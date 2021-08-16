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Новини Політика України
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мобільний зв'язок (250) перепис населення (104) соціологія (248) Паніотто (11)

Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Паніотто про перепис населення в Україні:

У 2023 році в Україні хочуть провести мобільний перепис населення. Соціолог Володимир Паніотто пояснив, чи вийде це зробити.

"Я не зовсім уявляю собі, як це буде проводитися. Але потрібно сказати, що чисто онлайн-перепис неможливий, тому що у нас приблизно 75% тільки мають доступ до інтернету і можуть ним користуватися. Якщо йдеться про мобільні оператори, то це 96% населення, і якщо буде опитування за допомогою мобільних телефонів, то ми зможемо опитати 96% населення. Але люди не будуть відповідати все одно таким чином, тому що й у звичайних опитуваннях є така проблема. Під час опитування Дубілета були розрахунки, він зробив дуже гарну річ, але це тільки кількість, а потрібно багато інших характеристик, від 20 до 40", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами соціолога, Україна втрачає безліч даних про своїх громадян, не проводячи перепису: "Україна - просто унікальна, подібна ситуація ще в Судані, але там весь час йде війна, і тільки там не провели двічі перепис, як рекомендує ООН".

"Ми втрачаємо дані про національний склад, сімейний, зайнятість, джерела доходу, і ще багато того, що збирається під час перепису. Наприклад, якщо в якомусь місті не побудують потрібну кількість дитячих садків, всі будуть мучитися, але будуть говорити, що винна влада, і не буде очевидно, що це через відсутність перепису", — сказав він.

Також читайте: Україні необхідно провести перепис населення, - ООН

Нагадаємо, Кабмін направив 82 млн 474,9 тис. гривень на підготовку до проведення Нагадаємо, Кабмін направив 82 млн 474,9 тис. гривень на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.

З огляду на ситуацію із запровадженням карантину в Україні, Державна служба статистики відпрацьовує питання розширення можливостей респондентів під час участі в інтернет-переписі населення. Зокрема, українці зможуть відповідати на запитання анкети за допомогою спеціального програмного забезпечення в мережі інтернет.

Нагадаємо, останній раз перепис населення проводився в 2001 році.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Половина населения уже не отвечают незнакомым номерам из-за мошенников, которых скоро станет больше, чем простых абонентов. Переписывайте, ага. Тыщ двести-триста насчитаете.
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16.08.2021 10:05
+8
Під виглядом перепису населення по квартирам ходить циганва. Будьте обережні.
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16.08.2021 10:08
+6
" будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи " - а я все гадаю . шо у Вовки ни чего не получается . раньше думал шо не хватало детской площадки с петухом под ОП . хорошо что умный человек объяснил шо еще и перепись населения нужно сделать . ну там доходы выяснить . а то Гетманцев уже с ног сбился придумывая как еще деньги из народа выкачать
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16.08.2021 10:05
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Судя по голосования на выборах украинцев 70 миллионов.
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16.08.2021 10:03 Відповісти
а по результату этих самых выборов оказывается что большая часть из них малороссы
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16.08.2021 10:06 Відповісти
Половина населения уже не отвечают незнакомым номерам из-за мошенников, которых скоро станет больше, чем простых абонентов. Переписывайте, ага. Тыщ двести-триста насчитаете.
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16.08.2021 10:05 Відповісти
есть такая функция в телефонах - не принимать звонки от номеров вне списка контактов.... И очень полезная!
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16.08.2021 14:07 Відповісти
Ага, есть. Теперь это как-то на всю страну надо повторить.
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16.08.2021 14:18 Відповісти
" будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи " - а я все гадаю . шо у Вовки ни чего не получается . раньше думал шо не хватало детской площадки с петухом под ОП . хорошо что умный человек объяснил шо еще и перепись населения нужно сделать . ну там доходы выяснить . а то Гетманцев уже с ног сбился придумывая как еще деньги из народа выкачать
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16.08.2021 10:05 Відповісти
Рафик ни у чем нэ виноват.

То народ плохой ...
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16.08.2021 10:21 Відповісти
Під виглядом перепису населення по квартирам ходить циганва. Будьте обережні.
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16.08.2021 10:08 Відповісти
Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 232 Невже їх Ви не впізнаєте ??
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16.08.2021 12:58 Відповісти
В нашому будинку таким чином обібрали пенсінерку. Поки двоє компостували їй мізки, третя обчистила квартиру.
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16.08.2021 13:01 Відповісти
Це коли було ? У 2001 р. ??
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16.08.2021 13:35 Відповісти
2 тижні тому.
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16.08.2021 13:57 Відповісти
При чому перепис ?? 2 тижні тому ...
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16.08.2021 14:35 Відповісти
Один - это я, два - это Телёнок, три - это Корова, четыре - это Бык, пять - это Конь, шесть - это Свинья, семь - это Кот, восемь - это Пёс, девять - это Баран и десять - это Петух.
- Ура! Козлёнку! Ура-а-а! Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 9212 Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 9212 Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 9212
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16.08.2021 10:09 Відповісти
десять - це капітан Гусак
ну нічьо, нічьо
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16.08.2021 10:13 Відповісти
Ничего хорошего в том, что делают узеленские нет. После импичмента всё придётся или отменять или переделывать. Потому я думаю с переписью надо подождать.
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16.08.2021 10:10 Відповісти
З Порохом така ж причина була?
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16.08.2021 11:36 Відповісти
судан-тудан, судан-тудан, ту-ту-у-у-у-у!
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16.08.2021 10:11 Відповісти
дуже слабкий журналізд готував матеріал
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16.08.2021 10:15 Відповісти
в мене три телефони з номерами. То мене буде троє? Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 3055
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16.08.2021 10:16 Відповісти
Звісно
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16.08.2021 10:17 Відповісти
"Мы теряем данные о национальном составе, семейном, занятости, источниках дохода и еще много того, что собирается во время переписи."

при такій тотальній недовірі до здирницької влади, невпевнений, що сам Зеленський і ко скажуть правду при переписі щодо власних статків, сімейного статусу тощо.
відновіть спочатку довіру до влади, а потім вже гуртуйте навколо неї людей. інакше ніхто добровільно не перепишеться. всі будуть морозитись до останього.
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16.08.2021 10:22 Відповісти
У переписних листах немає питання про ЗП, мабуть.
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16.08.2021 12:57 Відповісти
см. "НАКАЗ від 30 березня 2001 року N 175 Про затвердження форм переписної документації для проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року" в ньому є графа № 11 "ваші джерела засобів існування". в а також графи які вимагають відомості про вашу роботу. по суті цей переписний лист ні що інше як декларація про доходи.
А ми знаєм що "все що ви скажете може і БУДЕ використано проти вас державою" : )
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16.08.2021 13:12 Відповісти
розмір ЗП там не було.
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16.08.2021 13:29 Відповісти
а знаєте, дорогі патріоти України, чому перепис не проводять з кучмівських часів? Чого за патріота Ющенка не перерахували наявне населення?
Бо виявиться, що за роки незалежності Україна втратила більше людей чим під час Першої і Другої Світової війни разом узятими!
Вбивці Гітлер і Сталін знищили менше українців аніж рідна українська влада із патріотів!
Реально населення 24,5 млни залишилось без окупованих территорій, а то й 20млн від сили!
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16.08.2021 10:25 Відповісти
Про реєстр за місцем проживання чули, нє ??
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16.08.2021 12:56 Відповісти
Була природня еміграція кацапів до лаптєстану та євреїв до Ізраілю через спрощення процедури - та власне їм вже не треба було нікого питати дозволу.
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16.08.2021 12:58 Відповісти
Не знаєте скільки садочків будувати? Так якого хріна садочки та школи ЩОРОКУ збирають дані по дітях?
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16.08.2021 10:52 Відповісти
+5 РайВідділОсвіти повинен знати.
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16.08.2021 12:55 Відповісти
Нихрена у них не получится. В интернет заходить и отвечать на вопросы основная часть населения не будет. При обзвоне на мобильные телефоны большая часть будет сбрасывать звонки или посылать в известном направлении. Мало ли кто тебе звонит и хочет от тебя получить всякого рода личную информацию. Короче профукают в очередной раз выделенные деньги да и все.
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16.08.2021 11:29 Відповісти
Вангую - телефонный звонок:Здравствуйте,мы со статистики.Ответ:пошли на .... И так в 90%.
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16.08.2021 12:02 Відповісти
Не телефонний дзвоник, а у двері - перепис населення, ахтунг, відчиняйте... Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані" - Цензор.НЕТ 8475
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16.08.2021 12:53 Відповісти
Наприклад, якщо в якомусь місті не побудують потрібну кількість дитячих садків, всі будуть мучитися - хоспаді ... у місцевої влади повно даних скільки людей живуть, сільки дітей народилося.
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16.08.2021 12:52 Відповісти
Да это просто схема попила бабла, "освоят" пару миллиардов. про "диджитализацию+ " опять же очки начнут втирать.
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16.08.2021 14:36 Відповісти
Нас никто пересчитывать не будет: по окончании Переписи в таком случае сразу ООН введёт миротворцев и тысячи караванов с гуманитарной помощью
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16.08.2021 14:50 Відповісти
 
 