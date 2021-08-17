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Кількість активних користувачів "Дії" перевищила 6 мільйонів, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кількість активних користувачів в "Дії" подолала позначку в 6 мільйонів.
Про це повідомив в телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спостерігаємо системне зростання активних денних / тижневих / сеансів. Наша мета - вся взаємодія людини і держави через додаток "Дія". У кілька кліків. А заощаджений час - на те, що ви реально любите робити", - зазначив Федоров.
Топ коментарі
+3 Привет
показати весь коментар17.08.2021 10:13
+2 Денис Шпортун
показати весь коментар17.08.2021 10:05
+2 Палєо Мустьє
показати весь коментар17.08.2021 12:06
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Будь ласка, зачекайте...
Приложение не имеет даже 10 миллионов скачиваний...но при этом имеет 6 миллионов активных пользователей...😀
Заставляют ставить другое приложение..
Оно называется "дий вдома"..и ничего общего с приложегием "дия" не имеет...и скачиваний там больше 1 миллиона..но меньше 5..
Движемся к разрешению сходить по маленькому
Вычесть детей и стариков - каждый 2-й?