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Здатні перемагати: Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Здатні перемагати: Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав українців приєднатися до патріотичного флешмобу з нагоди 30-річчя Незалежності - #здатніперемагати

"30 років Незалежності — це насамперед історія наших українських перемог. Тих подій, завдяки яким ми стверджувалися як суверенна держава. За цей час ми не просто створили свою державність та її інститути. Ми показали собі та світові ту унікальну роль, яку українці відіграють у світі", - пише Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми здивували увесь світ своїм українським духом, коли виходили на Майдан у 2004 та у 2014 році, спільно борячись за цінності та цивілізаційний європейський вибір. Ми, Українці — великий народ справжніх переможців, які вміють відстоювати свої цінності та боронити свою землю. Лише з 2014 по 2019 роки ми змогли гідно протистояти окупантам, які прийшли на нашу землю, і відвоювали дві третини окупованого Донбасу", - нагадав п'ятий Президент.

"Ми з нуля створили армію, флот, авіацію та запустили виробництво найновіших видів зброї, у тому числі й унікальних розробок ракетних комплексів. Ми визначилися з остаточним геополітичним вибором — бути членами ЄС і НАТО — і закріпили його у Конституції. Ми стали асоційованим членом ЄС і отримали безвізовий режим", - зазначає лідер партії.

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"Український паспорт став 37-м у світі. Ми відновили історичну справедливість і отримали незалежність української церкви від Росії. Ми вперше віддали повноваження і гроші у регіони, розпочавши децентралізацію — творення України як держави громад за європейським зразком", - пише Петро Порошенко.

"Ми дали поштовх українському книгодрукуванню, кіно та музичній індустрії. Ми позбулися комуністичних ідолів та започаткували нову політику національної історичної пам’яті. Це все — наші великі українські перемоги, які ми зробили разом. Але я певен, наші головні перемоги попереду", - переконаний Петро Порошенко.

"Пропоную згадати зараз ті події, які сповнювали нас гордістю за Україну, і нагадати всім, що Ми здатні перемагати!", - закликав п'ятий президент і запропонував користувачів соцмереж ставити хештеги #30роківперемог #здатніперемагати

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+51
Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях - Цензор.НЕТ 6741
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17.08.2021 14:10
+38
Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях - Цензор.НЕТ 9456
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17.08.2021 14:08
+37
Был. Видел лично и стеклянную форму 2014, которая плавилась от солнца. Видел спортивки, тапочки и кеды. Видел и отсутствие даже маек, трусов и носков. И это не говоря о вооружении. И видел армию 2018.

Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях - Цензор.НЕТ 2382
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17.08.2021 14:24
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Ну, і де ж всі ті "побєдниє способності" - у соцмережах?
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17.08.2021 15:26 Відповісти
--- Оберати..виключно сруленят-- це вже діагноз цілковитої неповноцінності ...
" Моголи! Моголи!
Золотого Тамерлана.
Онучата голі ..." / Т. Шевченко /
.!
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17.08.2021 17:11 Відповісти
Минськи угоды петрушкины це ж так патриотычно краина не може вид ных видчухатысь
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17.08.2021 17:34 Відповісти
А я собі такий флеш-моб вигадав: оскільки саме Порошенко пожалував Героєм України Надію Савченко, то її слід вважати експертом у питаннях щодо Петра Олексійовича. Ну насправді, не може ж бути такого, щоб Порошенко був настільки пришелепкуватим бамбулою, щоб роздавати Героїв України кому попало. І ось знайшов такі захоплюючі висловлювання Н.Савченко щодо Петра Олексійовича:
- "Люди мають зрозуміти, що Порошенко - не гетьман, а чмо"©;
- "Порошенко строїв з себе великого патріота, а був звичайним баригою"©;
- "У Порошенка хвороблива мрія бути президентом"©;
- "Нічого гарного про Порошенка, як про людину, сказати не можу"©.
А що залишається? Доводиться вірити Героєві України, тим більш, зважаючи на те, хто її на Героя України "висвятив".
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17.08.2021 17:38 Відповісти
Здатні перемагати: Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах - Цензор.НЕТ 9161
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17.08.2021 22:11 Відповісти
А що, порохоботів можна зрозуміти - гарують не покладаючи рук - а триклятий рейтинг вельмишановного Порошенка стирчить собі у саці по самі вуха і ніяк не бажає рости. Піде ж так далі, високоповажний Петро Олексійович замість гонорарів надає порохоботам стусанів і копняків. А стусанами і копняками не наїсися.
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17.08.2021 17:53 Відповісти
О скока ты за деньгу малую накнокал. Молодец ты видать у куратора на хорошем счету.
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17.08.2021 18:42 Відповісти
Порох і зараз мій Президент! Крапка
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17.08.2021 19:30 Відповісти
"30 лет Независимости - это прежде всего история наших украинских побед."

И он таки прав Здатні перемагати: Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах - Цензор.НЕТ 8786

Здатні перемагати: Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах - Цензор.НЕТ 274
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18.08.2021 06:22 Відповісти
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