Зеленский утвердил новый знак отличия президента "Национальная легенда Украины"

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Положение о знаке отличия "Национальная легенда Украины", рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, этой награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства , спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Нарада изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которой покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

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Награждение знаком отличия "Национальная легенда Украины" осуществляется указом президента ежегодно по случаю Дня Независимости.