Никто не имеет права прикрываться ветеранами, - Лапутина

Украинское ветеранское движение насчитывает сотни организаций и тысячи личностей, которые верны Украине и с честью представляют ветеранскую общественность.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, призвав всех политиков не пытаться использовать ветеранов ради своих эгоистических целей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минветеранов.

"Ветераны и ветеранки являются одной из тех сил, которой больше всего доверяет наше общество, и они полностью заслуживают это доверие. Именно поэтому для совершенно разных политических партий и организаций есть соблазн перетянуть защитников Украины на свою сторону. Конечно, каждый ветеран имеет право на собственные политические предпочтения, может быть членом политических структур или просто их сторонником. Также среди ветеранов много тех, кто не связывает себя ни с одной партией", - отмечает она.

По ее словам, как и любая другая часть нашего общества, ветераны разные, но всех их объединяет патриотизм, подтвержденный защитой страны на фронте. По ее мнению, нет ничего более циничного, чем попытки отдельных политиков использовать активность ветеранов в своих эгоистических целях.

"Не ради Украины, а ради политических баллов или узких политических выигрышей. Никто не имеет права прикрываться ветеранами. Так же абсолютно аморально пользоваться доверием защитников Украины", - подчеркнула министр.

"Если ветеран нуждается в помощи - все, и в первую очередь государство, должны подставить ему плечо. Если же человек сознательно пошел на нарушение закона, полностью осознавая, что делает, то он должен полностью отвечать за совершенный поступок. Статус ветерана не может быть индульгенцией. Призываем всех политиков и политические структуры - не пытайтесь использовать ветеранов ради своих эгоистических целей. Эти люди защищали всех нас не для того! Призываем и ветеранов проявлять мудрость - не помогайте тем, кто хочет просто прикрыться статусом ветерана и лишить себя необходимости соблюдать законы Украины", - добавила Лапутина.

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