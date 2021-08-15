Зарегистрировано 6,5 тыс. сделок по продаже земли, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал свежую информацию о количестве сделок по продаже земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.

По словам премьера недавно запущеный рынок земли продолжает функционировать "в штатном режиме, спокойно и без конфликтов".

Шмыгаль подчеркнул: "Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч".

"Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", - резюмировал Шмыгаль.

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