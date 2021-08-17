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Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Анжеліку Коноплянко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ) і призначив її на посаду заступника голови АМКУ - державного уповноваженого.
Відповідні документи №363/2021 і №364/2021 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі Зеленського №363 / 2021.
"Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим", - наголошується в документі №364 / 2021.
Топ коментарі
+16 violator
показати весь коментар17.08.2021 10:45
+9 Welt Schmerz
показати весь коментар17.08.2021 10:51
+8 Pravda Pravda 55d435b3
показати весь коментар17.08.2021 10:47
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Тим більше, він вже на порозі закінчення спортивної карьєри, можливо теж в політику піде. Спортсмени в політиці - це зараз у тренді
"Брат Анжеліки Коноплянко, Євген Коноплянко, раніше був керівником ТОВ «Київ Ресурс Груп», що зареєстроване на ТОВ «Фінансова компанія "Мустанг Фінанс"» та ТОВ «Рента» Валерія Четвертакова. «Мустанг Фінанс» належить дніпровському бізнесмену Олександру Бондарчуку (99%) та Ірині Земляній (1%). За інформацією ЗМІ, компанія входить в умовну групу компаній «Абсолют». Сюди ж входять юридичні фірми «Абсолют» та ADS Legal Group. Остання надає послуги представництва і супроводу в органах АМКУ та судах, отримання дозволів на концентрації та узгоджені дії, а також провадить повний юридичний супровід у сфері публічних закупівель."