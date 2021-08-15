Из-за жары с 13:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Сегодня, 15 августа, с 13.00 будет ограничен въезд в Киев большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - следует из сообщения.

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