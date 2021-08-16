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Зеленський затвердив новий знак відзнаки президента "Національна легенда України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив новий знак відзнаки президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про відзнаку "Національна легенда України", малюнок цієї нагороди і малюнок зразка бланка диплома до неї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцнення її державності, захисту Вітчизни та служінні українському народу, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Нагорода виготовляється із золота і має вид стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою і жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

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Нагородження відзнакою "Національна легенда України" здійснюється указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.
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Топ коментарі
+39
дороги будує.

Зеленский утвердил новый знак отличия президента "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 7536
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16.08.2021 21:37
+33
Те кто голосовал за Зенеского.
Скажите ,чем он вообще занимантся?
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16.08.2021 21:34
+30
Зеленский утвердил новый знак отличия президента "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 3678
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16.08.2021 21:39
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Да нарисовал бы звезду давида и не заморачивался. а там глядишь и на иврит перейдем!!!!!
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17.08.2021 00:37 Відповісти
Зеленський затвердив новий знак відзнаки президента "Національна легенда України" - Цензор.НЕТ 363
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17.08.2021 05:59 Відповісти
Це зібраний образ нашого "мудрого наріду"....
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17.08.2021 07:39 Відповісти
рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.
Зеленський затвердив новий знак відзнаки президента "Національна легенда України" - Цензор.НЕТ 7607
Всё таки идем к государственному устройству - Княжество?
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17.08.2021 08:32 Відповісти
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