Ніхто не має права прикриватися ветеранами, - Лапутіна
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Український ветеранський рух налічує сотні організацій та тисячі осіб, які вірні Україні та з честю представляють ветеранську громадськість.
Про це заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, закликавши всіх політиків не намагатися використовувати ветеранів заради своїх егоїстичних цілей, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Мінветеранів.
"Ветерани та ветеранки є однією з тих сил, якій найбільше довіряє наше суспільство, і вони повністю заслуговують на цю довіру. Саме тому для абсолютно різних політичних партій та організацій є спокуса перетягнути захисників України на свою сторону. Звісно, кожен ветеран має право на власні політичні уподобання, може бути членом політичних структур або просто їхнім прихильником. Так само серед ветеранів багато тих, хто не пов’язує себе з жодною партією", - зазначає вона.
За її словами, як і будь-яка інша частина нашого суспільства, ветерани різні, але всіх їх об'єднує патріотизм, підтверджений захистом країни на фронті. На її думку, немає нічого більш цинічного, ніж спроби окремих політиків використати активність ветеранів в своїх егоїстичних цілях.
"Не заради України, а заради політичних балів або вузьких політичних виграшів. Ніхто не має права прикриватися ветеранами. Так само абсолютно аморально користуватися довірою захисників України", - підкреслила міністр.
"Якщо ветеран потребує допомоги – всі, і у першу чергу держава, мають підставити йому плече. Якщо ж людина свідомо пішла на порушення закону, повністю усвідомлюючи, що робить, то вона має і повністю відповідати за скоєний вчинок. Статус ветерана не може бути індульгенцією. Закликаємо всіх політиків та політичні структури – не намагайтеся використовувати ветеранів заради своїх егоїстичних цілей. Ці люди захищали всіх нас не для того! Закликаємо і ветеранів проявляти мудрість – не допомагайте тим, хто хоче просто прикритися статусом ветерана і позбавити себе необхідності дотримуватися законів України", - додала Лапутіна.
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Источник: https://censor.net/ru/n3283119
Це вона про Зєлю, який разом із Єрмаком прикривається військовими та ветеранами?
"В Україні зафіксовані перші жертви тропічної спеки.
Головному політтехнологу Зеленського Подоляку конкретно напекло голову, що спровокувало дикі галюцинації в свіжих темниках Банкової.
Шавки офісу Зеленського намагаються звинуватити Порошенка в створенні воєнізованих угрупувань типу «українського Талібану». Однак, єдина воєнізована структура, яку з нуля створив Порошенко після нападу Росії - Збройні Сили України, на яких так любить зараз піаритись зелена шмаркля.
На жаль, «свій» талібан в Україні є - це бандформування в ОРДЛО, підтримувані російськими окупаційними військами. І єдине, що захищає вільну Україну від хаосу сьогоднішнього Афгану - ті самі ЗСУ, створені Порошенком та кілька мільйонів «войовничої меншості», які зі зброєю в руках готові захищати власну державу.
А ось влада Зеленського абсолютно така ж безхребетна та боязуглива, як і керівництво Афганістану, і готова була б так само здати державу російським терористам, щоб «просто прекратіть стрєлять».
Хоча, може нова маячня подоляків спровокована не спекою, а черговою партією коксу для найвеличнішого?"Телеграм "Зеленi чоловічки" August 16
Было расследование журналистов что 99% старых ветеранских организаций это просто дерибан комм. недвижимости.
И практически все они - ватаны.
И вообще, сколько ветеранов СССР осталось? Какие тысячи?
Или это уже она считает ветеранов войны с рашкой?