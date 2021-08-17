Місія в Афганістані виявилася не такою успішною, як передбачалося, - Меркель
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала захоплення Талібаном влади в Афганістані "надзвичайно гіркою, драматичною і жахливою" подією.
Про це вона сказала у своїй заяві ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Це жахлива подія для мільйонів афганців, які хочуть жити в більш ліберальному суспільстві", - сказала Меркель.
Вона вшанувала пам'ять 59 німецьких солдатів, загиблих в Афганістані, а також поранених. "Я думаю про біль сімей солдатів, загиблих у боях. Тепер все здається таким безнадійним", - сказала канцлер.
Меркель заявила, що місія виявилася не такою успішною, як передбачалося.
Канцлер ФРН також повідомила, що Німеччина запропонує підтримку і притулок, особливо тим афганцям, які допомагали німецьким військовим. За її словами, хаос в Кабулі робить операцію "надзвичайно складною".
Меркель заявила, що допомога також буде надана сусіднім країнам, таким як Пакистан, куди, як очікується, прибуде багато біженців.
Раніше лідер партії ХДС Армін Лашет назвав всю операцію в Афганістані провалом, а виведення військ - "найбільшою поразкою НАТО з моменту його заснування".
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_Иди нахер, мразь! Тебя вообще судить должны за госизмену и работу на путлеровский рейх!