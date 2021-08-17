Місія в Афганістані виявилася не такою успішною, як передбачалося, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала захоплення Талібаном влади в Афганістані "надзвичайно гіркою, драматичною і жахливою" подією.

Про це вона сказала у своїй заяві ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Це жахлива подія для мільйонів афганців, які хочуть жити в більш ліберальному суспільстві", - сказала Меркель.

Вона вшанувала пам'ять 59 німецьких солдатів, загиблих в Афганістані, а також поранених. "Я думаю про біль сімей солдатів, загиблих у боях. Тепер все здається таким безнадійним", - сказала канцлер.

Меркель заявила, що місія виявилася не такою успішною, як передбачалося.

Канцлер ФРН також повідомила, що Німеччина запропонує підтримку і притулок, особливо тим афганцям, які допомагали німецьким військовим. За її словами, хаос в Кабулі робить операцію "надзвичайно складною".

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Меркель заявила, що допомога також буде надана сусіднім країнам, таким як Пакистан, куди, як очікується, прибуде багато біженців.

Раніше лідер партії ХДС Армін Лашет назвав всю операцію в Афганістані провалом, а виведення військ - "найбільшою поразкою НАТО з моменту його заснування".