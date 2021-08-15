Зарегистрировано 6,5 тыс. сделок по продаже земли, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал свежую информацию о количестве сделок по продаже земли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.
По словам премьера недавно запущеный рынок земли продолжает функционировать "в штатном режиме, спокойно и без конфликтов".
Шмыгаль подчеркнул: "Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч".
"Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", - резюмировал Шмыгаль.
Топ комментарии
+6 Гундяй Крестовоздвиженский
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Пожалуйста, подождите...
і тепер на цьому ринку відбувається казна що, бо покупець має доводити свої статки
козли ви кончені
Треба замітити, що за дерибан землі голосував і Разумков (зараз позафракційний). Разумкову шахрайські "рейтинги" весь час показують поступове зростання рейтингу.
Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування". Технології.
бо захочу- продам!!
не захочу - не продам!)
и хто мени це може вказуваты???- опзжопа???= з пляжу наххх!!!!!)))
тут в оригіналі:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095