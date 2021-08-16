Епідзонування України: у двох областях перевищено COVID-госпіталізацію, у шести - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 16 серпня в Полтавській і Рівненській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Полтавській області становить 64% (норма не більш як 50%), Рівненській - 51,5%.

Крім того, в Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник у Донецькій області становить 4,4% (норма для "зеленої" зони не більш як 4%), Запорізькій - 4,2%, Івано-Франківській - 4,8%, Сумській - 4,5%, Тернопільській - 4, 9%, Хмельницькій - 4,1%.

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Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.