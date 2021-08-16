Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в шести - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 16 августа, в Полтавской и Ривненской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Полтавской области составляет 64% (норма не более 50%), Ривненской - 51,5%.
Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 4,4% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4,2%, Ивано-Франковской - 4,8%, Сумской - 4,5%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4,1%.
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.
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