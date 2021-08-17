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Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал украинцев присоединиться к патриотическому флешмобу по случаю 30-летия Независимости - #здатніперемагати

"30 лет Независимости - это прежде всего история наших украинских побед. Тех событий, благодаря которым мы утверждались как суверенное государство. За это время мы не просто создали свою государственность и ее институты. Мы показали себе и миру ту уникальную роль, которую украинцы играют в мире", - пишет Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы удивили весь мир своим украинским духом, когда выходили на Майдан в 2004 и в 2014 году, совместно борясь за ценности и цивилизационный европейский выбор. Мы, Украинцы - великий народ настоящих победителей, которые умеют отстаивать свои ценности и защищать свою землю. Только с 2014 по 2019 годы мы смогли достойно противостоять оккупантам, которые пришли на нашу землю, и отвоевали две трети оккупированного Донбасса", - напомнил пятый Президент.

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"Мы с нуля создали армию, флот, авиацию и запустили производство новейших видов оружия, в том числе и уникальных разработок ракетных комплексов. Мы определились с окончательным геополитическим выбором - быть членами ЕС и НАТО - и закрепили его в Конституции. Мы стали ассоциированным членом ЕС и получили безвизовый режим", - отмечает лидер партии.

"Украинский паспорт стал 37-м в мире. Мы восстановили историческую справедливость и получили независимость украинской церкви от России. Мы впервые отдали полномочия и деньги в регионы, начав децентрализацию - создание Украины как государства громад по европейскому образцу", - пишет Петр Порошенко.

"Мы дали толчок украинскому книгопечатанию, кино и музыкальной индустрии. Мы избавились от коммунистических идолов и начали новую политику национальной исторической памяти. Это все - наши крупные украинские победы, которые мы сделали вместе. Но я уверен, наши главные победы впереди", - убежден Петр Порошенко.

"Предлагаю вспомнить сейчас те события, которые наполняли нас гордостью за Украину, и напомнить всем, что мы способны побеждать!", - призвал пятый президент и предложил пользователей соцсетей ставить хэштеги #30роківперемог #здатніперемагати .
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Топ комментарии
+51
Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях - Цензор.НЕТ 6741
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17.08.2021 14:10
+38
Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях - Цензор.НЕТ 9456
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17.08.2021 14:08
+37
Был. Видел лично и стеклянную форму 2014, которая плавилась от солнца. Видел спортивки, тапочки и кеды. Видел и отсутствие даже маек, трусов и носков. И это не говоря о вооружении. И видел армию 2018.

Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях - Цензор.НЕТ 2382
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17.08.2021 14:24
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Ну, і де ж всі ті "побєдниє способності" - у соцмережах?
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17.08.2021 15:26 Ответить
--- Оберати..виключно сруленят-- це вже діагноз цілковитої неповноцінності ...
" Моголи! Моголи!
Золотого Тамерлана.
Онучата голі ..." / Т. Шевченко /
.!
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17.08.2021 17:11 Ответить
Минськи угоды петрушкины це ж так патриотычно краина не може вид ных видчухатысь
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17.08.2021 17:34 Ответить
А я собі такий флеш-моб вигадав: оскільки саме Порошенко пожалував Героєм України Надію Савченко, то її слід вважати експертом у питаннях щодо Петра Олексійовича. Ну насправді, не може ж бути такого, щоб Порошенко був настільки пришелепкуватим бамбулою, щоб роздавати Героїв України кому попало. І ось знайшов такі захоплюючі висловлювання Н.Савченко щодо Петра Олексійовича:
- "Люди мають зрозуміти, що Порошенко - не гетьман, а чмо"©;
- "Порошенко строїв з себе великого патріота, а був звичайним баригою"©;
- "У Порошенка хвороблива мрія бути президентом"©;
- "Нічого гарного про Порошенка, як про людину, сказати не можу"©.
А що залишається? Доводиться вірити Героєві України, тим більш, зважаючи на те, хто її на Героя України "висвятив".
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17.08.2021 17:38 Ответить
Здатні перемагати: Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах - Цензор.НЕТ 9161
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17.08.2021 22:11 Ответить
А що, порохоботів можна зрозуміти - гарують не покладаючи рук - а триклятий рейтинг вельмишановного Порошенка стирчить собі у саці по самі вуха і ніяк не бажає рости. Піде ж так далі, високоповажний Петро Олексійович замість гонорарів надає порохоботам стусанів і копняків. А стусанами і копняками не наїсися.
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17.08.2021 17:53 Ответить
О скока ты за деньгу малую накнокал. Молодец ты видать у куратора на хорошем счету.
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17.08.2021 18:42 Ответить
Порох і зараз мій Президент! Крапка
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17.08.2021 19:30 Ответить
"30 лет Независимости - это прежде всего история наших украинских побед."

И он таки прав Здатні перемагати: Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах - Цензор.НЕТ 8786

Здатні перемагати: Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах - Цензор.НЕТ 274
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18.08.2021 06:22 Ответить
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