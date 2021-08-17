Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава Украинского государства поблагодарил литовского коллегу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca. Со своей стороны Гитанас Науседа выразил благодарность Владимиру Зеленскому за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы.

Лидеры обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на белорусско-литовской границе, которая сложилась в результате значительного роста числа незаконных мигрантов. Президент Литвы отметил, что в данное время удалось достичь относительной стабилизации ситуации.

Собеседники скоординировали мероприятия двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу. Владимир Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве 23-24 августа по случаю 30-летия независимости Украины.

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Отдельно президенты обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Гитанас Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.

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