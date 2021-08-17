Никто не имеет права прикрываться ветеранами, - Лапутина
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Украинское ветеранское движение насчитывает сотни организаций и тысячи личностей, которые верны Украине и с честью представляют ветеранскую общественность.
Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, призвав всех политиков не пытаться использовать ветеранов ради своих эгоистических целей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минветеранов.
"Ветераны и ветеранки являются одной из тех сил, которой больше всего доверяет наше общество, и они полностью заслуживают это доверие. Именно поэтому для совершенно разных политических партий и организаций есть соблазн перетянуть защитников Украины на свою сторону. Конечно, каждый ветеран имеет право на собственные политические предпочтения, может быть членом политических структур или просто их сторонником. Также среди ветеранов много тех, кто не связывает себя ни с одной партией", - отмечает она.
По ее словам, как и любая другая часть нашего общества, ветераны разные, но всех их объединяет патриотизм, подтвержденный защитой страны на фронте. По ее мнению, нет ничего более циничного, чем попытки отдельных политиков использовать активность ветеранов в своих эгоистических целях.
"Не ради Украины, а ради политических баллов или узких политических выигрышей. Никто не имеет права прикрываться ветеранами. Так же абсолютно аморально пользоваться доверием защитников Украины", - подчеркнула министр.
"Если ветеран нуждается в помощи - все, и в первую очередь государство, должны подставить ему плечо. Если же человек сознательно пошел на нарушение закона, полностью осознавая, что делает, то он должен полностью отвечать за совершенный поступок. Статус ветерана не может быть индульгенцией. Призываем всех политиков и политические структуры - не пытайтесь использовать ветеранов ради своих эгоистических целей. Эти люди защищали всех нас не для того! Призываем и ветеранов проявлять мудрость - не помогайте тем, кто хочет просто прикрыться статусом ветерана и лишить себя необходимости соблюдать законы Украины", - добавила Лапутина.
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Источник: https://censor.net/ru/n3283119
Це вона про Зєлю, який разом із Єрмаком прикривається військовими та ветеранами?
"В Україні зафіксовані перші жертви тропічної спеки.
Головному політтехнологу Зеленського Подоляку конкретно напекло голову, що спровокувало дикі галюцинації в свіжих темниках Банкової.
Шавки офісу Зеленського намагаються звинуватити Порошенка в створенні воєнізованих угрупувань типу «українського Талібану». Однак, єдина воєнізована структура, яку з нуля створив Порошенко після нападу Росії - Збройні Сили України, на яких так любить зараз піаритись зелена шмаркля.
На жаль, «свій» талібан в Україні є - це бандформування в ОРДЛО, підтримувані російськими окупаційними військами. І єдине, що захищає вільну Україну від хаосу сьогоднішнього Афгану - ті самі ЗСУ, створені Порошенком та кілька мільйонів «войовничої меншості», які зі зброєю в руках готові захищати власну державу.
А ось влада Зеленського абсолютно така ж безхребетна та боязуглива, як і керівництво Афганістану, і готова була б так само здати державу російським терористам, щоб «просто прекратіть стрєлять».
Хоча, може нова маячня подоляків спровокована не спекою, а черговою партією коксу для найвеличнішого?"Телеграм "Зеленi чоловічки" August 16
Было расследование журналистов что 99% старых ветеранских организаций это просто дерибан комм. недвижимости.
И практически все они - ватаны.
И вообще, сколько ветеранов СССР осталось? Какие тысячи?
Или это уже она считает ветеранов войны с рашкой?