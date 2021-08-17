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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ

Сегодня, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Північ".

Подчеркивается, что в результате обстрела ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз нарушили режим "тишины", - штаб ООС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Були часи...
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4759
Nick Dmytriiev:
Подивіться на перекладачку Олланда... та й на самого Олланда.
Пізніше, про один з таких епізодів Франсуа Олланд напише в своїй книзі «Уроки Влади»:
«Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни…»

47/56:
Як на мене мордяки у помічників за Оландом ще більш показові

Бо звикли, п@скуди, перед хйлом на четвереньках.. Мабуть ПП у виразах не соромився,та й хйло не очікувало.. Якись такі все ж приємні спогади, коли не соромно було..
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17.08.2021 11:59
+2
Кодного дня загиблі чи поранені.
А у телеящіку папіки та свати...
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17.08.2021 11:56
+1
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8537
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17.08.2021 12:01
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Правила форума Совет форумчан
Кодного дня загиблі чи поранені.
А у телеящіку папіки та свати...
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17.08.2021 11:56 Ответить
Бункерфюрер ждет Меркель в гости, расчесывает лысину и размазывает миролюбивость на свою ботоксную морду. Может рашоорки в ближайшие дни и снизят интенсивность обстрелов...
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17.08.2021 11:59 Ответить
Були часи...
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4759
Nick Dmytriiev:
Подивіться на перекладачку Олланда... та й на самого Олланда.
Пізніше, про один з таких епізодів Франсуа Олланд напише в своїй книзі «Уроки Влади»:
«Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни…»

47/56:
Як на мене мордяки у помічників за Оландом ще більш показові

Бо звикли, п@скуди, перед хйлом на четвереньках.. Мабуть ПП у виразах не соромився,та й хйло не очікувало.. Якись такі все ж приємні спогади, коли не соромно було..
показать весь комментарий
17.08.2021 11:59 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8537
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17.08.2021 12:01 Ответить
Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Смертельне поранення отримав український військовослужбовець.

На Донбасі унаслідок обстрілів окупантів загинув український військовий
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17.08.2021 12:06 Ответить
Швидкого одужанна нашому захисникові.
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17.08.2021 12:22 Ответить
 
 