонд інвалідів. Це не покажуть ніколи.
Одним із головних факторів визначення рівня культури держави є показник відношення державних органів влади до людей з обмеженими можливостями.
Яке відношення в Україні добре відомо.
По злодійським понятіям забороняється злодіям грабувати церкви, повій і калік. Але злодійські понятія не діють сьогодні і владу в державі захопили бариги, які не мають нічого святого, тому що за 5 коп. барига пердне в церкві і перехреститься.