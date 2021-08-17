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Кількість активних користувачів "Дії" перевищила 6 мільйонів, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість активних користувачів

Кількість активних користувачів в "Дії" подолала позначку в 6 мільйонів.

Про це повідомив в телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо системне зростання активних денних / тижневих / сеансів. Наша мета - вся взаємодія людини і держави через додаток "Дія". У кілька кліків. А заощаджений час - на те, що ви реально любите робити", - зазначив Федоров.

Також читайте: В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А чем это приложение полезно заробитчанам за границей?? От него то и в Украине толку нет..
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17.08.2021 10:13
+2
Не спешит народ сливать все свои данные в сеть.
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17.08.2021 10:05
+2
Схоже він не читає відгуки користувачів про цей супер додаток. Але головне це голосно прокукорікати про шалений успіх.
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17.08.2021 12:06
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Не спешит народ сливать все свои данные в сеть.
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17.08.2021 10:05 Відповісти
Ага...верим..
Приложение не имеет даже 10 миллионов скачиваний...но при этом имеет 6 миллионов активных пользователей...😀
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17.08.2021 10:09 Відповісти
А я верю. Во время карантина они многих подсадили. В первую очередь заробитчан. Кстати по этим цифрам можно косвенно судить сколько у нас заробитчан за границей работает. Получается что никак не менее четырех миллионов.
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17.08.2021 10:11 Відповісти
А чем это приложение полезно заробитчанам за границей?? От него то и в Украине толку нет..
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17.08.2021 10:13 Відповісти
А тем что пересекая границу по возвращению заставляли устанавливать и по нему отслеживали где ты находишься когда в карантине сидишь.
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17.08.2021 10:16 Відповісти
Ты слышал звон но не знаешь где он..
Заставляют ставить другое приложение..
Оно называется "дий вдома"..и ничего общего с приложегием "дия" не имеет...и скачиваний там больше 1 миллиона..но меньше 5..
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17.08.2021 10:20 Відповісти
Ну значит ошибся. Сам ни тем ни другим не пользовался. А названия похожи.
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17.08.2021 10:29 Відповісти
Шановний Привет, сральник не реальний- це завжди спотворена інформація, робота у нього така.
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17.08.2021 10:43 Відповісти
Полным ходом готовимся к принятию начертания зверя: шаг за шагом
Движемся к разрешению сходить по маленькому
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17.08.2021 10:09 Відповісти
На выборах Земразина припишет себе голоса этих людей.
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17.08.2021 10:16 Відповісти
Т.е. каждый 5-й гражданин активно использует Дiю?
Вычесть детей и стариков - каждый 2-й?
Количество активных пользователей "Дії" превысило 6 миллионов, - Федоров - Цензор.НЕТ 5304
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17.08.2021 10:18 Відповісти
Схоже він не читає відгуки користувачів про цей супер додаток. Але головне це голосно прокукорікати про шалений успіх.
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17.08.2021 12:06 Відповісти
А бабкам и дедкам когда смартфоны будут раздавать,они тоже" дыю хотят"
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17.08.2021 13:48 Відповісти
Вибори в "Дія" - КОЛИИИИ ???? Скільки можна тупцювати на місці ?
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17.08.2021 13:51 Відповісти
 
 