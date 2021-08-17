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Испанию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Буэно, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Испанию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Буэно, - МИД

Новый министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно будет представлять свою страну на инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве для дальнейшего развития отношений Украины и Испании. Хосе Мануэль Альбарес Буэно заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении по итогам телефонного разговора двух министров.

Министры также договорились начать подготовку к первому в истории украино-испанских отношений визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

Стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.

Буэно принял приглашение посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.

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Испанию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Буэно, - МИД - Цензор.НЕТ 3191
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17.08.2021 15:04 Ответить
Ого, серйозні люди збираються.
Наближається кірдик на Росії.
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17.08.2021 15:07 Ответить
испанці мають ретельно вивчаті наш досвід, бо хто зна може колись стане у нагоді з їх Каталонією, яка "корміт всю Іспанію"))
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17.08.2021 15:50 Ответить
 
 