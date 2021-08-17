Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи

Керівництво афганського руху "Талібан" у вівторок оголосило загальну амністію.

"Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри", - йдеться в поширеній талібами заяві, яку цитують міжнародні ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Держслужбовцям запропоновано повернутися на робочі місця і продовжувати трудову діяльність у звичному режимі.

Раніше представник талібів Альханафі Вардак закликав населення не турбуватися з приводу безпеки в Кабулі.

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"У Кабулі є чіткий план безпеки. Життя і майно всіх жителів Кабула, чи то цивільних, чи військових, в безпеці. У нас немає проблем з ними. Ніхто не повинен хвилюватися", - заявив він.