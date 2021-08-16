Паніотто про перепис населення в Україні: "Подібна ситуація ще в Судані"

У 2023 році в Україні хочуть провести мобільний перепис населення. Соціолог Володимир Паніотто пояснив, чи вийде це зробити.

"Я не зовсім уявляю собі, як це буде проводитися. Але потрібно сказати, що чисто онлайн-перепис неможливий, тому що у нас приблизно 75% тільки мають доступ до інтернету і можуть ним користуватися. Якщо йдеться про мобільні оператори, то це 96% населення, і якщо буде опитування за допомогою мобільних телефонів, то ми зможемо опитати 96% населення. Але люди не будуть відповідати все одно таким чином, тому що й у звичайних опитуваннях є така проблема. Під час опитування Дубілета були розрахунки, він зробив дуже гарну річ, але це тільки кількість, а потрібно багато інших характеристик, від 20 до 40", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами соціолога, Україна втрачає безліч даних про своїх громадян, не проводячи перепису: "Україна - просто унікальна, подібна ситуація ще в Судані, але там весь час йде війна, і тільки там не провели двічі перепис, як рекомендує ООН".

"Ми втрачаємо дані про національний склад, сімейний, зайнятість, джерела доходу, і ще багато того, що збирається під час перепису. Наприклад, якщо в якомусь місті не побудують потрібну кількість дитячих садків, всі будуть мучитися, але будуть говорити, що винна влада, і не буде очевидно, що це через відсутність перепису", — сказав він.

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Нагадаємо, Кабмін направив 82 млн 474,9 тис. гривень на підготовку до проведення Нагадаємо, Кабмін направив 82 млн 474,9 тис. гривень на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.

З огляду на ситуацію із запровадженням карантину в Україні, Державна служба статистики відпрацьовує питання розширення можливостей респондентів під час участі в інтернет-переписі населення. Зокрема, українці зможуть відповідати на запитання анкети за допомогою спеціального програмного забезпечення в мережі інтернет.

Нагадаємо, останній раз перепис населення проводився в 2001 році.