Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Північ"
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Сегодня, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Північ".
Подчеркивается, что в результате обстрела ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - следует из сообщения.
Пожалуйста, подождите...
А у телеящіку папіки та свати...
Nick Dmytriiev:
Подивіться на перекладачку Олланда... та й на самого Олланда.
Пізніше, про один з таких епізодів Франсуа Олланд напише в своїй книзі «Уроки Влади»:
«Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни…»
47/56:
Як на мене мордяки у помічників за Оландом ще більш показові
Бо звикли, п@скуди, перед хйлом на четвереньках.. Мабуть ПП у виразах не соромився,та й хйло не очікувало.. Якись такі все ж приємні спогади, коли не соромно було..
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
На Донбасі унаслідок обстрілів окупантів загинув український військовий