Загребельская просит украинцев писать в Антимонопольный комитет заявления на "Укрзализныцю": Потеряли 465 млн грн на закупке колес у монополиста "Интерпайпа"

Агия Загребельская утверждает, что "Укрзализныця" потеряла 465 млн грн на закупке колес у "Интерпайпа", который продавал украинской железной дороге колеса по цене в два раза дороже, чем в Россию. Вместе с тем, Антимонопольный комитет (АМКУ) отказался расследовать этот факт, проигнорировал заявления Лиги антитраста и НАБУ, так как они, по словам АМКУ, не являются потерпевшими. Украинцев и компании, которые пользовались услугами "УЗ", просят писать заявления в АМКУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это в Facebook сообщила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская.

"465 000 000 грн (!!!)

Ровно столько, по нашим подсчетам, потеряла "Укрзализныця", а значит каждый из нас, на закупках колес у олигарха по монопольно завышенным ценам.

WTF и что будем с этим делать? Есть план. рассказываю

1. Думаю, вы уже догадались, что поставщик "золотых" колес - Виктор Пинчук (а я же говорила, что хороших олигархов не бывает) и его монополист "Интерпайп". И так, благодаря чиновникам "Укрзализныци" другого поставщика колес тупо нет. Потому что так случилось, что только продукцию "Интерпайп" УЗ смогла сертифицировать.

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2. Это классическая монополия (точнее не бывает) и классическая грабительская цена. Для понимания, в 2020 г. в Россию олигарх продавал колеса по цене вдвое ниже, чем украинской железной дороге.

3. Лига антитраста пожаловалась в Антимонопольный комитет. Однако там, традиционно, нам отказали, сказав, что наших прав и интересов это никак не касается.

4. Кроме нас в АМКУ пожаловалось НАБУ. Им также ответили, что это не их дело.

5. И это еще не все. В АМКУ пожаловался частный покупатель колес "Интерпайп" в Украине. И его заявление Комитет не рассмотрел. Но уже с другой мотивацией: мы сейчас проводим исследования, будем его проводить еще не знаем сколько (это может быть и 100 лет, закон не ограничивает), поэтому подождите, как закончим - тогда и рассмотрим ваше заявление. То есть понятно, что АМКУ не хочет расследовать злоупотребления олигарха.

6. Но (!!!) мы сейчас вместе с вами можем же заставить АМКУ это сделать. Для этого от вас потребуется:

- копия билета, который подтверждает, что вы были / будете хоть раз пассажиром УЗ;

- заполнение заявления или анкеты (ссылка) (инструкция по заполнению здесь);

- если заполняете заявление, то направляете его на АМКУ почтой (в бумажном виде и с живой подписью) или по электронке (подписанное ЭЦП) и к заявлению прилагаете копию билета;

- если вам удобнее, чтобы мы это сделали за вас, то заполняйте анкету (ссылка), мы с вами свяжемся и все сделаем.

Почему это важно сделать и почему это должно подействовать?

Мы все возмущаемся отсутствием кондиционеров в поездах, грязным бельем, убитыми вагонами и дождями с крыши. Это все, в том числе, результат закупок по монопольно-завышенным ценам.

И АМКУ может отказать нам, НАБУ и частной компании. Однако, если заявление подпишут сотни пассажиров железной дороги, "морозиться" Комитету будет существенно труднее.

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А еще, тогда мы будем иметь процессуальные права в этом расследовании и сможем влиять на его ход.

Подытоживая. Предлагаю возмущаться не на кухнях и в Фейсбуке, а в официальных заявлениях. Этот путь точно будет эффективным. Тем более, вам на это надо будет потратить только пару минут. Все остальное мы сделаем за вас.

Переходите по ссылке. Заполняйте. И давайте вместе заставлять чиновников экономить наши деньги и обеспечивать нам достойный сервис", - призвала Загребельская.







