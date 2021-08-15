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Зареєстровано 6,5 тис. угод з продажу землі, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зареєстровано 6,5 тис. угод з продажу землі, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив свіжу інформацію про кількість угод із продажу землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.

За словами прем'єра нещодавно запущений ринок землі продовжує функціонувати "в штатному режимі, спокійно і без конфліктів".

Шмигаль наголосив: "Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисячі".

"Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і дедалі більша кількість укладених угод свідчить, що ринок є дієвим, прозорим і працює на користь українських громадян", - резюмував Шмигаль.

Читайте також: З початку роботи ринку в Україні продали понад 10 тис. га сільгоспземель: найбільше на Полтавщині і Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+6
ви ж, зелена пліснява, примішали до ринку сільгосп земель й дачні ділянки!
і тепер на цьому ринку відбувається казна що, бо покупець має доводити свої статки
козли ви кончені
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15.08.2021 12:24
+4
Просрали заводи-параходи, просеруть і землю. Хуже нібудіт.
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15.08.2021 12:45
+4
Квартири збудовані людьми, а земля дана Богом.
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15.08.2021 12:47
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ви ж, зелена пліснява, примішали до ринку сільгосп земель й дачні ділянки!
і тепер на цьому ринку відбувається казна що, бо покупець має доводити свої статки
козли ви кончені
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15.08.2021 12:24 Відповісти
Розпродадуть всьо і вся. 73% ідійотів дуже раді.
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15.08.2021 12:30 Відповісти
Де ж тоді зе барани пастися будуть?
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15.08.2021 12:33 Відповісти
(З надією) Може вимруть?
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15.08.2021 12:58 Відповісти
Українця, який дивиться на продану Україну та здивовано лізе у потилицю, присоединившиеся к Дубилету,Табачнику и Ставицкому товарищи будут утешать: ну,так получилось. И - ты же сам этого хотел и сам это натворил. Таки да, согласится украинец в очередной раз..
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15.08.2021 12:32 Відповісти
Хто хотів, давно продав. І далі продавати буде. Можлово ціна виросте. можливо. Просто із висоти київської багатоповерхівки не так видно як продавалася земля по селах. Всі ви приватизували державні квартири, і ніхто вам і слова не каже, продаєте ви їх чи ні. А тут прямо жюлькіні плачі.
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15.08.2021 12:43 Відповісти
Квартири збудовані людьми, а земля дана Богом.
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15.08.2021 12:47 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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15.08.2021 12:47 Відповісти
Ты глупец отделяй мух от котлет Квартиру и даже дом можно еще построить а вот землю если продашь другой не построишь и не создашь
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15.08.2021 13:32 Відповісти
Просрали заводи-параходи, просеруть і землю. Хуже нібудіт.
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15.08.2021 12:45 Відповісти
За Кучмо головою Кіровоградської Ода був пан Моцний. Невтомно працюючи, від взяв оренду на Кіровоградщині 38 тисяч га землі. Десь з третину він вже купив. Та він вже старенький . Його єдиний спадкоємець вже десятиліття живе в ФРН. Чим він кращий за іншого інсранця?
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15.08.2021 12:53 Відповісти
А может хватит плакать Поднимай свой жирный зад и на Майдан этих шмыгалей выбрасывать на свалку
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15.08.2021 13:40 Відповісти
Я їх не обирав. Нехай зносять смєтуни.
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15.08.2021 13:55 Відповісти
Конфлікти будуть потім. Коли виявиться, що землю то продали, а власник і не знав.
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15.08.2021 13:01 Відповісти
Земля в смартфоні.
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15.08.2021 13:56 Відповісти
ви вже хвалилися доступним кредитом 5-7-9%. обіс...ались по самі вуха. з землею буде теж саме..... ви, крім продати або розвалити Україну, не можете нічого. ви зрадники, гірше тих хто перейшов на бік рф.
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15.08.2021 13:11 Відповісти
Говнюк шмыгаль за бесценок одлает украинскую землю а дерьмовый украинский народ только наблюдает Уроды!!
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15.08.2021 13:26 Відповісти
Хто голосував за відкриття ринку землі (по фракціям і поіменно)

Треба замітити, що за дерибан землі голосував і Разумков (зараз позафракційний). Разумкову шахрайські "рейтинги" весь час показують поступове зростання рейтингу.
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15.08.2021 13:39 Відповісти
Рейтинги вкрай брехливі. Але ця брехня напевне нажаль перейде в реальність.
Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування". Технології.
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15.08.2021 13:42 Відповісти
Зареєстровано 6,5 тис. угод з продажу землі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5765
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15.08.2021 13:59 Відповісти
когда вспоминаешь приватизацию привата со спизженными 150 миллирадами, и Петю в Лондоне с Гонтаревой, так смешно когда оппозицией прикидываются. Одна банда. И по земельке когда надо вместе порешали
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15.08.2021 14:04 Відповісти
Вы наверно оговорились. Не приватизация, а национализация. Вы правы. Явно договорняки.
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15.08.2021 14:10 Відповісти
так а шо- я не можу продати свою землю...???????- *********** батинки нахххх...= я хазяйн, и вси ваши выбрыкы засуньте соби куды треба!)
бо захочу- продам!!
не захочу - не продам!)
и хто мени це може вказуваты???- опзжопа???= з пляжу наххх!!!!!)))
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16.08.2021 06:25 Відповісти
Хто голосував за відкриття ринку землі (по фракціям і поіменно)
тут в оригіналі:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095
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15.08.2021 18:03 Відповісти
читай выще)))
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16.08.2021 06:26 Відповісти
Продать за бесценок,и вообще продавать землю, которая с недрами, принадлежит ВСЕМУ народу, каждому гражданину, даже младенцу, это не достижение, это позор и воровство, а не рынок.
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16.08.2021 07:03 Відповісти
Закон о рынке земли такая же афера Зеленского как и выборы Коломойского президентом.
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16.08.2021 19:05 Відповісти
 
 