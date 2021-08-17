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Ніхто не має права прикриватися ветеранами, - Лапутіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ніхто не має права прикриватися ветеранами, - Лапутіна

Український ветеранський рух налічує сотні організацій та тисячі осіб, які вірні Україні та з честю представляють ветеранську громадськість.

Про це заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, закликавши всіх політиків не намагатися використовувати ветеранів заради своїх егоїстичних цілей, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Мінветеранів.

"Ветерани та ветеранки є однією з тих сил, якій найбільше довіряє наше суспільство, і вони повністю заслуговують на цю довіру. Саме тому для абсолютно різних політичних партій та організацій є спокуса перетягнути захисників України на свою сторону. Звісно, кожен ветеран має право на власні політичні уподобання, може бути членом політичних структур або просто їхнім прихильником. Так само серед ветеранів багато тих, хто не пов’язує себе з жодною партією", - зазначає вона.

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За її словами, як і будь-яка інша частина нашого суспільства, ветерани різні, але всіх їх об'єднує патріотизм, підтверджений захистом країни на фронті. На її думку, немає нічого більш цинічного, ніж спроби окремих політиків використати активність ветеранів в своїх егоїстичних цілях.

"Не заради України, а заради політичних балів або вузьких політичних виграшів. Ніхто не має права прикриватися ветеранами. Так само абсолютно аморально користуватися довірою захисників України", - підкреслила міністр.

"Якщо ветеран потребує допомоги – всі, і у першу чергу держава, мають підставити йому плече. Якщо ж людина свідомо пішла на порушення закону, повністю усвідомлюючи, що робить, то вона має і повністю відповідати за скоєний вчинок. Статус ветерана не може бути індульгенцією. Закликаємо всіх політиків та політичні структури – не намагайтеся використовувати ветеранів заради своїх егоїстичних цілей. Ці люди захищали всіх нас не для того! Закликаємо і ветеранів проявляти мудрість – не допомагайте тим, хто хоче просто прикритися статусом ветерана і позбавити себе необхідності дотримуватися законів України", - додала Лапутіна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
"Призываем и ветеранов проявлять мудрость - не помогайте тем, кто хочет просто прикрыться статусом ветерана и лишить себя необходимости соблюдать законы Украины", - добавила Лапутина."

Источник: https://censor.net/ru/n3283119

Це вона про Зєлю, який разом із Єрмаком прикривається військовими та ветеранами?
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17.08.2021 10:21
+5
це Скайхок Дуглас - зебіл чистопородний; більше того - подляковий бот (принаймі - встиг вже себе тут на форумі таким зарекомендувати). Для нього будь-яке опонування зеленій банді уродів - порушення закону.
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17.08.2021 11:02
+4
Якщо ветеран війни з московією займає активну політичну позицію та підтримує, або є членом якоїсь політичної сили, то чому він на догоду Лапутіної та її босів має це приховувати коли йде на марш ветеранів. Я вважаю йдуть коробки з прихильниками ЄС або Свободи або Смішка, а той хто поза політикою хай формують свої коробки, щоб їх ніяка політична сила не використовувала. Але аполітичний ветеран це якось неприродньо. Бо є українськи партії є малороськи та є й прокоцапські, всі вони бачать майбутнє України по своєму. Тому не тільки ветеран але й кожен українець має визначитися в який Україні він хоче жити.
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17.08.2021 11:23
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Тобто ветерани за задумом Лапутіної мають бути депресивний А політичним елементом. Нє?
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17.08.2021 10:17 Відповісти
Це трохи інакше. Вам не здасться?
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17.08.2021 10:51 Відповісти
це Скайхок Дуглас - зебіл чистопородний; більше того - подляковий бот (принаймі - встиг вже себе тут на форумі таким зарекомендувати). Для нього будь-яке опонування зеленій банді уродів - порушення закону.
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17.08.2021 11:02 Відповісти
"Призываем и ветеранов проявлять мудрость - не помогайте тем, кто хочет просто прикрыться статусом ветерана и лишить себя необходимости соблюдать законы Украины", - добавила Лапутина."

Источник: https://censor.net/ru/n3283119

Це вона про Зєлю, який разом із Єрмаком прикривається військовими та ветеранами?
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17.08.2021 10:21 Відповісти
Це з якого дива, якої причини вона висралась "нет ничего более циничного, чем попытки отдельных политиков использовать активность ветеранов в своих эгоистических целях"????
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17.08.2021 10:23 Відповісти
Высрасля - это ты, мурло.
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17.08.2021 10:28 Відповісти
рамси не поплутав?
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17.08.2021 10:31 Відповісти
я твой сленг подворотни не понимаю
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17.08.2021 10:38 Відповісти
може - в продовження цього:

"В Україні зафіксовані перші жертви тропічної спеки.
Головному політтехнологу Зеленського Подоляку конкретно напекло голову, що спровокувало дикі галюцинації в свіжих темниках Банкової.
Шавки офісу Зеленського намагаються звинуватити Порошенка в створенні воєнізованих угрупувань типу «українського Талібану». Однак, єдина воєнізована структура, яку з нуля створив Порошенко після нападу Росії - Збройні Сили України, на яких так любить зараз піаритись зелена шмаркля.
На жаль, «свій» талібан в Україні є - це бандформування в ОРДЛО, підтримувані російськими окупаційними військами. І єдине, що захищає вільну Україну від хаосу сьогоднішнього Афгану - ті самі ЗСУ, створені Порошенком та кілька мільйонів «войовничої меншості», які зі зброєю в руках готові захищати власну державу.
А ось влада Зеленського абсолютно така ж безхребетна та боязуглива, як і керівництво Афганістану, і готова була б так само здати державу російським терористам, щоб «просто прекратіть стрєлять».
Хоча, може нова маячня подоляків спровокована не спекою, а черговою партією коксу для найвеличнішого?"Телеграм "Зеленi чоловічки" August 16
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17.08.2021 10:29 Відповісти
Зеленые засранцы во главе с клоуном-пора паковать чемоданы....Октябрь рядом.
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17.08.2021 10:27 Відповісти
И октябрь рядом,и дикие тарифы на коммуналку рядом и отъём жилья за 60 тыс.грн. долга Фирташу и иже с ним рядом , и "борщевые" цены рядом. Отвечать кому-то за эти безобразия-тоже рядом! Но кому? А как же не хоцца...
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17.08.2021 11:49 Відповісти
вот бойся Ніхто не має права прикриватися ветеранами, - Лапутіна - Цензор.НЕТ 7523 липовые или нет - главное чтобы на бутылку вас совков насаживали эффективно Ніхто не має права прикриватися ветеранами, - Лапутіна - Цензор.НЕТ 3120
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17.08.2021 13:21 Відповісти
Якщо ветеран війни з московією займає активну політичну позицію та підтримує, або є членом якоїсь політичної сили, то чому він на догоду Лапутіної та її босів має це приховувати коли йде на марш ветеранів. Я вважаю йдуть коробки з прихильниками ЄС або Свободи або Смішка, а той хто поза політикою хай формують свої коробки, щоб їх ніяка політична сила не використовувала. Але аполітичний ветеран це якось неприродньо. Бо є українськи партії є малороськи та є й прокоцапські, всі вони бачать майбутнє України по своєму. Тому не тільки ветеран але й кожен українець має визначитися в який Україні він хоче жити.
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17.08.2021 11:23 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!
Было расследование журналистов что 99% старых ветеранских организаций это просто дерибан комм. недвижимости.
И практически все они - ватаны.
И вообще, сколько ветеранов СССР осталось? Какие тысячи?
Или это уже она считает ветеранов войны с рашкой?
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17.08.2021 13:07 Відповісти
Ветераны должны быть проукраинской политической силой, и не дать никому сдать страну российскому агрессору и его марионеткам, какими бы высокими словами они все это не прикрывали. Если они будут пассивными, то потреяют все, и в случае победы врага будут люто преследоваться.
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17.08.2021 17:55 Відповісти
 
 