Испанию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Буэно, - МИД
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Новый министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно будет представлять свою страну на инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве.
Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"Дмитрий Кулеба поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве для дальнейшего развития отношений Украины и Испании. Хосе Мануэль Альбарес Буэно заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении по итогам телефонного разговора двух министров.
Министры также договорились начать подготовку к первому в истории украино-испанских отношений визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.
Стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.
Буэно принял приглашение посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.
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