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Новости Политика Украины
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НАБУ (3804) коррупция (8149) Пинчук (274) Укрзализныця (2552) монополия (103) Антимонопольный комитет (465) Интерпайп (19) Загребельская (96)

Загребельская просит украинцев писать в Антимонопольный комитет заявления на "Укрзализныцю": Потеряли 465 млн грн на закупке колес у монополиста "Интерпайпа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Загребельская просит украинцев писать в Антимонопольный комитет заявления на "Укрзализныцю": Потеряли 465 млн грн на закупке колес у монополиста "Интерпайпа"

Агия Загребельская утверждает, что "Укрзализныця" потеряла 465 млн грн на закупке колес у "Интерпайпа", который продавал украинской железной дороге колеса по цене в два раза дороже, чем в Россию. Вместе с тем, Антимонопольный комитет (АМКУ) отказался расследовать этот факт, проигнорировал заявления Лиги антитраста и НАБУ, так как они, по словам АМКУ, не являются потерпевшими. Украинцев и компании, которые пользовались услугами "УЗ", просят писать заявления в АМКУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это в Facebook сообщила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская.

"465 000 000 грн (!!!)

Ровно столько, по нашим подсчетам, потеряла "Укрзализныця", а значит каждый из нас, на закупках колес у олигарха по монопольно завышенным ценам.

WTF и что будем с этим делать? Есть план. рассказываю 

1. Думаю, вы уже догадались, что поставщик "золотых" колес - Виктор Пинчук (а я же говорила, что хороших олигархов не бывает) и его монополист "Интерпайп". И так, благодаря чиновникам "Укрзализныци" другого поставщика колес тупо нет. Потому что так случилось, что только продукцию "Интерпайп" УЗ смогла сертифицировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером "Ланет" за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская

2. Это классическая монополия (точнее не бывает) и классическая грабительская цена. Для понимания, в 2020 г. в Россию олигарх продавал колеса по цене вдвое ниже, чем украинской железной дороге.

3. Лига антитраста пожаловалась в Антимонопольный комитет. Однако там, традиционно, нам отказали, сказав, что наших прав и интересов это никак не касается.

4. Кроме нас в АМКУ пожаловалось НАБУ. Им также ответили, что это не их дело.

5. И это еще не все. В АМКУ пожаловался частный покупатель колес "Интерпайп" в Украине. И его заявление Комитет не рассмотрел. Но уже с другой мотивацией: мы сейчас проводим исследования, будем его проводить еще не знаем сколько (это может быть и 100 лет, закон не ограничивает), поэтому подождите, как закончим - тогда и рассмотрим ваше заявление. То есть понятно, что АМКУ не хочет расследовать злоупотребления олигарха.

6. Но (!!!) мы сейчас вместе с вами можем же заставить АМКУ это сделать. Для этого от вас потребуется:

- копия билета, который подтверждает, что вы были / будете хоть раз пассажиром УЗ;

- заполнение заявления или анкеты (ссылка) (инструкция по заполнению здесь);

- если заполняете заявление, то направляете его на АМКУ почтой (в бумажном виде и с живой подписью) или по электронке (подписанное ЭЦП) и к заявлению прилагаете копию билета;

- если вам удобнее, чтобы мы это сделали за вас, то заполняйте анкету (ссылка), мы с вами свяжемся и все сделаем.

Почему это важно сделать и почему это должно подействовать?

Мы все возмущаемся отсутствием кондиционеров в поездах, грязным бельем, убитыми вагонами и дождями с крыши. Это все, в том числе, результат закупок по монопольно-завышенным ценам.

И АМКУ может отказать нам, НАБУ и частной компании. Однако, если заявление подпишут сотни пассажиров железной дороги, "морозиться" Комитету будет существенно труднее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование нанесения 102,7 млн грн убытков при закупке дизтоплива для "Укрзализныци", - НАБУ

А еще, тогда мы будем иметь процессуальные права в этом расследовании и сможем влиять на его ход.

Подытоживая. Предлагаю возмущаться не на кухнях и в Фейсбуке, а в официальных заявлениях. Этот путь точно будет эффективным. Тем более, вам на это надо будет потратить только пару минут. Все остальное мы сделаем за вас.

Переходите по ссылке. Заполняйте. И давайте вместе заставлять чиновников экономить наши деньги и обеспечивать нам достойный сервис", - призвала Загребельская.

Загребельская просит украинцев писать в Антимонопольный комитет заявления на Укрзализныцю: Потеряли 465 млн грн на закупке колес у монополиста Интерпайпа 01
Загребельская просит украинцев писать в Антимонопольный комитет заявления на Укрзализныцю: Потеряли 465 млн грн на закупке колес у монополиста Интерпайпа 02
Загребельская просит украинцев писать в Антимонопольный комитет заявления на Укрзализныцю: Потеряли 465 млн грн на закупке колес у монополиста Интерпайпа 03
Загребельская просит украинцев писать в Антимонопольный комитет заявления на Укрзализныцю: Потеряли 465 млн грн на закупке колес у монополиста Интерпайпа 04
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Топ комментарии
+7
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 12:26
+3
Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на "Укрзалізницю": Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста "Інтерпайпу" - Цензор.НЕТ 3242.
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15.07.2021 12:55
+2
Какое же говнище развёл вокруг себя Кучма. Когда он уже сдохнет, скотина ?
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15.07.2021 12:44
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Правила форума Совет форумчан
Классика жанра для украинских чудо-"бизнесменов" : закрыть свой рынок, создать себе тепличные условия и втюхивать украинцам товары сомнительного качества по сумасшедшим ценам. А вы думаете дворцы на Лондонщине откуда берутся?
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15.07.2021 12:25 Ответить
Петро, ото боровся з монополістами. Драв їх, аж пірья сипалося.
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15.07.2021 12:55 Ответить
Не сцы. Щас Величайший разрулит. В турборежиме. 73% - гарантируют это! Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на "Укрзалізницю": Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста "Інтерпайпу" - Цензор.НЕТ 9550
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15.07.2021 13:02 Ответить
"Классика жанра" - это визг свиней оторванных от корыта.

Интерпайп поставляет колеса УЗ очень давно. В 2015-2019 точно.
"бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская"
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15.07.2021 13:22 Ответить
напомни мне хоть один прецедент когда АМКУ был полезным и на страже закона?
или укрзализныця - кристально чистая компания, а не шарашкина контора?
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15.07.2021 16:18 Ответить
Ну так уже 2 года НОВАЯ власть. Почему она не показывает как боротся с откатами и явным грабежем госсобственности?
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15.07.2021 17:24 Ответить
Вы настолько поклонник зеленского, и так в него верите, и думаете, что он сделает больше за 2 года, чем порошенко, которому пять лет не хватило (ни на что)?
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16.07.2021 10:21 Ответить
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 12:26 Ответить
В прошлом созыве так-же сделали голосами блока порошенко и народного фронта.
Все для друзей-олигархов.
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15.07.2021 13:15 Ответить
А я о чем? Вот и думаю, а нахера нам эти депутаты?
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15.07.2021 15:07 Ответить
"Интерпайпа"? Снова эта чурка Ахметка доит бюджет Украины! Сколько можно терпеть этих мразей донецких?
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15.07.2021 12:28 Ответить
Какой нахрен Ахметка? Интерпайп - это Пинчук!
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15.07.2021 12:48 Ответить
04 июн. 2004 г. - Леонід Кучма: "Я хочу разом з вами подивитися на Україну без Кучми"
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15.07.2021 13:12 Ответить
Наверное удивлю г-жу Загребельскую, но амку может провсти проверку и по собственной инициативе
8.4. За ініціативою органів Комітету, голови відділення
відповідно до абзацу четвертого частини 1 статті 36 Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) у разі
безпосереднього виявлення державними службовцями Комітету,
відділення ознак порушення об'єктом перевірки законодавства про
захист економічної конкуренції, визначеного статтею 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції" та статтями 1, 4 - 19
Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
( 236/96-ВР ).
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15.07.2021 12:33 Ответить
наверное удивлю: АМКУ не может ничего
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15.07.2021 16:19 Ответить
При всем желании за шаловливыми ручками каждого чинуши в стране не уследить. Тем более, что активисты за это зарплату не получают, а значит их мотивация рано или поздно сходит на нет.
Хотите избежать подобных звиздецов - приватизируйте все госпредприятия, а деньги раздайте людям. Потому что народ не способен управлять своей собственностью, а государство (чиновники) эту собственность просто разворовывает. Частник же не позволит коррупционерам дерибанить свое имущество.
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15.07.2021 12:41 Ответить
А почему не в Спортлото? Владимир Семенович давно сказал кому, куда и откуда писать такие письма.
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15.07.2021 12:42 Ответить
Какое же говнище развёл вокруг себя Кучма. Когда он уже сдохнет, скотина ?
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15.07.2021 12:44 Ответить
пінчук то свій, а своїх ніззя! сєрлєщ вам про то скаже! вот єслі бо то бил парашенка...
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15.07.2021 12:45 Ответить
Пінчук збирає нових вакарчуків під новий політичний проект , щоб типу патріотично лобіювали його грабіжницький бізнес, а він відстєгньот наступним депутатам наступного голосу...
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15.07.2021 12:51 Ответить
Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на "Укрзалізницю": Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста "Інтерпайпу" - Цензор.НЕТ 3242.
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15.07.2021 12:55 Ответить
" Лига антитраста пожаловалась в Антимонопольный комитет. Однако там, традиционно, нам отказали, сказав, что наших прав и интересов это никак не касается" Глава антимонопольного комитета является сестрой подруги детства ЗЕпляди, которая работает у него управляющей делами, счетами и виллой в Италии.
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15.07.2021 13:06 Ответить
на должности замглавы Государственной исполнительной службы Агия Ахундова оказалась замешана в многомиллиардной схеме по вымыванию денег в карманы коррупционеров - «СЕТАМ» - системе электронных торгов арестованным имуществом. По данным журналистов, на этом посту Агия вступила в сговор с владельцами обанкротившихся банков и контролировала продажу им их же залоговых активов по заниженной цене. Это, возможно, и стало причиной ее увольнения из министерства. Очевидцы событий также рассказывают, что в течение 2015-16 года Загребельская активно - но безуспешно - пыталась привлечь к работе в АМКУ представителей группы, с которой она сотрудничала в Минюсте, и которая впоследствии также была со скандалом уволена.
О том, сколько ей удалось заработать на должности в Минюсте, может говорить сравнение деклараций за 2014 и 2015 годы. Буквально за год вместо прочерков появилось около 10 млн грн. наличными. О коррупционном происхождении денег может свидетельствовать тот факт, что за 3 года ни копейки из этих средств не было ни потрачено, ни положено в банк. Это может означать лишь то, что на самом деле это виртуальные деньги, которые Ахундова успела задекларировать в 2015 году, которые в любой момент могут стать оправданием ее роскошной жизни на зарплату госуполномоченного в 53 тыс. грн. (меньше 2 тыс долларов) в месяц.
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15.07.2021 13:21 Ответить
Ну и, собственно, засм эта девуля "просит" лохов что то:
Схема системного обжалования закупок
Не секрет, что одним из ключевых вопросов, решением которых занимается Антимонопольный комитет - это рассмотрение жалоб на неправомерные действия участников публичных закупок. Для этого в комитете есть постоянно действующая админколлегия, куда входила и Загребельская.
Именно Загребельская регулярно организовывала тренинги для потенциальных жалобщиков, в результате которых те почему-то становились клиентами фирмы «ADS Legal Group», которая контролируется мужем Загребельской и ее братом. По слухам, сотрудников фирмы набирала среди сотрудников АМКУ помощница самой Агии. При этом, по данным источников в комитете, Загребельская наладила систему стимулирования сотрудников департамента обжалования публичных закупок АМКУ для максимального содействия работе фирмы родственников.
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15.07.2021 13:22 Ответить
Обыкновенный шантаж чужими руками)
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15.07.2021 13:23 Ответить
Зе отстегнул Пинчуку с наших налогов за поддержку.
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15.07.2021 13:58 Ответить
Думаю Зеленский и банда имеют хорошие откаты за то что не замечают явных хищений в государственных корпорациях. Любой нормальный антимонопольный комитет и суд постановил-бы вернуть в госбюджет Украины деньги которые переплатили Интерпайпу.
Ведь Газпром вернул Украине деньги за то что продавал газ по завышенной стоимости используя монопольное положение-почему не подать подобный иск к Интерпайпу? А потому что все получили свой откат и тихие и довольные
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15.07.2021 17:21 Ответить
В эти 465 млн уже зубами вцепилось озверевшее кодло, и хер ты вырвешь эти миллионы. Остальное ла-ла-ла.
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15.07.2021 17:29 Ответить
 
 