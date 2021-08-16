Зеленський затвердив новий знак відзнаки президента "Національна легенда України"

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про відзнаку "Національна легенда України", малюнок цієї нагороди і малюнок зразка бланка диплома до неї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцнення її державності, захисту Вітчизни та служінні українському народу, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Нагорода виготовляється із золота і має вид стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою і жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві 18, 20, 22 серпня перекриватимуть рух транспорту через репетиції параду до Дня Незалежності

Нагородження відзнакою "Національна легенда України" здійснюється указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.