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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала захват Талибаном власти в Афганистане "чрезвычайно горьким, драматическим и ужасающим" событием.

Об этом она сказала в своем заявлении СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Это ужасное событие для миллионов афганцев, которые хотят жить в более либеральном обществе", – сказала Меркель.

Она почтила память 59 немецких солдат, погибших в Афганистане, а также раненых. "Я думаю о боли семей солдат, погибших в боях. Теперь все кажется таким безнадежным", – сказала канцлер.

Меркель заявила, что миссия оказалась не такой успешной, как предполагалось.

Канцлер ФРГ также сообщила, что Германия предложит поддержку и убежище, особенно тем афганцам, которые помогали немецким военным. По ее словам, хаос в Кабуле делает операцию "чрезвычайно сложной".

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Меркель заявила, что помощь также будет предоставлена соседним странам, таким как Пакистан, куда, как ожидается, прибудет много беженцев.

Ранее лидер партии ХДС Армин Лашет назвал всю операцию в Афганистане провалом, а вывод войск – "крупнейшим поражением НАТО с момента его основания".

Смотрите: Талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+28
Миллионы афганцев ждут разрешения на въезд в Германию.
Встречайте
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17.08.2021 01:11
+26
"Миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось, - Меркель"
_Иди нахер, мразь! Тебя вообще судить должны за госизмену и работу на путлеровский рейх! Миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось, - Меркель - Цензор.НЕТ 9586
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17.08.2021 01:08
+19
Миллионы афганцев и 300 армия сдалась без боя 67 тысяч макак.Меркель иди на йух.Ты своими решениями изнасиловала Германию беженцами !
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17.08.2021 01:11
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ты и сама .. как политик - безуспешна.....
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17.08.2021 14:38 Ответить
Та нормас! Талибы ща герыча на всех как набодяжат - герыч в смысле прайса побьёт все исторические минимумы и будет всем счастье. Не, ну если Ангела Хорстовна где гавкнула чего лишнего - талибы ей бомбу пришлют - злые бородатые дядьки, с них станется.
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17.08.2021 18:12 Ответить
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