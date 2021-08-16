Паниотто о переписи населения в Украине: "Подобная ситуация еще в Судане"

В 2023 году в Украине хотят провести мобильный перепись населения. Социолог Владимир Паниотто объяснил, получится ли это сделать.

"Я не совсем представляю себе, как это будет проводиться. Но нужно сказать, что чисто онлайн-перепись невозможна, потому что у нас примерно 75% только имеют доступ к интернету и могут им пользоваться. Если речь идет про мобильные операторы, то это 96% населения, и если будет опрос с помощью мобильных телефонов, то мы сможем опросить 96% населения. Но люди не будут отвечать все равно таким образом, потому что и в обычных опросах есть такая проблема. Во время опроса Дубилета были расчеты, он сделал очень хорошую вещь, но это только количество, но нужно много других характеристик, от 20 до 40", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам социолога, Украина теряет множество данных о своих гражданах, не проводя переписи: "Украина - уникальная, подобная ситуация еще в Судане, но там все время идет война, и только там не провели дважды перепись, как рекомендует ООН".

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"Мы теряем данные о национальном составе, семейном, занятости, источниках дохода и еще много того, что собирается во время переписи. Например, если в каком-то городе не построят нужное количество детских садов, все будут мучиться, но будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи", — сказал он.

Напомним, Кабмин направил 82 млн 474,9 тыс. гривень на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Учитывая ситуацию с введением карантина в Украине, Государственная служба статистики отрабатывает вопросы расширения возможностей респондентов во время участия в интернет-переписи населения. В частности, украинцы смогут отвечать на вопросы анкеты с помощью специального программного обеспечения в сети интернет.

Напомним, последний раз перепись населения проводилась в 2001 году.