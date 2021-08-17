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Новини Політика України
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Зеленський (17456) призначення (1019) Антимонопольний комітет (336)

Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Анжеліку Коноплянко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ) і призначив її на посаду заступника голови АМКУ - державного уповноваженого.

Відповідні документи №363/2021 і №364/2021 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі Зеленського №363 / 2021.

"Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим", - наголошується в документі №364 / 2021.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
просто так . Вовке фамилия понравилась . о чем то ему напоминает Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8005
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17.08.2021 10:45
+9
З мови зняли
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17.08.2021 10:51
+8
Бл, не успел! Де ти взявся🧐
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17.08.2021 10:47
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просто так . Вовке фамилия понравилась . о чем то ему напоминает Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8005
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17.08.2021 10:45 Відповісти
Бл, не успел! Де ти взявся🧐
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17.08.2021 10:47 Відповісти
З мови зняли
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17.08.2021 10:51 Відповісти
Йому не "хваміліє пондравилось " ... Асоциації ...
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17.08.2021 11:52 Відповісти
Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 6964
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17.08.2021 12:28 Відповісти
Як там з розслідуванням картельного зговору виробників цукрі та олії в УКраїні? Глухо? З жовтня все розслідують?
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17.08.2021 10:46 Відповісти
Ну і що? Головне, що не Порошенко! Рейтинг оно який! ЛюдЯм нравіцца і так!
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17.08.2021 10:49 Відповісти
Вийде Зє та олія пузом, а цукор через дупіту. Так плювати та грабувати багатющих укрів.
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17.08.2021 11:03 Відповісти
кто еще не знал что диабетик держит все сахзаводы Украины ?
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17.08.2021 11:30 Відповісти
До ОПи преЗедента.
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17.08.2021 10:48 Відповісти
СІНАЛОЄНКО
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17.08.2021 10:59 Відповісти
Чергова корабельна сосна?
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17.08.2021 10:47 Відповісти
До такого прізвища скоріше пасує кущ канабісу.
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17.08.2021 10:57 Відповісти
очільником того, чого нема, треба призначати того, кого нема
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17.08.2021 10:52 Відповісти
не збільшуйте фото! там ППц.
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17.08.2021 10:56 Відповісти
За нас не переживайте - ми тут загартовані, ми бачили еротичну фотосесію Мендель.
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17.08.2021 11:01 Відповісти
Підтверджую Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 5922
Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 8382
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17.08.2021 11:34 Відповісти
Мутнорила та абсолютно бездіяльна контора. Як і більшість державних.
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17.08.2021 10:57 Відповісти
А.ЧАПОНЕНКО
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17.08.2021 11:00 Відповісти
А я вже про футболіста Коноплянку подумав
Тим більше, він вже на порозі закінчення спортивної карьєри, можливо теж в політику піде. Спортсмени в політиці - це зараз у тренді
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17.08.2021 11:05 Відповісти
Ще одна з подружка компашки зЕЛенки, як і піщанська?
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17.08.2021 11:07 Відповісти
Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 4726

"Брат Анжеліки Коноплянко, Євген Коноплянко, раніше був керівником ТОВ «Київ Ресурс Груп», що зареєстроване на ТОВ «Фінансова компанія "Мустанг Фінанс"» та ТОВ «Рента» Валерія Четвертакова. «Мустанг Фінанс» належить дніпровському бізнесмену Олександру Бондарчуку (99%) та Ірині Земляній (1%). За інформацією ЗМІ, компанія входить в умовну групу компаній «Абсолют». Сюди ж входять юридичні фірми «Абсолют» та ADS Legal Group. Остання надає послуги представництва і супроводу в органах АМКУ та судах, отримання дозволів на концентрації та узгоджені дії, а також провадить повний юридичний супровід у сфері публічних закупівель."
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17.08.2021 11:10 Відповісти
своїх людей в клована а АМКУ вистачає. Чого він не хоче, щоб саме АМКУ визначав - хто олігарх, а хто ні?
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17.08.2021 11:09 Відповісти
Старый состав надо сразу к стенке ставить как самых продажных. Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 12
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17.08.2021 11:10 Відповісти
Тю. Я, похоже, единственный подумал что в статье опечатка и футболист Шахтера и некогда сборной Украины - Е. Коноплянка назначен на эту должность))
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17.08.2021 11:12 Відповісти
А вы,друзья,как не садитесь,всё в музыканты не годитесь.
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17.08.2021 11:13 Відповісти
Редакції Цензора - браво Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 2517 ..!! І вміють же підбирати теми для обговорень . Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 8618 .
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17.08.2021 11:42 Відповісти
а кроме снятий и назначений, в Украине кто нибудь, что нибудь делает?
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17.08.2021 11:59 Відповісти
Загребельная нервно курит в сторонке.
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17.08.2021 12:01 Відповісти
Красивая фамилия. Чья сосна?)
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17.08.2021 12:37 Відповісти
Без каннабиса Гнусавый просто жить не может, Слуги Каннабиса тоже.
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17.08.2021 17:41 Відповісти
Чем больше для Зеленского коноплянки, тем лучше.
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17.08.2021 17:42 Відповісти
Я схожу на цю коноплянку бачив у сетах DDF...))
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17.08.2021 23:02 Відповісти
 
 