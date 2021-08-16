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Афганістан (450) аеропорт (684) Талібан (136)

Щонайменше п'ятеро людей вбито в аеропорту Кабула, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Щонайменше п'ятеро людей вбито в аеропорту Кабула, - Reuters

Мінімум п'ятеро осіб було вбито в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на очевидців, інформує Цензор.НЕТ.

Один свідок повідомив, що бачив, як трупи п'яти осіб вивозили в машині. Інший очевидець сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами, чи загинули в результаті тисняви.

Американські військовослужбовці, що відповідають за аеропорт, раніше стріляли в повітря, щоб розігнати натовп, повідомив офіційний представник США.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають в аеропорту Кабула. В операції також беруть участь 10 британських і 4 канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.

Західні ЗМІ передають, що на дорозі, що веде із захопленого талібами Кабула в аеропорт, помічені армійські позашляховики "Хамви" з бойовиками, чути періодичну перестрілку, в небі літають вертольоти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

Як випливає з викладених очевидцями в соцмережах відеокадрів, у самому міжнародному аеропорту панує хаос. Будівля і льотне поле заповнені натовпами людей, які намагаються потрапити на літаки, що відлітають.

Периметр аеропорту перебуває під щільною обороною американських військ. Там приблизно 3 тис. військовослужбовців США, а також 600 британських.

Також читайте: Українці, які бажають залишити Кабул, зможуть це зробити 16 серпня, - МЗСДжерело: https://censor.net/ua/v3282919

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Чего это обгадились? Наоборот, сваливают и правильно. Теперь это проблема рашки.
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16.08.2021 11:39
+13
Крым 1920

потом последует террор тоже как в Крыму 1920-1921-ом годах
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16.08.2021 11:27
+13
Главное,что власть успешно эвакуировалась,а люди как всегда просто расходный материал.
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16.08.2021 11:35
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Крым 1920

потом последует террор тоже как в Крыму 1920-1921-ом годах
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16.08.2021 11:27 Відповісти
Уже, мне лично "понравился" пункт про свободу СМИ, а большинству афганцев, наверно, про наркоту:

Власти Исламского Эмирата Афганистан огласили первые Указы. Вот некоторые из них:

Самостоятельные акты кровной мести запрещены. В делах об убийствах нет никакой власти, кроме Шариатских судов.

За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь

Девиантная традиция бача-бази (похищение, танцы и сексуальное насилие над мальчиками) объявляется вне закона. Наказание за это преступление - смертная казнь.

Судный процент запрещен на всей территории ИЭА. Все долги по процентам аннулируются

Приносить обеты святыням и приносить жертвы на могилах запрещено. Все виды колдовства, амулета и гадания - преступление, за которое следует Шариатское наказание.

Исламский Эмират Афганистан готов принимать инженеров и врачей со всего мира для развития страны. Всем им мы будут платить высокие зарплаты.

Ремесленники и торговцы могут без опасений продолжать свой бизнес.

Женщинам не разрешается путешествовать без махрама (близкого родственника из числа мужчин) в одиночестве.

СМИ (пресса, медиа, интернет) свободны и издаются без цензуры. В случае оскорблений, клеветы, пропаганды и распространения разврата наказание определяется Шариатским судом.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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16.08.2021 11:37 Відповісти
Дійсно, якось важко ці тези суміщаються із Талібаном.
Хіба тільки про шаріатські суди і місце жінок.
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16.08.2021 11:43 Відповісти
Тоді ви нічого незнаєте про талібан.. І чому їх підтримує 80% населеня афганістану
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16.08.2021 12:01 Відповісти
много ты там знаешь про талибан)))
не будет никогда светского государства у мусульман, это им через себя переступить.
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16.08.2021 12:25 Відповісти
Сгоже американці вирішили що не всі достоні летіти з ними)))
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16.08.2021 12:01 Відповісти
Имхо, НЕ НОРМАЛЬНО!
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16.08.2021 11:45 Відповісти
Иран. Мы просто не знаем, скольких там казнили в результате подавления многочисленных акций протеста...
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16.08.2021 11:50 Відповісти
Взоржал. Про свободную прессу и особенно про наркоту. С чего эти бабуины жить будут? )
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16.08.2021 12:50 Відповісти
Все в руках Аллаха...
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16.08.2021 13:56 Відповісти
Шурави, памагииии!!! Путин введи войска!
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16.08.2021 11:28 Відповісти
Главное,что власть успешно эвакуировалась,а люди как всегда просто расходный материал.
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16.08.2021 11:35 Відповісти
И куда ж они теперь попрут? В Белорусь?
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16.08.2021 11:30 Відповісти
Да как бы не в Украину.
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16.08.2021 11:31 Відповісти
Куда-нибудь где можно выращивать опиумный мак.
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16.08.2021 11:32 Відповісти
Вот эти "они", это те, которые сотрудничали с американцами и поддерживали их, а теперь боятся мести талибов.
Значит они обязательно попрут в Белорусь.
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16.08.2021 11:34 Відповісти
Кто же стрелял по мирным беженцам? Минимум пять человек убиты в аэропорту Кабула, - Reuters - Цензор.НЕТ 9198
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16.08.2021 11:31 Відповісти
имам Фима Фон Кацнельсон
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16.08.2021 11:35 Відповісти
А если серьёзно?
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16.08.2021 11:37 Відповісти
пастор шлак в парандже с именного парабеллума
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16.08.2021 12:49 Відповісти
Написано, що невідомо -- чи вбиті чи задавлені в тисняві. Ніхто не стріляв.
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16.08.2021 11:57 Відповісти
Посмотри в телеграмм видео.
Там слышны автоматные очереди.
Ах да... ну, если стреляли, то в воздух... Да?
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16.08.2021 12:04 Відповісти
Чтобы тебе долго не искать.
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16.08.2021 12:09 Відповісти
Уходя американцы избавлялись от последователей.
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16.08.2021 11:31 Відповісти
Прикрывали отход дипломатического корпуса.
А эти лезут, куда их не звали...
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16.08.2021 11:36 Відповісти
это не доказано шо это человеки..в парандже может и барашек
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16.08.2021 11:35 Відповісти
Действующий президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страныПо некоторым данным, он находится в Омане…
Совпадение? Не думаю.
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16.08.2021 11:35 Відповісти
Позорище!
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16.08.2021 11:35 Відповісти
Мда.. обгадились американцы в Афганистане по полной программе) и без подгузника) еще одна хлесткая пощечина по их международному престижу после поражения от России в противостоянии по СП-2.
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16.08.2021 11:36 Відповісти
Чего это обгадились? Наоборот, сваливают и правильно. Теперь это проблема рашки.
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16.08.2021 11:39 Відповісти
20 лет работы, триллион долларов и несколько тысяч жизней американских граждан псу под хвост.. а что Рашка? Талибы уже правили в Афганистане в период с 1989 по 2001й год до вторжения США и дальше так же будут жить там своими проблемами.
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16.08.2021 11:43 Відповісти
Дагестан радикализировать не смогли даже более родственные им чеченские боевики, Басаев и Хаттаб в свое время уже приходили туда с несколько тысячным отрядом летом 1999го но как результат население их там не поддержало и быстро они были оттуда выбиты.
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16.08.2021 11:55 Відповісти
У дагестанцев и вообще исламистов нет никаких причин ненавидеть Украину. А скольких русских они пустят на фарш - уже не наша проблема. Поможем им в этом, если что.
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16.08.2021 12:03 Відповісти
А теперь пусть рашка тратится…
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16.08.2021 11:58 Відповісти
Удивительное непонимание ситуации. Для Рашки сжечь 10-20тыс. своих солдат, - плевое дело. Лугандонское воинство пошлют, - меньше нахлебников.
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16.08.2021 12:06 Відповісти
Зачем кому то обязательно вводить войска в Афганистан? Никто уже этого делать не будет.. будут себе талибы и дальше жить в своей замечательной исламской республике так же как они до американцев там жили.
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16.08.2021 12:13 Відповісти
Ботяра.я точно такой клиент читал в телеге.но только на английском.слово в слово
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16.08.2021 12:24 Відповісти
Ты живешь в мире своих иллюзий, живи реальностью, никто не будет платить живые деньги за такую мелочь как комментарий в соц. сетях. это бесполезно.
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16.08.2021 12:26 Відповісти
это проблема вылезет боком не только рашке, но и всем людям доброй воли. Когда бородатые студенты-пастухи оденут всех баб в паранджу, отрастят всем мужикам бороды, поотрубают руки всем ворам, они НЕИЗБЕЖНО пойдут дальше нести свое доброе ученье, - в Таджикистан, Узбекистан, Киргистан...и так далее... От-туда народ повалит в Загнивающую... а лет через 50 они (Иншала) установят с помощью понаехавших Эмират Франции, Эмират Германии и далее по списку... Наша планета, - это сообщающие сосуды, нельзя отдельно взятую страну загнать в Каменный Век, без никаких последствий для окружающих. Это так не работает.
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16.08.2021 11:54 Відповісти
Как то так оно и будет.
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16.08.2021 11:58 Відповісти
Молодцы американцы, что оставили афган.
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16.08.2021 11:57 Відповісти
.. чего ж это они обгадились? 20 лет держали Афганистан в ранге относительно спокойной и предсказуемой страны. Уходят...и стало предельно ясно..кто может держать мир в ежовых рукавицах. Только НАТО и в частности американцы. А теперь...пацак...в Центральную Азию и в тот же Афганистан должны влезть расейские Ваньки... Южное подбрюшье рашки в очень большой опасности...Это угроза и Таджикистану в первую очередь и узбекам с казахами. Вывод.... Русня должна начать грузить псковских Ванек в Ил-76 и организовывать базы в ЦА... если правительства этих стран пойдёт навстречу. База будет явно реанимирована в Таджикистане и не факт что русня не полезет в Афганистан со своими миротворческо-бандитскими замашками. И чем раньше в рашке зазвучит песня о Черном тюльпане... тем будет лучше. Главное то..что ситуация в Афганистане...это сильная головная боль рашки. Значительно похлеще Сирии...)))
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16.08.2021 13:42 Відповісти
Згадується кадр із фільму "Афганський злам" про те, як майор Бандура сказав очільникам афганського армійського підрозділу про те, що вони самі повинні захищати себе і свої сім'ї після виходу совіцьких військ.
Я так розумію, що афганська армія як при совку воювати не хотіла, так і при американцях воювати не бажає.

Важко уявити скільки американської інфраструктури і майна перейшло талібам.
Наприклад, совкова база в провінції Логар порівняно із американською там само - комар проти слона.
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16.08.2021 11:40 Відповісти
После выхода совка там власть держалась и воевала несколько лет, перелом произошёл лишь после развала СССР, когда Россия отказалась поставлять в Афган даже не оружие, а керосин для их боевой авиации
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16.08.2021 12:00 Відповісти
да там амеры все аэродромы реконструировали. Понастроили новые ВПП... современную инфраструктуру построили. Сравнивая то что сейчас и то что оставили советы..выходя из Афганистана...это что сравнивать землянку с современным зданием. А афганская армия никогда воевать не хотела. И не воевала.
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16.08.2021 13:48 Відповісти
Внимание! Это вражеский бот.
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16.08.2021 11:50 Відповісти
самое время отправить "Мрию". Подоляк уже не тот=))))
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16.08.2021 11:48 Відповісти
..найема бы туда порядки наводить, а воно в укрзалізниці падло гроши гребе.
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16.08.2021 11:58 Відповісти
Це все, що нам потрібно знати про талібан:
На підконтрольних територіях Талібан вводить норми шаріату, виконання яких суворо контролюється.
Заборонені телебачення, музика, алкоголь, комп'ютери, шахи та інше.
Об'єктами їхніх нападів часто стають школи; лише за 2008 рік у північно-західному регіоні Пакистану Сват таліби знищили більш ніж 150 шкіл
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16.08.2021 11:58 Відповісти
А шахи за що?
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16.08.2021 12:04 Відповісти
Хз. Я навіть не намагаюсь знайти логіку в цих талібанутих)
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16.08.2021 12:06 Відповісти
А можна посилання на їх указ? Бажано у перекладі (хоча англійською), бо талібанську поки не вивчив.
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16.08.2021 12:10 Відповісти
Я загуглив про талібів і вичитав це у вікіпедії (укр).
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16.08.2021 12:52 Відповісти
Дякую. Там посилання на цю статтю: Amy Waldman. No TV, no Chess, No Kites: Taliban's Code, from A to Z. New York Times, 22 листопада 2001.
Можливо, причина в тому, що шахи пішли з Індії, але ж були поширені й серед арабів. Дивно.
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16.08.2021 13:31 Відповісти
Не парьтесь)
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16.08.2021 14:06 Відповісти
Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан потенційно під загрозою терористичних актів та й просто збройного протистояння, як гадаєте хто запропонує їм допомогу? все вірно, друзі талібану - кацапи. в обмін на що? на лояльність. можливо на потенційне "воз'єднання".

напруга в Середній Азії зростатиме, росія, на міжнародній арені, намагатиметься відігравати роль країни, яка здатна "домовлятися" та стримувати талібів.

не дуже добре все це для України та й для Європейського світу в цілому.
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16.08.2021 12:03 Відповісти
Не певен, що це не добре для нас та для Європи. Якщо запоребрик зав'язне у ще одній "миротворчій операції", нам по-любому буде легше, і Європі також, хоч Європа цього поки що не розуміє.
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16.08.2021 12:08 Відповісти
росія не буде там в'язнути, не буде розпочинати "миротворчу операцію", росія налагоджує відносини з талібами останні кілька років, вона буде їх підживлювати та використовувати.
росія буде сприяти ісламській радикалізації Середньої Азії руками талібів аби в подальшому тиснути на країни Європи в якості переговорника.
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16.08.2021 12:15 Відповісти
окрім того, Україна вже заявила, що готова приймати біженців з Афганістану.
це добре? як на мене ні.
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16.08.2021 12:17 Відповісти
Мда... Непохоже на организованный выход из страны. Скорее, на паническое бегство...
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16.08.2021 13:09 Відповісти
так это и есть паническое бегство
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16.08.2021 13:19 Відповісти
талибы деловито ликвидируют неугодных

Щонайменше п'ятеро людей вбито в аеропорту Кабула, - Reuters - Цензор.НЕТ 5988
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16.08.2021 13:18 Відповісти
овце-бараны.............. так вам за ваше жопойвверх и всё похххххххххххххххххххххх))))))))))))))))))
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17.08.2021 00:09 Відповісти
 
 