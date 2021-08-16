Украинское посольство в Австралии приостановило прием граждан до 2 сентября

В связи с продолжением локдауна в Канберре посольство Украины в Австралии временно не будет осуществлять консульский прием граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства.

"В связи с продолжением на Австралийской столичной территории локдауна до 2.09.2021 г. консульский прием граждан в посольстве Украины в Австралии на этот период будет приостановлен", - сказано в сообщении.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, можно звонить на горячую телефонную линию по телефону: 0452664592;

Кроме того можно обратиться в посольство Украины в Австралии:

- почтой по адресу: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;

- по электронной почте: [email protected]

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О восстановлении консульского приема граждан будет сообщено дополнительно.