Щонайменше п'ятеро людей вбито в аеропорту Кабула, - Reuters
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Мінімум п'ятеро осіб було вбито в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на очевидців, інформує Цензор.НЕТ.
Один свідок повідомив, що бачив, як трупи п'яти осіб вивозили в машині. Інший очевидець сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами, чи загинули в результаті тисняви.
Американські військовослужбовці, що відповідають за аеропорт, раніше стріляли в повітря, щоб розігнати натовп, повідомив офіційний представник США.
Раніше повідомлялося, що щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають в аеропорту Кабула. В операції також беруть участь 10 британських і 4 канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.
Західні ЗМІ передають, що на дорозі, що веде із захопленого талібами Кабула в аеропорт, помічені армійські позашляховики "Хамви" з бойовиками, чути періодичну перестрілку, в небі літають вертольоти.
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Як випливає з викладених очевидцями в соцмережах відеокадрів, у самому міжнародному аеропорту панує хаос. Будівля і льотне поле заповнені натовпами людей, які намагаються потрапити на літаки, що відлітають.
Периметр аеропорту перебуває під щільною обороною американських військ. Там приблизно 3 тис. військовослужбовців США, а також 600 британських.
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потом последует террор тоже как в Крыму 1920-1921-ом годах
Власти Исламского Эмирата Афганистан огласили первые Указы. Вот некоторые из них:
Самостоятельные акты кровной мести запрещены. В делах об убийствах нет никакой власти, кроме Шариатских судов.
За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
Девиантная традиция бача-бази (похищение, танцы и сексуальное насилие над мальчиками) объявляется вне закона. Наказание за это преступление - смертная казнь.
Судный процент запрещен на всей территории ИЭА. Все долги по процентам аннулируются
Приносить обеты святыням и приносить жертвы на могилах запрещено. Все виды колдовства, амулета и гадания - преступление, за которое следует Шариатское наказание.
Исламский Эмират Афганистан готов принимать инженеров и врачей со всего мира для развития страны. Всем им мы будут платить высокие зарплаты.
Ремесленники и торговцы могут без опасений продолжать свой бизнес.
Женщинам не разрешается путешествовать без махрама (близкого родственника из числа мужчин) в одиночестве.
СМИ (пресса, медиа, интернет) свободны и издаются без цензуры. В случае оскорблений, клеветы, пропаганды и распространения разврата наказание определяется Шариатским судом.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Хіба тільки про шаріатські суди і місце жінок.
не будет никогда светского государства у мусульман, это им через себя переступить.
Значит они обязательно попрут в Белорусь.
Там слышны автоматные очереди.
Ах да... ну, если стреляли, то в воздух... Да?
А эти лезут, куда их не звали...
Совпадение? Не думаю.
Я так розумію, що афганська армія як при совку воювати не хотіла, так і при американцях воювати не бажає.
Важко уявити скільки американської інфраструктури і майна перейшло талібам.
Наприклад, совкова база в провінції Логар порівняно із американською там само - комар проти слона.
На підконтрольних територіях Талібан вводить норми шаріату, виконання яких суворо контролюється.
Заборонені телебачення, музика, алкоголь, комп'ютери, шахи та інше.
Об'єктами їхніх нападів часто стають школи; лише за 2008 рік у північно-західному регіоні Пакистану Сват таліби знищили більш ніж 150 шкіл
Можливо, причина в тому, що шахи пішли з Індії, але ж були поширені й серед арабів. Дивно.
напруга в Середній Азії зростатиме, росія, на міжнародній арені, намагатиметься відігравати роль країни, яка здатна "домовлятися" та стримувати талібів.
не дуже добре все це для України та й для Європейського світу в цілому.
росія буде сприяти ісламській радикалізації Середньої Азії руками талібів аби в подальшому тиснути на країни Європи в якості переговорника.
це добре? як на мене ні.