Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Північ"

Сегодня, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Північ".

Подчеркивается, что в результате обстрела ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - следует из сообщения.

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