Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики
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По прогнозам, "охота" на кадры в перспективе будет только усиливаться.
"Завлекают, как могут": спрос на украинских специалистов за рубежом снова растет, говорят специалисты. Европейские фирмы по подбору кадров размещают в соцсетях все больше объявлений с "выгодными предложениями" для украинских специалистов, особое внимание начали оказывать представителям технических специальностей. Об этом говорится в сюжете "5 канала".
"Пока – я подчеркиваю, пока что – трудовая миграция украинцев из Украины не несет большой угрозы для нашего экономического развития. Но рано или поздно люди начнут для себя выбирать возможности будущего проживания, и будут выбирать страну, в которой они захотят остаться. И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине. И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития", – предостерегает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
"Страны-соседи, не только Польша. Это делает Беларусь, где полмиллиона наших мигрантов, Россия, Китай забирают наши технические кадры, другие страны Азии... Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена", – объясняет Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
"Охота" на кадры в перспективе будет только усиливаться, считают аналитики. Ведь Европа существенно "стареет" и требует опытных рук. Поэтому, отмечают специалисты, Украине следует немедленно внедрять системную госполитику по противодействию "оттока мозгов". И начать можно с поддержки отечественного бизнеса, системно инвестирующего в человеческий ресурс.
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А у нас цена в разы ниже чем предлагают там. Платить не пробовали адекватную цену за мозги? Глядишь и проблемы бы не было. Ведь все равно платить придется через какое-то время. И уже совсем другую цену тем же специалистам которые уехали и которых вы будете вынуждены выписать сюда только уже как представителей иностранных фирм.
Поки держава не створить умов для розвитку свого ринку, спеціалісти будуть перетікати на ринки інших держав. Але для цього доведеться обмежити апетити українського "нобілітету" - силовиків, суддів та чиновників. Тобто ті, хто мають владу, повинні свідомо наступити самі собі на горло. Пожертвувати власними інтересами заради розвитку системи, з якої вони теж харчуються. І я сумніваюсь, що у українського "нобілітету" вистачить волі та розуму піти на подібний крок. А отже відтік спеціалістів продовжиться.
Зебилы, пока этот "мигрант" в трудоспособном возрасте и востребован- точно нет.
А уж при вас, дебилах, клоунах и предателях у власти- тем более.
без створення нових бізнесів з продукцією з високою добавленою вартістю цього не можливо.
а бізнесів не створити без попиту на продукцію та інвестицій/кридитів.
Владі потрібно розібратись спочатку з корупційним податком, власною неефиктивністю а далі завдяки меншій собівартості праці, меншому логістичному плечу тощо може і нас завалять інвестиціями і дешевими кредитами як Китай
Не говоря уже о банально правах на вождение.
Куди там західним "експлуататорам".
Зачем в Белорусь мигрировать?
для чего?
не проще удаленно работать (ели идет речь про it-специалистов)?
А что по вашему означает цифра 50 000 украинских студентов только в Польше? Это не угроза? Или вы наивно считаете что они вернутся в Украину "кормить" всякую наволочь в чиновничьих креслах?)))