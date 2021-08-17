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Зеленский (16555) Литва (2124) гуманитарная помощь (1202) Науседа Гитанас (193) Офис Президента (1693)

Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава Украинского государства поблагодарил литовского коллегу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca. Со своей стороны Гитанас Науседа выразил благодарность Владимиру Зеленскому за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы.

Лидеры обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на белорусско-литовской границе, которая сложилась в результате значительного роста числа незаконных мигрантов. Президент Литвы отметил, что в данное время удалось достичь относительной стабилизации ситуации.

Собеседники скоординировали мероприятия двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу. Владимир Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве 23-24 августа по случаю 30-летия независимости Украины.

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Отдельно президенты обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Гитанас Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.

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Минус Ил-112В вс рф) подмосковье, тяжелее воздуха. Надёжная техника у *****, Берлин взят. 17.08.


https://twitter.com/i/status/1427573242760421400







Подмосковье. В авиакатастрофе под Кубинкой погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
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17.08.2021 14:25
+2
Це фатальна помилка Янелоха,прийде час,а Банкову, для його захисту,обмотувати нічим буде,от так і пропадають анпиратори.
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17.08.2021 14:26
+2
От сердца оторвал, ценнейший подарок от клоуна.
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17.08.2021 14:34
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В Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В

Погибли трое членов экипажа. Самолёт упал в нескольких километрах от аэродрома Кубинка в Одинцовском городском округе Подмосковья. Менее чем через неделю опытный образец должен был участвовать в международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Жуковском.
По предварительным данным, крушение произошло при заходе на посадку. Загорелся правый двигатель - по какой причине будут выяснять следователи. Ил-112В стал крениться и сваливаться в штопор. Он потерял управление и упал в лесу возле села Никольское.
Свидетелями трагедии стали местные жители. В одном из роликов, опубликованном в соцсетях, отчётливо видно, что из правого двигателя самолёта вырывается открытое пламя. Юноша, который снимал из квартиры видео низко пролетавшего поблизости самолёта, делится впечатлениями с мамой. Оба шокированы происходящим.
На последних словах вдалеке виден открытый огонь и большой столб чёрного дыма. В самолёте были трое испытателей первого класса. Судя по видеозаписи, опытный образец «Ил» после пожара в двигателе в воздухе находился 30 секунд, и у экипажа было время катапультироваться.
Пилоты не сделали этого, поскольку уводили самолёт от жилых домов, сообщил источник агентства ТАСС в экстренных службах. В свою очередь в МЧС сказали, что разрушений на земле и угрозы населению нет. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности.
Самолётом управлял заслуженный лётчик-испытатель, герой России Николай Куимов, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.
После первого испытательного полета самолета Николай Куимов положительно отзывался о новом воздушном судне.
Управляющий директор Авиационного комплекса имени Ильюшина Сергей Ярковой отмечал, что самолет ИЛ-112В должен в скором времени заменить устаревшие модели украинских самолетов АН-26.
До расшифровки бортовых самописцев нельзя однозначно сказать, почему самолет так долго летел с горящим двигателем, - отметил в интервью «Эху Москвы» летчик Андрей Литвинов.
«По одному видео сказать сложно, но там видно, что загорелся двигатель, а что случилось потом, сказать сложно. Когда двигатель отказывает, то самолет кренится, происходит вращающий момент, который надо парировать рулями. Либо у них произошло флюгирование винтов: стало большое сопротивление воздуха, которое привело к такому крену большому, то ли они недостаточно дали рулей, чтобы парировать этот крутящий момент. Сложно сказать, нужна расшифровка», - сказал он.
Проектирование самолета ИЛ-112В началось еще в первой половине 90-х годов. Планы по его использованию постоянно менялись. Неоднократно сообщалось, что опытные экземпляры самолета получились слишком тяжелыми. В июле этого года вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием самолета удается решать.
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17.08.2021 14:18 Ответить
отже, в україні вже надлишок колючого дроту...
здавалося б, а чого ж це його так багато?
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17.08.2021 14:19 Ответить
****, високотехнологічний продухт.
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17.08.2021 14:20 Ответить
"запацаноф" до 30-річчя ще треба мінус 27.
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17.08.2021 14:41 Ответить
Не могут РУКОЖОПЫЕ нормально собирать двигатели /это их вечная беда/!
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17.08.2021 14:46 Ответить
Це фатальна помилка Янелоха,прийде час,а Банкову, для його захисту,обмотувати нічим буде,от так і пропадають анпиратори.
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17.08.2021 14:26 Ответить
Ця новина про колючку колись закінчиться? А то інфосупровід як для Джавелінів свого часу.
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17.08.2021 14:26 Ответить
Цю, я б із задоволенням слухав щодня😂
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17.08.2021 16:07 Ответить
В Чонгаре при виде президента Зеленского некоторые визжали: он пообщался с людьми через "колючку"
Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы - Цензор.НЕТ 5566Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы - Цензор.НЕТ 907
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17.08.2021 14:27 Ответить
От сердца оторвал, ценнейший подарок от клоуна.
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17.08.2021 14:34 Ответить
Рано, рано присоединились к конвенции о запрешении мин! Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы - Цензор.НЕТ 5435
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17.08.2021 14:35 Ответить
Ну ось , а казали що наш Володька не здатний завоювати авторитет у Европі . Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы - Цензор.НЕТ 5049.
Ето вам нє - как лібо што , а што лібо как !! Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы - Цензор.НЕТ 295 .
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17.08.2021 15:21 Ответить
Litva vot takyje segodnia polucili 50 stuk Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы - Цензор.НЕТ 5422 Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы - Цензор.НЕТ 453
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17.08.2021 15:44 Ответить
tut ecio pulemiota poka neukrepili,no polucili i te,budet kak etiНауседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы - Цензор.НЕТ 3864
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17.08.2021 15:54 Ответить
Её скорее всего продали как маски в Китай, по 3 коп метр
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17.08.2021 16:48 Ответить
Podarili bez deneg
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17.08.2021 19:32 Ответить
А шо у нас уже побудувалы стину на кордон. Нам не потрибна колючка
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17.08.2021 17:27 Ответить
Tut 30 kilometrov privezli koliucki,a Litve nuzno ecio 3000 kilometrov takoje kupit,teper kak raz objavlen aukcion na zakubku takogo kolicestva za dengi.
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17.08.2021 19:30 Ответить
 
 