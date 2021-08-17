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Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Анжелику Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ) и назначил её на должность заместителя главы АМКУ – государственного уполномоченного.

Соответствующие документы №363/2021 и №364/2021 обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №363/2021.

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"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - отмечается в документе №364/2021.
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Топ комментарии
+16
просто так . Вовке фамилия понравилась . о чем то ему напоминает Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8005
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17.08.2021 10:45
+9
З мови зняли
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17.08.2021 10:51
+8
Бл, не успел! Де ти взявся🧐
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17.08.2021 10:47
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просто так . Вовке фамилия понравилась . о чем то ему напоминает Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8005
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17.08.2021 10:45 Ответить
Бл, не успел! Де ти взявся🧐
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17.08.2021 10:47 Ответить
З мови зняли
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17.08.2021 10:51 Ответить
Йому не "хваміліє пондравилось " ... Асоциації ...
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17.08.2021 11:52 Ответить
Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 6964
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17.08.2021 12:28 Ответить
Як там з розслідуванням картельного зговору виробників цукрі та олії в УКраїні? Глухо? З жовтня все розслідують?
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17.08.2021 10:46 Ответить
Ну і що? Головне, що не Порошенко! Рейтинг оно який! ЛюдЯм нравіцца і так!
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17.08.2021 10:49 Ответить
Вийде Зє та олія пузом, а цукор через дупіту. Так плювати та грабувати багатющих укрів.
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17.08.2021 11:03 Ответить
кто еще не знал что диабетик держит все сахзаводы Украины ?
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17.08.2021 11:30 Ответить
До ОПи преЗедента.
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17.08.2021 10:48 Ответить
СІНАЛОЄНКО
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17.08.2021 10:59 Ответить
Чергова корабельна сосна?
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17.08.2021 10:47 Ответить
До такого прізвища скоріше пасує кущ канабісу.
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17.08.2021 10:57 Ответить
очільником того, чого нема, треба призначати того, кого нема
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17.08.2021 10:52 Ответить
не збільшуйте фото! там ППц.
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17.08.2021 10:56 Ответить
За нас не переживайте - ми тут загартовані, ми бачили еротичну фотосесію Мендель.
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17.08.2021 11:01 Ответить
Підтверджую Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 5922
Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 8382
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17.08.2021 11:34 Ответить
Мутнорила та абсолютно бездіяльна контора. Як і більшість державних.
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17.08.2021 10:57 Ответить
А.ЧАПОНЕНКО
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17.08.2021 11:00 Ответить
А я вже про футболіста Коноплянку подумав
Тим більше, він вже на порозі закінчення спортивної карьєри, можливо теж в політику піде. Спортсмени в політиці - це зараз у тренді
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17.08.2021 11:05 Ответить
Ще одна з подружка компашки зЕЛенки, як і піщанська?
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17.08.2021 11:07 Ответить
Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 4726

"Брат Анжеліки Коноплянко, Євген Коноплянко, раніше був керівником ТОВ «Київ Ресурс Груп», що зареєстроване на ТОВ «Фінансова компанія "Мустанг Фінанс"» та ТОВ «Рента» Валерія Четвертакова. «Мустанг Фінанс» належить дніпровському бізнесмену Олександру Бондарчуку (99%) та Ірині Земляній (1%). За інформацією ЗМІ, компанія входить в умовну групу компаній «Абсолют». Сюди ж входять юридичні фірми «Абсолют» та ADS Legal Group. Остання надає послуги представництва і супроводу в органах АМКУ та судах, отримання дозволів на концентрації та узгоджені дії, а також провадить повний юридичний супровід у сфері публічних закупівель."
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17.08.2021 11:10 Ответить
своїх людей в клована а АМКУ вистачає. Чого він не хоче, щоб саме АМКУ визначав - хто олігарх, а хто ні?
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17.08.2021 11:09 Ответить
Старый состав надо сразу к стенке ставить как самых продажных. Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 12
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17.08.2021 11:10 Ответить
Тю. Я, похоже, единственный подумал что в статье опечатка и футболист Шахтера и некогда сборной Украины - Е. Коноплянка назначен на эту должность))
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17.08.2021 11:12 Ответить
А вы,друзья,как не садитесь,всё в музыканты не годитесь.
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17.08.2021 11:13 Ответить
Редакції Цензора - браво Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 2517 ..!! І вміють же підбирати теми для обговорень . Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 8618 .
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17.08.2021 11:42 Ответить
а кроме снятий и назначений, в Украине кто нибудь, что нибудь делает?
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17.08.2021 11:59 Ответить
Загребельная нервно курит в сторонке.
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17.08.2021 12:01 Ответить
Красивая фамилия. Чья сосна?)
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17.08.2021 12:37 Ответить
Без каннабиса Гнусавый просто жить не может, Слуги Каннабиса тоже.
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17.08.2021 17:41 Ответить
Чем больше для Зеленского коноплянки, тем лучше.
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17.08.2021 17:42 Ответить
Я схожу на цю коноплянку бачив у сетах DDF...))
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17.08.2021 23:02 Ответить
 
 