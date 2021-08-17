УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5017 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
23 622 130
амністія (148) Афганістан (450) Талібан (136)

Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи

Керівництво афганського руху "Талібан" у вівторок оголосило загальну амністію.

"Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри", - йдеться в поширеній талібами заяві, яку цитують міжнародні ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Держслужбовцям запропоновано повернутися на робочі місця і продовжувати трудову діяльність у звичному режимі.

Раніше представник талібів Альханафі Вардак закликав населення не турбуватися з приводу безпеки в Кабулі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська США не повинні битися на війні і вмирати на ній, якщо афганські сили не бажають боротися, - Байден

"У Кабулі є чіткий план безпеки. Життя і майно всіх жителів Кабула, чи то цивільних, чи військових, в безпеці. У нас немає проблем з ними. Ніхто не повинен хвилюватися", - заявив він.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии: призвали чиновников вернуться к работе - Цензор.НЕТ 8001

Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии: призвали чиновников вернуться к работе - Цензор.НЕТ 153
показати весь коментар
17.08.2021 10:11
+37
А кто не захочет вернуться на работу отрежут голову. Неплохая такая амнистия
показати весь коментар
17.08.2021 10:01
+27
чего мудрый нарид хотел, то и получил. Прям как у нас
показати весь коментар
17.08.2021 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну так вот и почитай, писюндра малолетняя. Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 5720

В 14-м веке Англия с Францией все еще разобраться не могла. Вот прямо вместе с Жанной Дарк англосаксы в Афганистан и полезли.
Если что, это проклятый англосакский империалист, покоряющий Афганистан.
Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 2702
показати весь коментар
17.08.2021 21:19 Відповісти
Быдло выбирает простые решения сложных проблем...

Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.

Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?

Воу-воу, что же мне это напоминает?
Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
Просто. Так. Народу. Проще.
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
показати весь коментар
17.08.2021 11:26 Відповісти
Для управления государством, оказывается, не только с ружьями бегать, но и работать кому-то надо. Неожиданно.
показати весь коментар
17.08.2021 10:58 Відповісти
Ага.

Всеобщая амнистия она такая - кого повесили, кого расстреляли.
Но вы не огорчайтесь, не бойтесь и приходите к добрым бородатым дядям.
показати весь коментар
17.08.2021 11:00 Відповісти
Усі нормальні разом з сім'ями вже нагострили лижі або за кордоном, а брудні мавпи будуть керувати країною, точнісінько як в Україні.
показати весь коментар
17.08.2021 11:04 Відповісти
Там сейчас из Пакистана новая "ылита" заезжает ради которой все это и проворачивалось. По сути Пакистан вел гибридную войну за Афганистан и своего добился.

Так что эта "амнистия" - это как после 1917 года Ленину надо было, чтобы временно хоть кто-то мог управлять и кое-кого из "буржуев" пожалели. Потом все равно в расход пустили.
показати весь коментар
17.08.2021 12:04 Відповісти
Многие из "экспертов" накинулись на армию Афганистана, которая просто быстро развалилась и не оказала сопротивления. Но, а что бы вы делали на их месте, на месте афганского солдата? Когда талибы предлагают сдаться без боя при этом обещают жизнь с сохранением личного оружия (понятно что потом заберут). При том что вокруг все части капитулируют, все вокруг капитулируют, паника стоит. Еще и зарплата не плачена несколько месяцев (это говорит о катастрофическом состоянии государства). А в противном случае - мучительная смерть и потом обязательно придут за твоей семьей, не все же смогли бежать из Афганистана. Что бы сделал ты на их месте?
показати весь коментар
17.08.2021 11:07 Відповісти
Якщо мислити шкурними інтересами, та так як Велик,то здавсяб на милість переможців!
показати весь коментар
17.08.2021 11:54 Відповісти
Не забывайте, что Талибы это все таки террористы. И ими были уничтожены все военачальники Афганистана, которые дрались и были они уничтожены не на поле боя. Поэтому оказать сопротивление, это будет заведомая погибель и не только себя и всего рода. 300 тысяч военных выбрали "шкурные" интересы, т.е. 100%. Неужто вы бы один начали воевать против всех?
показати весь коментар
17.08.2021 12:33 Відповісти
На круги своя

Афганистан немедленно вернулся в своё равновесное состояние без единого выстрела. Армия не только не сражалась с талибами, она сама была талибами. Это показывает, что нельзя перепрыгнуть из 14-го века в 21-ый.
Немного раньше, то же произошло с Чехией, Польшей, а потом с Прибалтийскими странами - они мгновенно стали европейскими государствами, как только русские ушли. Западная Германия в 45-м стала нормальной страной, с умными инженерами и умелыми рабочими, какой она и была до Гитлера, а в Италии продолжался привычный и милый ей бардак. Других примеров масса, возьмите тот же Иран. Внешний толчок может подтолкнуть страну к естественному положению устойчивого равновесия, но само это положение определяется ментальностью населения, а она, в свою очередь, историей и географией.

Россия сейчас возвращается к мягкой форме сталинского террора, когда нельзя говорить что думаешь, и лучше вообще не думать. А то посадят. Могут и без этого посадить, если не повезет. Нужно любить главного отравителя, а то отравят. Нужно ненавидеть весь мир, особенно соседей, издеваться над ними и мечтать их убивать, это называется патриотизм. Нужно гордиться пушками, ракетами, танками и другими орудиями убийства, хотя произвести хороший холодильник или автомобиль страна не в состоянии. Во многом, такое положение напоминает также крепостное рабство (люби своего природного барина) и логику империй 18-го века (Гром победы раздавайся). Возможно, что это естественное равновесное положение России сегодня.

Равновесия тоже меняются, но не быстро. Единица измерения - поколение. Как правило, люди цементируют свои позиции до 30 лет, а следующие 30-40 лет их реализуют. Поэтому никакие революции сами по себе не развивают страну.
показати весь коментар
17.08.2021 11:09 Відповісти
..после казни...танцы! ))
показати весь коментар
17.08.2021 11:15 Відповісти
Счастливчики

Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 639
показати весь коментар
17.08.2021 11:20 Відповісти
Американский военно-транспортный самолет вывез из Кабула 640 афганцев за раз.

Как пишет издание Defense One, первоначально на борт не планировалось брать столько людей, однако жители Афганистана смогли прорваться на летное поле аэропорта Кабула и самостоятельно запрыгивали на полуоткрытую рампу самолета.
Экипаж воздушного судна принял решение полететь вместе со всеми, кто уже был на борту.
показати весь коментар
17.08.2021 11:21 Відповісти
сначало людям жизнь сломали а потом вывозят кудато
показати весь коментар
17.08.2021 16:03 Відповісти
Плохие американцы.
показати весь коментар
18.08.2021 09:27 Відповісти
а где они что хорошего сделали везде куда они лезут война кровь и разруха начинаеться
показати весь коментар
18.08.2021 17:56 Відповісти
- И тут я им говорю: Повисели денек и хватит, спрыгивайте. Все, вам амнистия!
Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 3856
показати весь коментар
17.08.2021 11:52 Відповісти
Можливо це мародери чи комуністи . Ми ж не знаємо .
показати весь коментар
17.08.2021 13:40 Відповісти
а чем это хуже электрического стула
показати весь коментар
17.08.2021 16:04 Відповісти
Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 5743. Афганські таліби оголосили про загальну амністію: закликали чиновників повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 9619 .
показати весь коментар
17.08.2021 12:05 Відповісти
В Багдаді все спокійно!
показати весь коментар
17.08.2021 12:10 Відповісти
Амнистия всем,кого не повесят)
показати весь коментар
17.08.2021 12:15 Відповісти
eyjafjallajoekull17 августа 2021 | 07:23
А теперь следите за движением советских пропагандистских рук: в Афганистане произошел реальный вооруженный военный переворот, с участием реальной террористической группировки (в отличие от Украины, где просто сбежал президент, нарушивший свои обещания).
Вы не услышите на СовТВ ни единого осуждающего слова, обличающего реальную военную хунту, нацистов и прочее.
Напротив, польется елей в адрес талибов и потоки ненависти а адрем американцев. Здесь, позволю заметить для Советов при любом раскладе был, с их точки зрения беспроигрышный вариант: когда американцы были в Афганистане, в Советах ежедневно ныли об их присутствии, когда американцы вышли-ноют о нашем уходе. Хочется спросить: тогда вам что нужно было бы, чтобы террористы, которые базировались в 2001 году в Афганистане и уничтожившие башни-близнецы (и с ними вместе и мою семью), и дальше множились там? "Дождь» уже опустился до того, что интервьюирует откровенных махровых ненавистников Америки, один даже весь раскраснелся от заливавшей его ненависти, но ни один из них не сказал, что же конкретно они хотели бы иметь в Афганистане, начиная с 1996 года: антиамериканское террористическое гнездо, средневековье с убийствами женщин в затылок, что именно? Ну и ведущий был, к сожалению не подготовлен к этому разговору. А жалко!
показати весь коментар
17.08.2021 12:22 Відповісти
А если Талибан прав? А если он прав?
показати весь коментар
17.08.2021 12:31 Відповісти
Це яким невігласом тра бути, щоб подібне питання виникло взагалі!
показати весь коментар
17.08.2021 12:38 Відповісти
конечно прав, если жители - бараны, то всегда найдется пастух, который их будет стричь и резать, яркий пример - расстрелянный местный спецназ, который добровольно сложил оружие
показати весь коментар
17.08.2021 12:47 Відповісти
получается, что они всегда так жили
показати весь коментар
17.08.2021 13:09 Відповісти
ДУРАЧЬЕ )))
показати весь коментар
17.08.2021 15:42 Відповісти
на украине если честно с 91 года талибы при власти
показати весь коментар
17.08.2021 16:01 Відповісти
ненадо гнать на талибов никому они никакие головы не режут это монахи глубоко веруюшие люди эти всн видосики с отризаниями пропагандонская херня за баьло какието наркоманы и отморозки делают а госдеп на талибов свааливает
показати весь коментар
17.08.2021 21:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 