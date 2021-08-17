Науседа поблагодарил Зеленского за предоставление колючей проволоки для защиты литовской границы
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Глава Украинского государства поблагодарил литовского коллегу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca. Со своей стороны Гитанас Науседа выразил благодарность Владимиру Зеленскому за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы.
Лидеры обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на белорусско-литовской границе, которая сложилась в результате значительного роста числа незаконных мигрантов. Президент Литвы отметил, что в данное время удалось достичь относительной стабилизации ситуации.
Собеседники скоординировали мероприятия двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу. Владимир Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве 23-24 августа по случаю 30-летия независимости Украины.
Отдельно президенты обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Гитанас Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.
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Погибли трое членов экипажа. Самолёт упал в нескольких километрах от аэродрома Кубинка в Одинцовском городском округе Подмосковья. Менее чем через неделю опытный образец должен был участвовать в международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Жуковском.
По предварительным данным, крушение произошло при заходе на посадку. Загорелся правый двигатель - по какой причине будут выяснять следователи. Ил-112В стал крениться и сваливаться в штопор. Он потерял управление и упал в лесу возле села Никольское.
Свидетелями трагедии стали местные жители. В одном из роликов, опубликованном в соцсетях, отчётливо видно, что из правого двигателя самолёта вырывается открытое пламя. Юноша, который снимал из квартиры видео низко пролетавшего поблизости самолёта, делится впечатлениями с мамой. Оба шокированы происходящим.
На последних словах вдалеке виден открытый огонь и большой столб чёрного дыма. В самолёте были трое испытателей первого класса. Судя по видеозаписи, опытный образец «Ил» после пожара в двигателе в воздухе находился 30 секунд, и у экипажа было время катапультироваться.
Пилоты не сделали этого, поскольку уводили самолёт от жилых домов, сообщил источник агентства ТАСС в экстренных службах. В свою очередь в МЧС сказали, что разрушений на земле и угрозы населению нет. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности.
Самолётом управлял заслуженный лётчик-испытатель, герой России Николай Куимов, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.
После первого испытательного полета самолета Николай Куимов положительно отзывался о новом воздушном судне.
Управляющий директор Авиационного комплекса имени Ильюшина Сергей Ярковой отмечал, что самолет ИЛ-112В должен в скором времени заменить устаревшие модели украинских самолетов АН-26.
До расшифровки бортовых самописцев нельзя однозначно сказать, почему самолет так долго летел с горящим двигателем, - отметил в интервью «Эху Москвы» летчик Андрей Литвинов.
«По одному видео сказать сложно, но там видно, что загорелся двигатель, а что случилось потом, сказать сложно. Когда двигатель отказывает, то самолет кренится, происходит вращающий момент, который надо парировать рулями. Либо у них произошло флюгирование винтов: стало большое сопротивление воздуха, которое привело к такому крену большому, то ли они недостаточно дали рулей, чтобы парировать этот крутящий момент. Сложно сказать, нужна расшифровка», - сказал он.
Проектирование самолета ИЛ-112В началось еще в первой половине 90-х годов. Планы по его использованию постоянно менялись. Неоднократно сообщалось, что опытные экземпляры самолета получились слишком тяжелыми. В июле этого года вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием самолета удается решать.
здавалося б, а чого ж це його так багато?
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Минус Ил-112В вс рф) подмосковье, тяжелее воздуха. Надёжная техника у *****, Берлин взят. 17.08.
https://twitter.com/i/status/1427573242760421400
Подмосковье. В авиакатастрофе под Кубинкой погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Ето вам нє - как лібо што , а што лібо как !! .