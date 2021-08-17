Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии: призвали чиновников вернуться к работе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Руководство афганского движения "Талибан" во вторник объявило всеобщую амнистию.
"Объявляется всеобщая амнистия. Вы можете жить обычной жизнью в обстановке полного доверия", - говорится в распространенном талибами заявлении, которое цитируют международные СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Госслужащим предложено вернуться на рабочие места и продолжать трудовую деятельность в привычном режиме.
Ранее представитель талибов Альханафи Вардак призвал население не беспокоиться по поводу безопасности в Кабуле.
"В Кабуле есть четкий план безопасности. Жизнь и имущество всех жителей Кабула, будь то гражданских или военных, в безопасности. У нас нет проблем с ними. Никто не должен волноваться", - заявил он.
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В 14-м веке Англия с Францией все еще разобраться не могла. Вот прямо вместе с Жанной Дарк англосаксы в Афганистан и полезли.
Если что, это проклятый англосакский империалист, покоряющий Афганистан.
Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.
Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?
Воу-воу, что же мне это напоминает?
Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
Просто. Так. Народу. Проще.
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
Всеобщая амнистия она такая - кого повесили, кого расстреляли.
Но вы не огорчайтесь, не бойтесь и приходите к добрым бородатым дядям.
Так что эта "амнистия" - это как после 1917 года Ленину надо было, чтобы временно хоть кто-то мог управлять и кое-кого из "буржуев" пожалели. Потом все равно в расход пустили.
Афганистан немедленно вернулся в своё равновесное состояние без единого выстрела. Армия не только не сражалась с талибами, она сама была талибами. Это показывает, что нельзя перепрыгнуть из 14-го века в 21-ый.
Немного раньше, то же произошло с Чехией, Польшей, а потом с Прибалтийскими странами - они мгновенно стали европейскими государствами, как только русские ушли. Западная Германия в 45-м стала нормальной страной, с умными инженерами и умелыми рабочими, какой она и была до Гитлера, а в Италии продолжался привычный и милый ей бардак. Других примеров масса, возьмите тот же Иран. Внешний толчок может подтолкнуть страну к естественному положению устойчивого равновесия, но само это положение определяется ментальностью населения, а она, в свою очередь, историей и географией.
Россия сейчас возвращается к мягкой форме сталинского террора, когда нельзя говорить что думаешь, и лучше вообще не думать. А то посадят. Могут и без этого посадить, если не повезет. Нужно любить главного отравителя, а то отравят. Нужно ненавидеть весь мир, особенно соседей, издеваться над ними и мечтать их убивать, это называется патриотизм. Нужно гордиться пушками, ракетами, танками и другими орудиями убийства, хотя произвести хороший холодильник или автомобиль страна не в состоянии. Во многом, такое положение напоминает также крепостное рабство (люби своего природного барина) и логику империй 18-го века (Гром победы раздавайся). Возможно, что это естественное равновесное положение России сегодня.
Равновесия тоже меняются, но не быстро. Единица измерения - поколение. Как правило, люди цементируют свои позиции до 30 лет, а следующие 30-40 лет их реализуют. Поэтому никакие революции сами по себе не развивают страну.
Как пишет издание Defense One, первоначально на борт не планировалось брать столько людей, однако жители Афганистана смогли прорваться на летное поле аэропорта Кабула и самостоятельно запрыгивали на полуоткрытую рампу самолета.
Экипаж воздушного судна принял решение полететь вместе со всеми, кто уже был на борту.
А теперь следите за движением советских пропагандистских рук: в Афганистане произошел реальный вооруженный военный переворот, с участием реальной террористической группировки (в отличие от Украины, где просто сбежал президент, нарушивший свои обещания).
Вы не услышите на СовТВ ни единого осуждающего слова, обличающего реальную военную хунту, нацистов и прочее.
Напротив, польется елей в адрес талибов и потоки ненависти а адрем американцев. Здесь, позволю заметить для Советов при любом раскладе был, с их точки зрения беспроигрышный вариант: когда американцы были в Афганистане, в Советах ежедневно ныли об их присутствии, когда американцы вышли-ноют о нашем уходе. Хочется спросить: тогда вам что нужно было бы, чтобы террористы, которые базировались в 2001 году в Афганистане и уничтожившие башни-близнецы (и с ними вместе и мою семью), и дальше множились там? "Дождь» уже опустился до того, что интервьюирует откровенных махровых ненавистников Америки, один даже весь раскраснелся от заливавшей его ненависти, но ни один из них не сказал, что же конкретно они хотели бы иметь в Афганистане, начиная с 1996 года: антиамериканское террористическое гнездо, средневековье с убийствами женщин в затылок, что именно? Ну и ведущий был, к сожалению не подготовлен к этому разговору. А жалко!