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Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Анжелику Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ) и назначил её на должность заместителя главы АМКУ – государственного уполномоченного.
Соответствующие документы №363/2021 и №364/2021 обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №363/2021.
"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - отмечается в документе №364/2021.
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показать весь комментарий17.08.2021 10:47
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Тим більше, він вже на порозі закінчення спортивної карьєри, можливо теж в політику піде. Спортсмени в політиці - це зараз у тренді
"Брат Анжеліки Коноплянко, Євген Коноплянко, раніше був керівником ТОВ «Київ Ресурс Груп», що зареєстроване на ТОВ «Фінансова компанія "Мустанг Фінанс"» та ТОВ «Рента» Валерія Четвертакова. «Мустанг Фінанс» належить дніпровському бізнесмену Олександру Бондарчуку (99%) та Ірині Земляній (1%). За інформацією ЗМІ, компанія входить в умовну групу компаній «Абсолют». Сюди ж входять юридичні фірми «Абсолют» та ADS Legal Group. Остання надає послуги представництва і супроводу в органах АМКУ та судах, отримання дозволів на концентрації та узгоджені дії, а також провадить повний юридичний супровід у сфері публічних закупівель."