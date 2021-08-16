Зеленський затвердив новий знак відзнаки президента "Національна легенда України"
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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про відзнаку "Національна легенда України", малюнок цієї нагороди і малюнок зразка бланка диплома до неї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцнення її державності, захисту Вітчизни та служінні українському народу, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.
Нагорода виготовляється із золота і має вид стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою і жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.
Нагородження відзнакою "Національна легенда України" здійснюється указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.
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Всё таки идем к государственному устройству - Княжество?