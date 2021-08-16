Українське посольство в Австралії призупинило прийом громадян до 2 вересня
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У зв'язку з продовженням локдауну в Канберрі посольство України в Австралії тимчасово не здійснюватиме консульський прийом громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства.
"У зв'язку з продовженням на Австралійській столичній території локдауну до 2.09.2021 р. консульський прийом громадян у посольстві України в Австралії на цей період буде припинено", - сказано в повідомленні.
У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, можна дзвонити на гарячу телефонну лінію за телефоном: 0452664592;
Крім того можна звернутися в посольство України в Австралії:
- поштою за адресою: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
- електронною поштою: [email protected]
Про відновлення консульського прийому громадян буде повідомлено додатково.
Будь ласка, зачекайте...
ничего, что посольство это территория Украины?