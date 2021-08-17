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Іспанію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Буено, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Іспанію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Буено, - МЗС

Новий міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено представлятиме свою країну на інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили в пресслужбі МЗС України.

"Дмитро Кулеба привітав колегу з призначенням і висловив переконання у тісній співпраці задля подальшого розвитку відносин України та Іспанії. Хосе Мануель Альбарес Буено запевнив у твердій підтримці Іспанією суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в заяві за підсумками телефонної розмови двох міністрів.

Міністри також домовилися розпочати підготовку до першого в історії українсько-іспанських відносин візиту Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.

Сторони обговорили підготовку до відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Іспанією.

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Хосе Мануель Альбарес Буено прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з окремим двостороннім візитом у зручний час.

Автор: Анастасія Потіха
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Испанию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Буэно, - МИД - Цензор.НЕТ 3191
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17.08.2021 15:04 Відповісти
Ого, серйозні люди збираються.
Наближається кірдик на Росії.
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17.08.2021 15:07 Відповісти
испанці мають ретельно вивчаті наш досвід, бо хто зна може колись стане у нагоді з їх Каталонією, яка "корміт всю Іспанію"))
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17.08.2021 15:50 Відповісти
 
 