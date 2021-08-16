Ляшко требует не останавливать COVID-вакцинацию во время празднования Дня Независимости: "Мобильные бригады должны работать там, где это удобно людям"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Министерство здравоохранения призывает оптимизировать процесс вакцинации от COVID-19 на праздники, в частности проводить вакцинацию на площадях под открытым небом во время празднований 30-й годовщины Независимости Украины.
"В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центре городов. Главное - придерживаться карантинных правил: носить маски и сохранять дистанцию", - отмечается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, в настоящее время в Украине работает более 3 тыс. пунктов прививки, около 400 центров массовой вакцинации и 1 тыс. мобильных бригад.
"За неделю следует определить, какие опции их работы уместны в течение празднования 30-й годовщины Независимости Украины", - отмечают в министерстве.
"На праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно для людей - как сейчас они работают в аэропортах и доказывают свою эффективность. Пунктам с низким потоком, возможно, действительно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать.Оптимизировать, но не останавливать вакцинацию на праздники", - сказал министр Виктор Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Но нет!
Все автоматизировано.
Сообщение, что для второй дозы нет вакцины приходит автоматически.
Мне по барабану, что вакцины где-то там возятся, а не пункте вакцинации их нет.
Возите дольше, только загранкоммандировка реально срывается.
на собственном примере покажи как надо работать а не языком телипать...
а праздничные заплатите???
А если учесть, что две дозы в Дании получили 65,2% и еще 5,6% переболели, то там прилично больше 70% иммунизованых наберется.
" ты же писал, что надо две дозы минимум 70%" 16.08.2021 23:30 Ты их фальшивыми не считал. А когда тебя мордой лица натыкали в факт, что ты облажался, ты вместо аргументов включил пластинку "Вы все врете, я вам не верю."