Миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось, - Меркель
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала захват Талибаном власти в Афганистане "чрезвычайно горьким, драматическим и ужасающим" событием.
Об этом она сказала в своем заявлении СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Это ужасное событие для миллионов афганцев, которые хотят жить в более либеральном обществе", – сказала Меркель.
Она почтила память 59 немецких солдат, погибших в Афганистане, а также раненых. "Я думаю о боли семей солдат, погибших в боях. Теперь все кажется таким безнадежным", – сказала канцлер.
Меркель заявила, что миссия оказалась не такой успешной, как предполагалось.
Канцлер ФРГ также сообщила, что Германия предложит поддержку и убежище, особенно тем афганцам, которые помогали немецким военным. По ее словам, хаос в Кабуле делает операцию "чрезвычайно сложной".
Меркель заявила, что помощь также будет предоставлена соседним странам, таким как Пакистан, куда, как ожидается, прибудет много беженцев.
Ранее лидер партии ХДС Армин Лашет назвал всю операцию в Афганистане провалом, а вывод войск – "крупнейшим поражением НАТО с момента его основания".
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_Иди нахер, мразь! Тебя вообще судить должны за госизмену и работу на путлеровский рейх!