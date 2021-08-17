Минимум пять человек убиты в аэропорту Кабула, - Reuters
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По меньшей мере, пять человек были убиты в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, информирует Цензор.НЕТ.
Один свидетель сообщил, что видел, как трупы пяти человек увозили в машине. Другой очевидец сказал, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или погибли в результате давки.
Американские военнослужащие, отвечающие за аэропорт, ранее стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу, сообщил официальный представитель США.
Ранее тысячи людей прибыли в аэропорт в надежде покинуть страну после того, как талибы установили контроль над Кабулом.
Как сообщалось, ранее международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая заявил о приостановке выполнения гражданских рейсов.
По меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.
Западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.
Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.
Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.
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потом последует террор тоже как в Крыму 1920-1921-ом годах
Власти Исламского Эмирата Афганистан огласили первые Указы. Вот некоторые из них:
Самостоятельные акты кровной мести запрещены. В делах об убийствах нет никакой власти, кроме Шариатских судов.
За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
Девиантная традиция бача-бази (похищение, танцы и сексуальное насилие над мальчиками) объявляется вне закона. Наказание за это преступление - смертная казнь.
Судный процент запрещен на всей территории ИЭА. Все долги по процентам аннулируются
Приносить обеты святыням и приносить жертвы на могилах запрещено. Все виды колдовства, амулета и гадания - преступление, за которое следует Шариатское наказание.
Исламский Эмират Афганистан готов принимать инженеров и врачей со всего мира для развития страны. Всем им мы будут платить высокие зарплаты.
Ремесленники и торговцы могут без опасений продолжать свой бизнес.
Женщинам не разрешается путешествовать без махрама (близкого родственника из числа мужчин) в одиночестве.
СМИ (пресса, медиа, интернет) свободны и издаются без цензуры. В случае оскорблений, клеветы, пропаганды и распространения разврата наказание определяется Шариатским судом.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Хіба тільки про шаріатські суди і місце жінок.
не будет никогда светского государства у мусульман, это им через себя переступить.
Значит они обязательно попрут в Белорусь.
Там слышны автоматные очереди.
Ах да... ну, если стреляли, то в воздух... Да?
А эти лезут, куда их не звали...
Совпадение? Не думаю.
Я так розумію, що афганська армія як при совку воювати не хотіла, так і при американцях воювати не бажає.
Важко уявити скільки американської інфраструктури і майна перейшло талібам.
Наприклад, совкова база в провінції Логар порівняно із американською там само - комар проти слона.
На підконтрольних територіях Талібан вводить норми шаріату, виконання яких суворо контролюється.
Заборонені телебачення, музика, алкоголь, комп'ютери, шахи та інше.
Об'єктами їхніх нападів часто стають школи; лише за 2008 рік у північно-західному регіоні Пакистану Сват таліби знищили більш ніж 150 шкіл
Можливо, причина в тому, що шахи пішли з Індії, але ж були поширені й серед арабів. Дивно.
напруга в Середній Азії зростатиме, росія, на міжнародній арені, намагатиметься відігравати роль країни, яка здатна "домовлятися" та стримувати талібів.
не дуже добре все це для України та й для Європейського світу в цілому.
росія буде сприяти ісламській радикалізації Середньої Азії руками талібів аби в подальшому тиснути на країни Європи в якості переговорника.
це добре? як на мене ні.