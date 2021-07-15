Загребельская просит украинцев писать в Антимонопольный комитет заявления на "Укрзализныцю": Потеряли 465 млн грн на закупке колес у монополиста "Интерпайпа"
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Агия Загребельская утверждает, что "Укрзализныця" потеряла 465 млн грн на закупке колес у "Интерпайпа", который продавал украинской железной дороге колеса по цене в два раза дороже, чем в Россию. Вместе с тем, Антимонопольный комитет (АМКУ) отказался расследовать этот факт, проигнорировал заявления Лиги антитраста и НАБУ, так как они, по словам АМКУ, не являются потерпевшими. Украинцев и компании, которые пользовались услугами "УЗ", просят писать заявления в АМКУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об это в Facebook сообщила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская.
"465 000 000 грн (!!!)
Ровно столько, по нашим подсчетам, потеряла "Укрзализныця", а значит каждый из нас, на закупках колес у олигарха по монопольно завышенным ценам.
WTF и что будем с этим делать? Есть план. рассказываю
1. Думаю, вы уже догадались, что поставщик "золотых" колес - Виктор Пинчук (а я же говорила, что хороших олигархов не бывает) и его монополист "Интерпайп". И так, благодаря чиновникам "Укрзализныци" другого поставщика колес тупо нет. Потому что так случилось, что только продукцию "Интерпайп" УЗ смогла сертифицировать.
2. Это классическая монополия (точнее не бывает) и классическая грабительская цена. Для понимания, в 2020 г. в Россию олигарх продавал колеса по цене вдвое ниже, чем украинской железной дороге.
3. Лига антитраста пожаловалась в Антимонопольный комитет. Однако там, традиционно, нам отказали, сказав, что наших прав и интересов это никак не касается.
4. Кроме нас в АМКУ пожаловалось НАБУ. Им также ответили, что это не их дело.
5. И это еще не все. В АМКУ пожаловался частный покупатель колес "Интерпайп" в Украине. И его заявление Комитет не рассмотрел. Но уже с другой мотивацией: мы сейчас проводим исследования, будем его проводить еще не знаем сколько (это может быть и 100 лет, закон не ограничивает), поэтому подождите, как закончим - тогда и рассмотрим ваше заявление. То есть понятно, что АМКУ не хочет расследовать злоупотребления олигарха.
6. Но (!!!) мы сейчас вместе с вами можем же заставить АМКУ это сделать. Для этого от вас потребуется:
- копия билета, который подтверждает, что вы были / будете хоть раз пассажиром УЗ;
- заполнение заявления или анкеты (ссылка) (инструкция по заполнению здесь);
- если заполняете заявление, то направляете его на АМКУ почтой (в бумажном виде и с живой подписью) или по электронке (подписанное ЭЦП) и к заявлению прилагаете копию билета;
- если вам удобнее, чтобы мы это сделали за вас, то заполняйте анкету (ссылка), мы с вами свяжемся и все сделаем.
Почему это важно сделать и почему это должно подействовать?
Мы все возмущаемся отсутствием кондиционеров в поездах, грязным бельем, убитыми вагонами и дождями с крыши. Это все, в том числе, результат закупок по монопольно-завышенным ценам.
И АМКУ может отказать нам, НАБУ и частной компании. Однако, если заявление подпишут сотни пассажиров железной дороги, "морозиться" Комитету будет существенно труднее.
А еще, тогда мы будем иметь процессуальные права в этом расследовании и сможем влиять на его ход.
Подытоживая. Предлагаю возмущаться не на кухнях и в Фейсбуке, а в официальных заявлениях. Этот путь точно будет эффективным. Тем более, вам на это надо будет потратить только пару минут. Все остальное мы сделаем за вас.
Переходите по ссылке. Заполняйте. И давайте вместе заставлять чиновников экономить наши деньги и обеспечивать нам достойный сервис", - призвала Загребельская.
Пожалуйста, подождите...
Интерпайп поставляет колеса УЗ очень давно. В 2015-2019 точно.
"бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская"
или укрзализныця - кристально чистая компания, а не шарашкина контора?
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
Все для друзей-олигархов.
8.4. За ініціативою органів Комітету, голови відділення
відповідно до абзацу четвертого частини 1 статті 36 Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) у разі
безпосереднього виявлення державними службовцями Комітету,
відділення ознак порушення об'єктом перевірки законодавства про
захист економічної конкуренції, визначеного статтею 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції" та статтями 1, 4 - 19
Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
( 236/96-ВР ).
Хотите избежать подобных звиздецов - приватизируйте все госпредприятия, а деньги раздайте людям. Потому что народ не способен управлять своей собственностью, а государство (чиновники) эту собственность просто разворовывает. Частник же не позволит коррупционерам дерибанить свое имущество.
О том, сколько ей удалось заработать на должности в Минюсте, может говорить сравнение деклараций за 2014 и 2015 годы. Буквально за год вместо прочерков появилось около 10 млн грн. наличными. О коррупционном происхождении денег может свидетельствовать тот факт, что за 3 года ни копейки из этих средств не было ни потрачено, ни положено в банк. Это может означать лишь то, что на самом деле это виртуальные деньги, которые Ахундова успела задекларировать в 2015 году, которые в любой момент могут стать оправданием ее роскошной жизни на зарплату госуполномоченного в 53 тыс. грн. (меньше 2 тыс долларов) в месяц.
Схема системного обжалования закупок
Не секрет, что одним из ключевых вопросов, решением которых занимается Антимонопольный комитет - это рассмотрение жалоб на неправомерные действия участников публичных закупок. Для этого в комитете есть постоянно действующая админколлегия, куда входила и Загребельская.
Именно Загребельская регулярно организовывала тренинги для потенциальных жалобщиков, в результате которых те почему-то становились клиентами фирмы «ADS Legal Group», которая контролируется мужем Загребельской и ее братом. По слухам, сотрудников фирмы набирала среди сотрудников АМКУ помощница самой Агии. При этом, по данным источников в комитете, Загребельская наладила систему стимулирования сотрудников департамента обжалования публичных закупок АМКУ для максимального содействия работе фирмы родственников.
Ведь Газпром вернул Украине деньги за то что продавал газ по завышенной стоимости используя монопольное положение-почему не подать подобный иск к Интерпайпу? А потому что все получили свой откат и тихие и довольные