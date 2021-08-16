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Новости Политика Украины
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мобильная связь (420) перепись населения (132) социология (528) Паниотто (10)

Паниотто о переписи населения в Украине: "Подобная ситуация еще в Судане"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Паниотто о переписи населения в Украине:

В 2023 году в Украине хотят провести мобильный перепись населения. Социолог Владимир Паниотто объяснил, получится ли это сделать.

"Я не совсем представляю себе, как это будет проводиться. Но нужно сказать, что чисто онлайн-перепись невозможна, потому что у нас примерно 75% только имеют доступ к интернету и могут им пользоваться. Если речь идет про мобильные операторы, то это 96% населения, и если будет опрос с помощью мобильных телефонов, то мы сможем опросить 96% населения. Но люди не будут отвечать все равно таким образом, потому что и в обычных опросах есть такая проблема. Во время опроса Дубилета были расчеты, он сделал очень хорошую вещь, но это только количество, но нужно много других характеристик, от 20 до 40", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам социолога, Украина теряет множество данных о своих гражданах, не проводя переписи: "Украина - уникальная, подобная ситуация еще в Судане, но там все время идет война, и только там не провели дважды перепись, как рекомендует ООН".

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"Мы теряем данные о национальном составе, семейном, занятости, источниках дохода и еще много того, что собирается во время переписи. Например, если в каком-то городе не построят нужное количество детских садов, все будут мучиться, но будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи", — сказал он.

Напомним, Кабмин направил 82 млн 474,9 тыс. гривень на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Учитывая ситуацию с введением карантина в Украине, Государственная служба статистики отрабатывает вопросы расширения возможностей респондентов во время участия в интернет-переписи населения. В частности, украинцы смогут отвечать на вопросы анкеты с помощью специального программного обеспечения в сети интернет.

Напомним, последний раз перепись населения проводилась в 2001 году.
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Топ комментарии
+17
Половина населения уже не отвечают незнакомым номерам из-за мошенников, которых скоро станет больше, чем простых абонентов. Переписывайте, ага. Тыщ двести-триста насчитаете.
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16.08.2021 10:05
+8
Під виглядом перепису населення по квартирам ходить циганва. Будьте обережні.
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16.08.2021 10:08
+6
" будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи " - а я все гадаю . шо у Вовки ни чего не получается . раньше думал шо не хватало детской площадки с петухом под ОП . хорошо что умный человек объяснил шо еще и перепись населения нужно сделать . ну там доходы выяснить . а то Гетманцев уже с ног сбился придумывая как еще деньги из народа выкачать
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16.08.2021 10:05
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Правила форума Совет форумчан
Судя по голосования на выборах украинцев 70 миллионов.
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16.08.2021 10:03 Ответить
а по результату этих самых выборов оказывается что большая часть из них малороссы
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16.08.2021 10:06 Ответить
Половина населения уже не отвечают незнакомым номерам из-за мошенников, которых скоро станет больше, чем простых абонентов. Переписывайте, ага. Тыщ двести-триста насчитаете.
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16.08.2021 10:05 Ответить
есть такая функция в телефонах - не принимать звонки от номеров вне списка контактов.... И очень полезная!
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16.08.2021 14:07 Ответить
Ага, есть. Теперь это как-то на всю страну надо повторить.
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16.08.2021 14:18 Ответить
" будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи " - а я все гадаю . шо у Вовки ни чего не получается . раньше думал шо не хватало детской площадки с петухом под ОП . хорошо что умный человек объяснил шо еще и перепись населения нужно сделать . ну там доходы выяснить . а то Гетманцев уже с ног сбился придумывая как еще деньги из народа выкачать
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16.08.2021 10:05 Ответить
Рафик ни у чем нэ виноват.

То народ плохой ...
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16.08.2021 10:21 Ответить
Під виглядом перепису населення по квартирам ходить циганва. Будьте обережні.
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16.08.2021 10:08 Ответить
Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 232 Невже їх Ви не впізнаєте ??
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16.08.2021 12:58 Ответить
В нашому будинку таким чином обібрали пенсінерку. Поки двоє компостували їй мізки, третя обчистила квартиру.
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16.08.2021 13:01 Ответить
Це коли було ? У 2001 р. ??
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16.08.2021 13:35 Ответить
2 тижні тому.
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16.08.2021 13:57 Ответить
При чому перепис ?? 2 тижні тому ...
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16.08.2021 14:35 Ответить
Один - это я, два - это Телёнок, три - это Корова, четыре - это Бык, пять - это Конь, шесть - это Свинья, семь - это Кот, восемь - это Пёс, девять - это Баран и десять - это Петух.
- Ура! Козлёнку! Ура-а-а! Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 9212 Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 9212 Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 9212
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16.08.2021 10:09 Ответить
десять - це капітан Гусак
ну нічьо, нічьо
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16.08.2021 10:13 Ответить
Ничего хорошего в том, что делают узеленские нет. После импичмента всё придётся или отменять или переделывать. Потому я думаю с переписью надо подождать.
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16.08.2021 10:10 Ответить
З Порохом така ж причина була?
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16.08.2021 11:36 Ответить
судан-тудан, судан-тудан, ту-ту-у-у-у-у!
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16.08.2021 10:11 Ответить
дуже слабкий журналізд готував матеріал
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16.08.2021 10:15 Ответить
в мене три телефони з номерами. То мене буде троє? Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 3055
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16.08.2021 10:16 Ответить
Звісно
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16.08.2021 10:17 Ответить
"Мы теряем данные о национальном составе, семейном, занятости, источниках дохода и еще много того, что собирается во время переписи."

при такій тотальній недовірі до здирницької влади, невпевнений, що сам Зеленський і ко скажуть правду при переписі щодо власних статків, сімейного статусу тощо.
відновіть спочатку довіру до влади, а потім вже гуртуйте навколо неї людей. інакше ніхто добровільно не перепишеться. всі будуть морозитись до останього.
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16.08.2021 10:22 Ответить
У переписних листах немає питання про ЗП, мабуть.
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16.08.2021 12:57 Ответить
см. "НАКАЗ від 30 березня 2001 року N 175 Про затвердження форм переписної документації для проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року" в ньому є графа № 11 "ваші джерела засобів існування". в а також графи які вимагають відомості про вашу роботу. по суті цей переписний лист ні що інше як декларація про доходи.
А ми знаєм що "все що ви скажете може і БУДЕ використано проти вас державою" : )
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16.08.2021 13:12 Ответить
розмір ЗП там не було.
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16.08.2021 13:29 Ответить
а знаєте, дорогі патріоти України, чому перепис не проводять з кучмівських часів? Чого за патріота Ющенка не перерахували наявне населення?
Бо виявиться, що за роки незалежності Україна втратила більше людей чим під час Першої і Другої Світової війни разом узятими!
Вбивці Гітлер і Сталін знищили менше українців аніж рідна українська влада із патріотів!
Реально населення 24,5 млни залишилось без окупованих территорій, а то й 20млн від сили!
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16.08.2021 10:25 Ответить
Про реєстр за місцем проживання чули, нє ??
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16.08.2021 12:56 Ответить
Була природня еміграція кацапів до лаптєстану та євреїв до Ізраілю через спрощення процедури - та власне їм вже не треба було нікого питати дозволу.
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16.08.2021 12:58 Ответить
Не знаєте скільки садочків будувати? Так якого хріна садочки та школи ЩОРОКУ збирають дані по дітях?
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16.08.2021 10:52 Ответить
+5 РайВідділОсвіти повинен знати.
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16.08.2021 12:55 Ответить
Нихрена у них не получится. В интернет заходить и отвечать на вопросы основная часть населения не будет. При обзвоне на мобильные телефоны большая часть будет сбрасывать звонки или посылать в известном направлении. Мало ли кто тебе звонит и хочет от тебя получить всякого рода личную информацию. Короче профукают в очередной раз выделенные деньги да и все.
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16.08.2021 11:29 Ответить
Вангую - телефонный звонок:Здравствуйте,мы со статистики.Ответ:пошли на .... И так в 90%.
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16.08.2021 12:02 Ответить
Не телефонний дзвоник, а у двері - перепис населення, ахтунг, відчиняйте... Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 8475
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16.08.2021 12:53 Ответить
Наприклад, якщо в якомусь місті не побудують потрібну кількість дитячих садків, всі будуть мучитися - хоспаді ... у місцевої влади повно даних скільки людей живуть, сільки дітей народилося.
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16.08.2021 12:52 Ответить
Да это просто схема попила бабла, "освоят" пару миллиардов. про "диджитализацию+ " опять же очки начнут втирать.
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16.08.2021 14:36 Ответить
Нас никто пересчитывать не будет: по окончании Переписи в таком случае сразу ООН введёт миротворцев и тысячи караванов с гуманитарной помощью
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16.08.2021 14:50 Ответить
 
 