Люди з інвалідністю матимуть право на позачергове обслуговування: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю" №1664-IX.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що цей документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.
Зокрема, відповідно до закону, такі люди та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.
Також люди з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи, особи з інвалідністю І групи та особи, що їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік).
Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.
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да,я 12 лет на инвалидности! да я не пользуюсь субсидией! живу своим трудом,и картошку выращиваю и всё остальное! а ты если инвалид от зачатия,то хайло завали!
Я ***** не могу квартиру убрать, а не то, что огород скопать. Терпила, табледки есть шоб терпеть?
устал от такой жизни?
литр спирта введи через клизьму,и сдохнешь с кайфом.
а серед держслужбовців скільки скритих інвалідів, уйма...тепер всі дочекались закона від президента нашого... може й від екзамена по мові звільняє
а субсидією пользуйся...переступи через нємогу
так что иди,дефективный,на паперть,там может подадут.
я к счастью для государства,ещё не вышел годами на пенсию,а потому получаю пособие по инвалидности-2200 грн,хватает заплатить за свет,газ,воду и интернет в период с марта по октябрь. зимой жена с дочкой добавляют немного. живу в частном секторе,газа за год использую около 750 кубов. да,жена с дочкой работают,а я на хозяйстве-огород,сад,теплицы.
почему я не получаю субсидии? да потому что мне противно ходить и клянчить пару гривен,при этом принеси им справки обо всей жизни...а если у них там что то переклинит,то потом отберут что дали и хату заберут. а посему,я уж как нибудь сам.
тепер Кива зможе обслуговуватися без черги, бо у нього явні ознаки ампутації мізків.
Или на кладбище ?
зелох лучше бы пенсии поднял, а не занимался хернёй
Ура!
- першочергове право на губозакаточну машинку. як і всі 73% дебілів
Блин - олный обосранс! Для статистики - две грыжы в позвоночнкие и 7 протузий еще не есть основанием для инвалидности. Можно и грузчиком в 70 лет работать!
И так везде и всю оставшуюся жизнь... И начинаешь думать - а на ***...