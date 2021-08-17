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Афганістан (450) Німеччина (4531) Меркель (1027)

Місія в Афганістані виявилася не такою успішною, як передбачалося, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Місія в Афганістані виявилася не такою успішною, як передбачалося, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала захоплення Талібаном влади в Афганістані "надзвичайно гіркою, драматичною і жахливою" подією.

Про це вона сказала у своїй заяві ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Це жахлива подія для мільйонів афганців, які хочуть жити в більш ліберальному суспільстві", - сказала Меркель.

Вона вшанувала пам'ять 59 німецьких солдатів, загиблих в Афганістані, а також поранених. "Я думаю про біль сімей солдатів, загиблих у боях. Тепер все здається таким безнадійним", - сказала канцлер.

Меркель заявила, що місія виявилася не такою успішною, як передбачалося.

Канцлер ФРН також повідомила, що Німеччина запропонує підтримку і притулок, особливо тим афганцям, які допомагали німецьким військовим. За її словами, хаос в Кабулі робить операцію "надзвичайно складною".

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Меркель заявила, що допомога також буде надана сусіднім країнам, таким як Пакистан, куди, як очікується, прибуде багато біженців.

Раніше лідер партії ХДС Армін Лашет назвав всю операцію в Афганістані провалом, а виведення військ - "найбільшою поразкою НАТО з моменту його заснування".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Миллионы афганцев ждут разрешения на въезд в Германию.
Встречайте
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17.08.2021 01:11
+26
"Миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось, - Меркель"
_Иди нахер, мразь! Тебя вообще судить должны за госизмену и работу на путлеровский рейх! Миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось, - Меркель - Цензор.НЕТ 9586
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17.08.2021 01:08
+19
Миллионы афганцев и 300 армия сдалась без боя 67 тысяч макак.Меркель иди на йух.Ты своими решениями изнасиловала Германию беженцами !
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17.08.2021 01:11
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ты и сама .. как политик - безуспешна.....
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17.08.2021 14:38 Відповісти
Та нормас! Талибы ща герыча на всех как набодяжат - герыч в смысле прайса побьёт все исторические минимумы и будет всем счастье. Не, ну если Ангела Хорстовна где гавкнула чего лишнего - талибы ей бомбу пришлют - злые бородатые дядьки, с них станется.
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17.08.2021 18:12 Відповісти
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