Зареєстровано 6,5 тис. угод з продажу землі, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив свіжу інформацію про кількість угод із продажу землі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.
За словами прем'єра нещодавно запущений ринок землі продовжує функціонувати "в штатному режимі, спокійно і без конфліктів".
Шмигаль наголосив: "Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисячі".
"Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і дедалі більша кількість укладених угод свідчить, що ринок є дієвим, прозорим і працює на користь українських громадян", - резюмував Шмигаль.
Топ коментарі
+6 Гундяй Крестовоздвиженский
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і тепер на цьому ринку відбувається казна що, бо покупець має доводити свої статки
козли ви кончені
Треба замітити, що за дерибан землі голосував і Разумков (зараз позафракційний). Разумкову шахрайські "рейтинги" весь час показують поступове зростання рейтингу.
Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування". Технології.
бо захочу- продам!!
не захочу - не продам!)
и хто мени це може вказуваты???- опзжопа???= з пляжу наххх!!!!!)))
тут в оригіналі:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095