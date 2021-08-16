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Зеленский утвердил новый знак отличия президента "Национальная легенда Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил новый знак отличия президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Положение о знаке отличия "Национальная легенда Украины", рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, этой награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства , спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Нарада изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которой покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

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Награждение знаком отличия "Национальная легенда Украины" осуществляется указом президента ежегодно по случаю Дня Независимости.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+39
дороги будує.

Зеленский утвердил новый знак отличия президента "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 7536
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16.08.2021 21:37
+33
Те кто голосовал за Зенеского.
Скажите ,чем он вообще занимантся?
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16.08.2021 21:34
+30
Зеленский утвердил новый знак отличия президента "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 3678
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16.08.2021 21:39
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Да нарисовал бы звезду давида и не заморачивался. а там глядишь и на иврит перейдем!!!!!
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17.08.2021 00:37 Ответить
Зеленський затвердив новий знак відзнаки президента "Національна легенда України" - Цензор.НЕТ 363
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17.08.2021 05:59 Ответить
Це зібраний образ нашого "мудрого наріду"....
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17.08.2021 07:39 Ответить
рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.
Зеленський затвердив новий знак відзнаки президента "Національна легенда України" - Цензор.НЕТ 7607
Всё таки идем к государственному устройству - Княжество?
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17.08.2021 08:32 Ответить
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