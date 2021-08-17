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Новости ЭкономикаОбщество
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трудовая миграция (244) заробитчане (585)

Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

По прогнозам, "охота" на кадры в перспективе будет только усиливаться.

"Завлекают, как могут": спрос на украинских специалистов за рубежом снова растет, говорят специалисты. Европейские фирмы по подбору кадров размещают в соцсетях все больше объявлений с "выгодными предложениями" для украинских специалистов, особое внимание начали оказывать представителям технических специальностей. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Пока – я подчеркиваю, пока что – трудовая миграция украинцев из Украины не несет большой угрозы для нашего экономического развития. Но рано или поздно люди начнут для себя выбирать возможности будущего проживания, и будут выбирать страну, в которой они захотят остаться. И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине. И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития", – предостерегает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Страны-соседи, не только Польша. Это делает Беларусь, где полмиллиона наших мигрантов, Россия, Китай забирают наши технические кадры, другие страны Азии... Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена", – объясняет Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

"Охота" на кадры в перспективе будет только усиливаться, считают аналитики. Ведь Европа существенно "стареет" и требует опытных рук. Поэтому, отмечают специалисты, Украине следует немедленно внедрять системную госполитику по противодействию "оттока мозгов". И начать можно с поддержки отечественного бизнеса, системно инвестирующего в человеческий ресурс.
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Топ комментарии
+9
крепосное право решит эти и многие другие досадные недоразумения.
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17.08.2021 13:41
+5
Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена

А у нас цена в разы ниже чем предлагают там. Платить не пробовали адекватную цену за мозги? Глядишь и проблемы бы не было. Ведь все равно платить придется через какое-то время. И уже совсем другую цену тем же специалистам которые уехали и которых вы будете вынуждены выписать сюда только уже как представителей иностранных фирм.
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17.08.2021 13:48
+4
Після десятилітнього шоу кварталів, сріалів у мізки типу скоти та слуга нароту годі розраховувати на здорові мізки в цій країні.
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17.08.2021 13:43
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Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 4919
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17.08.2021 13:41 Ответить
крепосное право решит эти и многие другие досадные недоразумения.
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17.08.2021 13:41 Ответить
Достойная оплата за интелектуальный /и не только/ труд - это единственая действенная мера!
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17.08.2021 14:26 Ответить
Ну на самом деле, наши "мозги" нередко уезжают на совершенно неквалифицированную работу, потому зарплата может быть и не настолько большой как на Западе, но она должна быть хотя бы такой, чтоб люди рассмотрели возможность остаться с семьёй.
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17.08.2021 18:53 Ответить
а "прописку" до сих пор не отменили /крепостное право по факту еще не искоренили/
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17.08.2021 14:27 Ответить
иди и возьми себя сам за такое предложение.
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17.08.2021 14:36 Ответить
Після десятилітнього шоу кварталів, сріалів у мізки типу скоти та слуга нароту годі розраховувати на здорові мізки в цій країні.
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17.08.2021 13:43 Ответить
якщо мізки розумні, то це не впливає, тим більше розумні не витрачають час на писанину роками і тупі серіали
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17.08.2021 14:01 Ответить
Нащо? У нас вже третій рік фестиваль двійочників та невігласів, що тут розумним робити?
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17.08.2021 13:45 Ответить
Я б сказав тридцята річниця. Ситуація не сьогодні і не вчора така склалася.
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17.08.2021 13:49 Ответить
А то до этого, конечно, были сплошные профессионалы. Да там половина всё тот же состав. А вот профессионалы, технари, вот они со страны сваливают.
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17.08.2021 19:03 Ответить
До цього хоч соромно не було.
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17.08.2021 19:36 Ответить
избирателям зе это не грозит
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17.08.2021 13:46 Ответить
Опіздали. Тут вже майже самі дебіли залишились.
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17.08.2021 13:46 Ответить
Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена

А у нас цена в разы ниже чем предлагают там. Платить не пробовали адекватную цену за мозги? Глядишь и проблемы бы не было. Ведь все равно платить придется через какое-то время. И уже совсем другую цену тем же специалистам которые уехали и которых вы будете вынуждены выписать сюда только уже как представителей иностранных фирм.
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17.08.2021 13:48 Ответить
Дело не в цене. Зарплаты тоже разные бывают. Дело в том, что в стране нет стабильности. И человек на ту же зарплату заплатит меньше налогов, снимет нормальное жильё и будет жить, имея возможность планировать будущее.
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17.08.2021 19:05 Ответить
Зарплаты конечно же всегда бывают разные. Только вот дело в том, что иностранные фирмы предлагают адекватную зарплату. Т.е. зарплату которая позволяет достаточно пристойно жить. Позволяет не думать как дотянуть до следующей зарплаты. Плюс позволяют откладывать и планировать будущее. Наши же зарплаты зачатую не позволяют даже дотянуть до следующей. Т.е. они не адекватны средним затратам на жизнь.
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17.08.2021 19:12 Ответить
Царь клован мастеровых и звездочётов иметь желают.
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17.08.2021 13:50 Ответить
Скорее всего эта системная политика будет выглядеть в виде большой финансовой дани для тех, кто выезжает. Поднять зарплату и уровень жизни у них "политической воли" не хватит, то бишь олигархат не захочет делиться с работниками.
Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 8719
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17.08.2021 13:50 Ответить
Внуку 16.Английский знает отлично,немецкий хорошо,с ПК на ты.После получения IT образования дальнейшую жизнь видит вне Украины.Тем более есть друзья в Канаде.Как то так.Спасибо зебилам.
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17.08.2021 13:55 Ответить
быстро же у наших небожителей возник кадровый голод среди челяди, а ведь еще не всё из этой страны высосано !
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17.08.2021 13:56 Ответить
Почему ж быстро? Кадровый голод начинался постепенно. Сначала отток старых кадров, потом разрушение системы образование, теперь трудовая миграция.
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17.08.2021 19:06 Ответить
вы не можете сделать простую перепись населения и элементарный аудит пенсионного фонда, откуда у вас "мозги"? Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 5826
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17.08.2021 13:57 Ответить
Ніякі "державні політики" в таких питаннях не допоможуть. Бо спеціалістів працевлаштовує не держава а ринок. Держава може запропонувати лише низькооплачувані робочі місця на державних підприємствах, з купою корупції, кумівства та бюрократії. Але хороший спеціаліст такої роботи уникає.
Поки держава не створить умов для розвитку свого ринку, спеціалісти будуть перетікати на ринки інших держав. Але для цього доведеться обмежити апетити українського "нобілітету" - силовиків, суддів та чиновників. Тобто ті, хто мають владу, повинні свідомо наступити самі собі на горло. Пожертвувати власними інтересами заради розвитку системи, з якої вони теж харчуються. І я сумніваюсь, що у українського "нобілітету" вистачить волі та розуму піти на подібний крок. А отже відтік спеціалістів продовжиться.
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17.08.2021 13:57 Ответить
держава може створити умови для того аби розвивалася економіка. Але це не про нашу олігархічно-бандитську охлократію.
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17.08.2021 14:45 Ответить
"И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине." Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 4829

Зебилы, пока этот "мигрант" в трудоспособном возрасте и востребован- точно нет.
А уж при вас, дебилах, клоунах и предателях у власти- тем более. Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 7842
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17.08.2021 13:59 Ответить
Ну трудовые мигранты тоже не слишком и умом наделены. Свои денежки они ведь все равно сюда отправляют, ЗЕбилов "подкармливать". А те и рады. Если за прошлый год 4 лярда зелени в страну зашло от заробитчан, то в этом году уже ежемесячно по лярду заходит. Улавливаете?)))
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17.08.2021 19:43 Ответить
Не все такие идиоты и не всё они сюда отправляют. Україні варто негайно запровадити системну державну політику з протидії "відтоку мізків", - аналітики - Цензор.НЕТ 557
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18.08.2021 13:09 Ответить
технічного спеціаліста тримають технічною роботою. тобто попитом на його спеціальність. і конкурентною з/п.
без створення нових бізнесів з продукцією з високою добавленою вартістю цього не можливо.
а бізнесів не створити без попиту на продукцію та інвестицій/кридитів.
Владі потрібно розібратись спочатку з корупційним податком, власною неефиктивністю а далі завдяки меншій собівартості праці, меншому логістичному плечу тощо може і нас завалять інвестиціями і дешевими кредитами як Китай
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17.08.2021 14:23 Ответить
вони(наші керманичі) дивляться на свій рахунок а потім на ваш допис і кажуть - а ми більш ніж ефективні, ми гіперефективні.
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17.08.2021 14:47 Ответить
Единственно правильная политика - платите много, достойно, не лгите никому
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17.08.2021 14:31 Ответить
Не вбивай. Не кради.Не свідчи неправдиво на ближнього твого - відомі принципи, але по ним так важко жити.
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17.08.2021 14:49 Ответить
Просто треба починати нормально платити людям праці . Просте рішення .
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17.08.2021 14:33 Ответить
Ключевое слово - низкая цена.
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17.08.2021 14:34 Ответить
плюс полное отсутсвие справедливости.
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17.08.2021 14:37 Ответить
любая госуслуга - требуется прописка и военкомат.
Не говоря уже о банально правах на вождение.
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17.08.2021 14:40 Ответить
маячня, це питання які виникають і в інших країнах. Справа в тому що як тільки ти починаєш якусь справу, одразу з'являються мусора, податкова, сбу, пожежники, депутати, бандити та інша нечисть яка погрожує і вимагає своєї частки.
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17.08.2021 14:52 Ответить
Дия сити к тому же. с попыткой пронести пункт о запрете свободного рынка труда среди айтишников.
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17.08.2021 14:42 Ответить
мозги потекли у 73 % уже давно и в неизвестном направлении
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17.08.2021 15:01 Ответить
Україна - в рабстві двох-трьох олігархів за скибку хліба, раби біжать від панів, пани негодують.
Куди там західним "експлуататорам".
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17.08.2021 15:12 Ответить
Страны-соседи, не только Польша. Это делает Беларусь, где полмиллиона наших мигрантов, Источник: https://censor.net/ru/n3283177
Зачем в Белорусь мигрировать?
для чего?
не проще удаленно работать (ели идет речь про it-специалистов)?
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17.08.2021 15:16 Ответить
Не все родились ай-тишниками. Есть много просто работяг, которые хотят спокойной жизни и заработка на хлеб. Могилевская область вся украинцами забита. Там беженцев куча, а в селе сейчас батька дома строит, инфраструктуру развивает. 10 лет отработал в селе - дом твой, как при союзе было в ЖЕКах. Учитель сельский получает в полтора раза выше зарплату аналогичного городского учителя. И так далее.
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17.08.2021 19:40 Ответить
конечно будет усиливаться, а если нет, топовым компаниям придется самим обучать и платить за обучение, по скольку хороший специалист не хочет сидеть в стране без перспектив
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17.08.2021 15:41 Ответить
мозги давно уже покинули Украину.. остались только 73%тные
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17.08.2021 17:54 Ответить
Зря вы так. Еще остались мозги в Украине, только хитровы...баные.))) Думаете тупорылые сидят во всяких там вертикалях власти и нас стригут и доят? Как раз нет. Продуманные и хитрожопые и не обделенные мозгом.)))
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17.08.2021 19:37 Ответить
Я вам таки скажу, что с такой системой образования, нам скоро не нужно будет переживать про отток мозгов, я вас уверяю. Нынешние выпускники ВУЗов просто не понимают ни специфики работы, ни имеют базы знаний.
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17.08.2021 18:34 Ответить
Якщо держава Україна буде платити "мізкам" достойні Людини ,на рівні Європейських, зарплати,то ніхто й не рипнеться із неї. Не буде сенсу тинятись по світу у пошуках кращої долі.
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17.08.2021 19:15 Ответить
Как это не несет большой угрозы для нашего экономического развития???
А что по вашему означает цифра 50 000 украинских студентов только в Польше? Это не угроза? Или вы наивно считаете что они вернутся в Украину "кормить" всякую наволочь в чиновничьих креслах?)))
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17.08.2021 19:34 Ответить
 
 