Количество активных пользователей "Дії" превысило 6 миллионов, - Федоров
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Количество активных пользователей в "Дії" перешагнуло отметку в 6 миллионов.
Об этом сообщил в Телеграм-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных/сеансов. Наша цель - все взаимодействие человека и государства через приложение "Дія". В несколько кликов. А сэкономленное время - на то, что вы реально любите делать", - отметил Федоров.
Топ комментарии
+3 Привет
показать весь комментарий17.08.2021 10:13
+2 Денис Шпортун
показать весь комментарий17.08.2021 10:05
+2 Палєо Мустьє
показать весь комментарий17.08.2021 12:06
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Приложение не имеет даже 10 миллионов скачиваний...но при этом имеет 6 миллионов активных пользователей...😀
Заставляют ставить другое приложение..
Оно называется "дий вдома"..и ничего общего с приложегием "дия" не имеет...и скачиваний там больше 1 миллиона..но меньше 5..
Движемся к разрешению сходить по маленькому
Вычесть детей и стариков - каждый 2-й?