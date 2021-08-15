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Из-за жары с 13:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Из-за жары с 13:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Сегодня, 15 августа, с 13.00 будет ограничен въезд в Киев большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - следует из сообщения.

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Автор: Ірина Дашківська
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Почему именно сегодня? Вчера была зима???
Идиоты принимают необдуманные идиотские решения!
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15.08.2021 13:16 Ответить
Это все заколдованный круг, выгодный коррумпированным нашим властям. Езжу по командировкам, и вижу как перегруженные фуры, КамАЗы и зерновозы разбивают только что сделанные дороги. А власть снова мучает простых водителей легковых автомобилей, постоянно создавая искусственные перекрытия дорог, типа ремонтируя, при этом зная, что грузовые ТС через год снова разобьют дороги. Зато властям есть что украсть каждый год на "великому будівництві". Нет чтоб как в Болгарии и Румынии, пускать фуры по одним дорогам, а пассажирский транспорт и легковые машины по другим
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15.08.2021 13:57 Ответить
С 13.00 первого декабря
Дороги разбили теперь давай на ремонт
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15.08.2021 14:45 Ответить
 
 